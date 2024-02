Morbid: The Lords of Ire llega en formato físico

El salto a la locura en un infernal y gore hack-and-slash

Anunciado el aterrador Morbid: The Lords of Ire, el terrorífico juego de acción y aventura publicado por Maximum Entertainment y desarrollado por Still Running. Tesura Games se encargará de su distribución en formato físico para PlayStation 5 y Nintendo Switch el 31 de mayo (Fecha por confirmar).

Descripción

Enfréntate a horrorosas criaturas en este furioso hack-and-slash, poniendo a prueba tu fuerza mental y física en un escenario infernal que amenaza tu cordura. Consigue objetos y armas únicas para modificarlas con runas y mejorar o modificar sus habilidades, conceder ventajas especiales y enfréntate a los Señores y sus secuaces.

Como secuela del aclamado Morbid: The Seven Acolytes, el souls-like con vista isométrica lanzado en 2020, Morbid: The Lords of Ire invita a los jugadores a jugarse la cordura en un repulsivo mundo infernal con una perspectiva completamente nueva en 3D.

Características

Explora una variedad de entornos a través de cinco territorios únicos repletos de imágenes pesadillescas y criaturas que te revolverán el estómago.

Prueba diferentes estilos de juego con una gran variedad de armas, runas y beneficios.

Lucha para preservar tu cordura, o sucumbe a la locura y aprovéchate de ella…

Pon a prueba tus habilidades contra enemigos espeluznantes, monstruosidades sombrías y épicas batallas contra jefes finales como los poderosos Señores de Ira.

Adéntrate de lleno en los horrores de Morbid con la nueva perspectiva 3D de la saga.

Morbid: The Lords of Ire ya está disponible para reservar en PlayStation 5 y Nintendo Switch en las principales tiendas de videojuegos y Amazon. Fecha estimada: 31 de mayo.

Tesura Games web – https://tesuragames.com/juegos/morbid-the-lords-of-ire/

