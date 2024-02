Banishers: Ghosts of New Eden celebra los elogios de la crítica con un brillante tráiler con la opinión de la prensa

Focus Entertainment y DON’T NOD se complacen en anunciar que Banishers: Ghosts of New Eden se estrenó con gran éxito de crítica el pasado 13 de febrero. Descubre cómo este RPG de acción y narrativa intimista ha conquistado los corazones de los jugadores, con una puntuación actual de 4,75/5 en PlayStation, 4,9/5 en Xbox, y con un 89% por parte de los usuarios en Steam, y ha cosechado elogios en todo el mundo por parte de la medios en el tráiler de la opinión de la prensa hoy.

Banishers: Ghosts of New Eden llega al corazón de los jugadores gracias a su atractiva y bien escrita historia, su dinámico sistema de combate y las excelentes interpretaciones de sus personajes.

Focus Entertainment y DON’T NOD están encantados con esta acogida tan positiva y no pueden esperar a escuchar lo que los jugadores compartirán en el futuro mientras emprenden un emotivo viaje entre la vida, la muerte, el amor y los sacrificios

Trailer TGA de Banishers: Ghosts of New Eden

Banishers: Ghosts of New Eden ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y en formato PC.