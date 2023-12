Compartir Facebook

De Japón a Manga Barcelona: Nintendo trae sus juegos más celebrados al gran evento de la cultura nipona

Nintendo lleva a Manga Barcelona algunas de sus novedades más celebradas: el público podrá jugar a Super Mario Bros. Wonder o WarioWare: Move It, aprender la técnica japonesa del origami con personajes de Pikmin 4, hablar con los desarrolladores del título indie barcelonés Worldless o descubrir Suika Game, el juego exclusivo para Nintendo Switch que se ha convertido en un fenómeno viral.

Nintendo regresa a Manga Barcelona (del 7 al 10 de diciembre, en la Fira Gran Vía de la ciudad) y convierte su stand, una vez más, en territorio jugable. Los asistentes a este gran evento de la cultura japonesa podrán disfrutar de juegos tan celebrados como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (patrocinador del evento) y Super Mario Bros. Wonder, ambos nominados a juego del año por The Game Awards. También estarán presentes novedades de la compañía nipona como WarioWare: Move It!, Super Mario RPG, Mario Kart 8 Deluxe con su recién completado Pase de pistas extras, Pikmin 4 o Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura con la primera parte de su nueva expansión, El tesoro oculto del Área Cero.

En total, las personas que acudan a Manga Barcelona podrán disfrutar de más de 120 puestos de juego en los 1.324 m2 del stand. Y, además de jugar, podrán asistir a un taller de origamis de Pikmin, charlar en persona con los desarrolladores del videojuego barcelonés Worldless, y descubrir Suika Game, el juego exclusivo para Nintendo Switch que se ha convertido en tendencia y acumula ya más de cuatro millones de descargas en todo el mundo. Vayan solos, en familia o con amigos, los asistentes a Manga Barcelona encontrarán en el stand de Nintendo un título o una actividad que les haga sonreír.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, uno de los títulos mejor valorados de este año, se ha convertido en patrocinador de la feria. También ha sido un año marcado por el fenómeno Mario, y que culmina con el lanzamiento de tres títulos de esta serie que también estarán en Manga Barcelona: Super Mario Bros. Wonder, la nueva aventura en 2D de Mario y sus amigos, llena de imaginación y sorpresas y perfecta para compartir; Super Mario RPG, el remake para Nintendo Switch de un juego que en su momento se comercializó solo en Japón y Estados Unidos para la consola Super Nintendo; y WarioWare: Move It!, con sus descacharrantes microjuegos en los que adoptar la pose correcta y hacer un movimiento en el momento justo son las claves para triunfar. Este título, perfecto para disfrutar en compañía, no requiere de una habilidad especial a los mandos, ya que para jugar basta con ejecutar los diferentes movimientos, de modo que los sensores de los Joy-Con los trasladen a la pantalla. También estará presente Mario Kart 8 Deluxe, con un total de 96 pistas (las del juego base más las del Pase de pistas extras, que acaba de completarse), para que los fans de las carreras puedan sentir la adrenalina y competir con sus familiares y amigos.

Pikmin 4, la misión de rescate espacial que cuenta con la inestimable ayuda de estos diminutos seres, será otro de los protagonistas del espacio. Y los fans de este título podrán disfrutar de otra faceta de la cultura japonesa, gracias al taller de origami que les enseñará a hacer un Pikmin con esta técnica de papiroflexia.

Los cazadores de tendencias, por su parte, disfrutarán del espacio dedicado a Suika Game, el juego exclusivo para Nintendo Switch que se ha convertido en un fenómeno viral. Este divertido puzle de espíritu cozy que consiste en emparejar frutas iguales para que “asciendan” a la siguiente categoría se ha convertido en el preferido de los streamers en plataformas como Twitch, y acumula ya más de cuatro millones de descargas en todo el mundo.

También tendrá protagonismo la industria ‘kilómetro cero’. El videojuego Worldless, del estudio barcelonés Noname, contará con un espacio propio en el stand de Nintendo. Los visitantes de Manga Barcelona podrán descubrir esta fascinante aventura de acción y plataformas en 2D, ambientada en un momento previo a la creación del universo… y resolver todas sus dudas sobre el proceso de creación de un videojuego: los creadores de este título independiente (entre otros, el productor David Sánchez y Joel Roset, ya muy conocido por su trabajo en otro popular videojuego indie, Gris) estarán presentes en el stand y hablarán con los interesados de su experiencia como desarrolladores.

