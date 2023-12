The Game Awards 2023. Baldur’s Gate 3 se lleva el GOTY como juego del año

Compartir Facebook

The Game Awards 2023 se ha celebrado y os dejamos la lista completa de ganadores y nominados en 2023, con Baldur’s Gate 3 como juego del año con su GOTY. Que gran ganador.

Baldur’s Gate 3 ha sido escogido como Mejor Juego 2023 llevandose el GOTY en la gala de The Game Awards 2023.

Baldur’s Gate 3 se ha inpuesto a sus competidores:The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4 o Alan Wake 2.

Alan Wake 2 ganó a Mejor Dirección, pero Zelda ganó en la categoría de Mejor Juego de Acción y Aventura.

¿Cuál ha sido tu juego favorito?

Esta es la lista completa de ganadores y juegos nominados de The Game Awards 2023.

Todos los nominados The Game Awards 2023

Juego del Año

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3 – Ganador

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor Dirección

Alan Wake 2 – Ganador

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor Juego de Acción

Armored Core VI – Ganador

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi Rush

Remnant 2

Mejor Juego Acción / Aventura

Alan Wake 2

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Star Wars Jedi: Survivor

Zelda: Tears of the Kingdom – Ganador

Mejor RPG

Baldur’s Gate 3 – Ganador

Final Fantasy XVI

Lies of P

Sea of Stars

Starfield

Mejor Juego de Lucha

God of Rock

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6 – Ganador

Mejor Interpretación

Ben Starr – Final Fantasxy XVI

Cameron Monaghan – Star Wars Jedi Survivor

Idris Elba – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Melanie Liburd – Alan Wake 2

Neil Newbon – Baldur’s Gate 3 – Ganador

Yuri Lowenthal – Marvel’s Spider-Man 2

Mejor Juego Familiar

Disney Illusion Island

Party Animals

Pikmin 4

Sonic Superstars

Super Mario Bros. Wonder – Ganador

Mejor Juego de estrategia/simulación

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp

Cities Skylines 2

Company of Heroes 3

Fire Emblem Engage

Pikmin 4 – Ganador

Mejor Juego de deportes/velocidad

EA Sports FC 24

F1 23

Forza Motorsport – Ganador

Hot Wheels Unleashed 2

The Crew Motorfest

Mejor Multijugador

Baldur’s Gate 3 – Ganador

Diablo IV

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

Mejor Juego Continuo

Apex Legends

Cyberpunk 2077 – Ganador

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

Mejor dirección de arte

Alan Wake 2 – Ganador

Hi-Fi Rush

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor música y sonido

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XVI – Ganador

Hi-Fi Rush

Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor diseño de sonido

Alan Wake 2

Dead Space 2

Hi-Fi Rush – Ganadir

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Premio Innovación en Accesibilidad

Diablo IV

Forza Motorsport – Ganador

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6

Mejor Narrativa

Alan Wake 2 – Ganador

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Final Fantasy XVI

Marvel’s Spider-Man 2

Games for Impact

A Space for the unbound

Chants of Sennaar

Goodby Volcano High

Tchia – Ganador

Terra Nil

Venba

Mejor Juego Independiente

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Sea of Stars – Ganador

Viewfinder

Mejor Debut Indie

Cocoon – Ganador

Dredge

Pizza Tower

Venba

Viewfinder

Mejor Juego Móviles

Final Fantasy VII Ever Crisis

Hello Kitty Island Adventure

Honkai Star Rail – Ganador

Monster Hunter Now

Terra Nil

Mejor apoyo de la comunidad

Baldur’s Gate 3 – Ganador

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Final Fantasy XIV

No Man’s Sky

Mejor Juego VR/AR

Gran Turismo 7

Horizon Call of the Mountain

Humanity

Resident Evil Village VR Mode – Ganador

Synapse

Mejor Creador de Contenido

ironmouse – Ganador

People Make Games (Chris Bratt)

quakity

Spreen

Sypherpk

Juego Más Anticipado

Final Fanyasy VII Rebirth – Ganador

Hades 2

Like a Dragon: Infinite Wealth

Star Wars Outlaws

Tekken 8

Mejor Adaptación

Castlevania: Nocturne

Gran Turismo

The Last of Us – Ganador

The Super Mario Bros. Movie

Twisted Metal

Categorías eSports:

The Game Awards también reconoce a los eSports con 5 categorías especiales:

Mejor Juego eSports

Counter-Strike 2

Dota 2

League of Legends

PUBG Mobile

Valorant – Ganador

Mejor Atleta

Lee “Faker” Sang-Hyeok – Faker

Mathieu “Zywoo” Herbaut

Max “Demon1” Mazanov

Paco “Hydra” Rusiewiez

Park “Ruler” Jae-Hyuk

Phillip “Imperialhal” Dosen

Mejor Equipo eSports

Evil Geniuses

Fnatic

Gaimin Gladiators

JD Gaming – Ganador

Team Vitality

Mejor entrenador eSports

Christine “Potter” Chi – Ganador

Danny “Zonic” Sorensen

Jordan “Gunba” Graham

Remy “XTQZZZ” Quoniam

Yoon “Homme” Sung-Young

Mejor Evento eSports

2023 League of Legends World Championship – Ganador

Blast.TV Paris Major 2023

Evo 2023

The International Dota 2 Championships 2023

Valorant Championships 2023

¿Qué os han parecido los ganadores a The Game Awards 2023? Baldur’s Gate 3 se ha impuesto, como estaba previsto y se lleva el GOTY. Que gran Año de videojuegos.

