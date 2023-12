El nuevo tráiler de Suicide Squad: Kill the Justice League muestra a los superhéroes corruptos de DC

Compartir Facebook

Warner Bros. Games y DC han presentado hoy un nuevo tráiler del próximo shooter de acción en tercera persona de Rocksteady Studios, Suicide Squad: Kill the Justice League. Revelado durante The Game Awards 2023, el último vídeo muestra la amenaza enemiga emergente que ha consumido Metrópolis. Con la corrupta Liga de la Justicia -Batman, Linterna Verde, The Flash y Superman- bajo el control de Brainiac y la ciudad asediada por fuerzas alienígenas hostiles, Harley Quinn, Deadshot, el Capitán Boomerang y el Rey Tiburón deberán unirse en una misión imposible para salvar la Tierra y acabar con los mayores superhéroes de DC del mundo.



Para ver y compartir el vídeo de Suicide Squad: Kill the Justice League – Tráiler oficial de la Liga de la Justicia

Suicide Squad: Kill the Justice League es un original shooter en tercera persona de acción que desafía al género, en desarrollo por parte de Rocksteady Studios, creadores de la aclamada saga Batman: Arkham. Poneos en la piel de Harley Quinn (la doctora Harleen Quinzel), Deadshot (Floyd Lawton), el Capitán Boomerang (Digger Harkness) y el Rey Tiburón (Nanaue), y embarcaos en una misión imposible a lo largo de Metrópolis para salvar la Tierra y derrotar a los mayores superhéroes de DC del mundo, la Liga de la Justicia.



Suicide Squad: Kill the Justice League estará disponible en todo el mundo el 2 de febrero de 2024 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (Steam y Epic Games Store). Para más información, visita SuicideSquadGame.com/es-es



Para saber cómo Amanda Waller reclutó a los miembros del Escuadrón Suicida para esta peligrosa misión, echa un vistazo a Suicide Squad: Kill Arkham Asylum, la precuela oficial del juego. Disponible en las tiendas de cómics y comercios electrónicos participantes el 6 de febrero de 2024, cada versión impresa de la serie mensual de cinco números incluye un código gratuito que puede canjearse por un objeto digital para el juego. Para más información, consulta el avance del primer número en el sitio web oficial de DC.







