El esperado Wallace & Gromit in the Great Getaway

¡Despega hoy en la Meta Quest Store!

Prepárate para embarcarte en el primer viaje del dúo a la Realidad Virtual y conviértete en el mejor probador de Realidad Mixta ¡mientras el mundo de Wallace & Gromit se estrella contra tu realidad!

Tal y como se desveló durante el UploadVR Winter Showcase, la editorial Astrea y los coproductores Aardman y Atlas V (pioneros en RV detrás de experiencias como la ganadora del Emmy Madrid Noir, y la recientemente anunciada Gundam Silver Suit), se enorgullecen de anunciar que Wallace & Gromit and The Grand Getaway se lanzará hoy para la plataforma Meta Quest, incluyendo la divertidísima experiencia de Realidad Mixta Jamtastic!

Astrea Immersive presenta Wallace & Gromit in The Grand Getaway, una aventura de RV del multipremiado estudio de animación independiente Aardman y los expertos en narrativa inmersiva Atlas V, en la que se invita a los fans a unirse a Wallace y a su leal compañero canino Gromit mientras sortean una serie de situaciones encantadoras en un nuevo capítulo inmersivo para el dúo. La experiencia ha sido desarrollada por el estudio británico No Ghost y el estudio francés Albyon.

Mira el tráiler de lanzamiento, que se estrenó por primera vez en el Upload VR Winter Showcase, realizado en colaboración con IGN, y prepárate para divertirte a lo grande en Meta Quest 2, 3 y Pro.

SOBRE THE GRAND GETAWAY



La primera experiencia de realidad virtual del icónico dúo de animación stop-motion es una experiencia interactiva y narrativa para Meta Quest que llevará a los fans a una nueva aventura con los queridos personajes Wallace y Gromit.

«Harás todo lo que se ve en las películas. Reparar, lanzar, poner a punto y comer galletas, por supuesto. También habrá algunas mecánicas de juego centradas en la habilidad, la sincronización y la resolución de puzles«. – menciona Lawrence Bennett, Director de Gameplay de No Ghost.

The Grand Getaway VR promete un viaje inolvidable lleno de ingenio, humor y la inventiva característica de estos icónicos personajes.

Mientras se preparan para su escapada de golf con su nuevo artilugio Auto-Caddy y su ayudante Beryl, pronto se dan cuenta de que Wallace se ha confundido de fecha y que la única forma de llegar a tiempo al campo de golf de Bognor Regis es coger el Cohete. Pero Wallace, causante de su propia desgracia, no tarda en provocar el caos con un torpe percance que hace que el cohete salga volando rumbo a Marte, donde comienza su aventura.

La experiencia inmersiva se desarrolla a lo largo de doce capítulos distintos, que permiten a los jugadores ponerse en el papel de AutoCaddy, Gromit, y Wallace mientras navegan por una experiencia cinematográfica de realidad virtual llena de interacciones que hacen que la RV sea tan divertida y única.

The Grand Getaway aprovecha la mágica presencia de la tecnología de realidad virtual para forjar una nueva frontera en la narración inmersiva, donde los jugadores experimentarán la emoción de formar parte de una película de Wallace & Gromit.

CONOCE MÁS SOBRE THE GRAND GETAWAY



🐾 ¡Juega desde la perspectiva de Wallace, Gromit y su flamante artilugio Auto-Caddy!

🕹️ Disfruta de minijuegos altamente rejugables por el camino.

🪐 Descubre mundos extraños, encuentra nuevas formas de vida.

🎥 Explora entornos emblemáticos en una historia llena del emotividad y el humor de una película clásica de Aardman.

CONOCE MÁS SOBRE JAMTASTIC!

¡Conviértete en el probador de artilugios para el desayuno de Wallace en Jamtastic! Juego de Realidad Mixta para Quest 3.

La experiencia comienza con un pequeño proyector que atraviesa el techo y presenta a Wallace en forma de holograma para plantear el desafío. Wallace se ha ido de escapada y tú has sido seleccionado para probar su nueva creación, diseñada para que los atascos sean cosa del pasado. Con la ayuda de sus «manos amigas», que se apoderan y transforman tu espacio en el mundo real, te guiarán a través de 30 niveles únicos de diversión con mermelada.

Cuanto más pruebes, más desbloquearás y te enfrentarás a nuevos y caóticos desafíos que pondrán a prueba tu sincronización, precisión y velocidad a la hora de disparar mermelada.

Enfréntate a un torrente de objetivos tostados y demuestra que eres el mejor. Intenta no liarla demasiado…

CARACTERÍSTICAS DE JAMTASTIC!

🔫¡Un juego de realidad mixta con 30 niveles únicos de diversión jamtástica!

🎯 ¡Pon a prueba tus habilidades con las tostadas, entre otras más, para conseguir la máxima puntuación y demostrar que eres el mejor!

👋Diviértete con las llamadas de Wallace a tu casa «en directo» desde The Grand Getaway.

⚠️Por favor, aclaración: ¡Las Manos Ayudantes no se hacen responsables de las migas o mermelada que puedan aparecer en tu casa!

Disfruta de una divertida mezcla de historia y juego para toda la familia con The Grand Getaway y Jamtastic!

SOBRE EL PROYECTO



Con la ayuda de las manos amigas, que toman el control y transforman su espacio en el mundo real, y los controles de Wallace cuando entra en su hogar en directo en The Grand Escape, los jugadores serán guiados a través de 30 niveles únicos y llenos de jamtástica diversión. Cuanto más prueben, más desbloquearán, enfrentándose a nuevos desafíos maravillosamente caóticos que pondrán a prueba la sincronización, la precisión y la velocidad de los disparos de los jugadores.

Wallace & Gromit in The Grand Getaway y Jamtastic! son una coproducción entre Aardman, Atlas V, en asociación con No Ghost y Albyon, con el apoyo del distribuidor y editor inmersivo Astrea y el equipo de Meta Quest, y para Jamtastic!, la productora alemana Reynard Films.

«Nuestra esperanza es que los jugadores salgan de ‘The Grand Getaway’ con la misma alegría y risas que sienten al ver una película de Wallace & Gromit, pero mejoradas por la naturaleza inmersiva de la realidad virtual. Queremos que se sientan como si hubieran entrado en una película de Wallace & Gromit en 360 grados, interactuando y relacionándose con sus queridos personajes de una forma totalmente nueva.» – comentaron Antoine Cayrol y Arnaud Colinart, productores ejecutivos de la experiencia y cofundadores de Atlas V.

Esta emocionante colaboración promete ofrecer una aventura XR única, preparada para abrir nuevos caminos en el entretenimiento inmersivo. Prepárese para ser transportado al encantador e hilarante mundo de Wallace & Gromit como nunca antes.

Wallace & Gromit and The Grand Getaway y Jamtastic! ya están a la venta para Meta Quest a un precio de 12,99 USD | 11,99 GBP | 12,99 EUR.

El dossier de prensa completo, que incluye ilustraciones, logotipos y fichas técnicas, puede encontrarse aquí: Kit de prensa

Mantente al día de todo lo relacionado con Wallace & Gromit siguiendo sus canales oficiales de Instagram y Facebook. Para más información, visite www.wallacegromitvr.com

