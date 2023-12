Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin: Yndrasta y Gobsprakk

Lidera tus ejércitos con dos nuevos héroes en Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin: Yndrasta y Gobsprakk

Hoy, Frontier Developments (‘Frontier’) ha revelado que los dos DLCs que llegarán a Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, el poderoso campeón de los Forjados en la Tormenta Yndrasta, la Lanza Celestial, y el taimado chamán Klanez Orruk Mandamaloz Gobsprakk, la Boca de Mork, se lanzarán el 11 de diciembre para PC a través de Steam y Epic Games Store, PlayStation® 5 y Xbox Series X|S.

Cada DLC añadirá una nueva unidad jugable de Age of Sigmar al juego para su uso en Escaramuzas, Multijugador y el Modo Conquista para un jugador, aportando habilidades totalmente nuevas al campo de batalla. Los jugadores podrán cambiar al Lord Celeste o al Kazike de Gnashtoof por uno de estos personajes especiales, lo que les permitirá modificar su enfoque estratégico general del juego.

Warhammer Age of Sigmar: Reinos de Ruina – Yndrasta, La Lanza Celestial, convoca a un líder forjado por el propio Sigmar. Yndrasta es una poderosa heroína voladora que salta a la batalla para defender a los Stormcast Eternals. Su legendaria lanza, Thengevar, puede lanzarse para desbaratar a los enemigos e inspirar a los aliados.

Mientras tanto, los comandantes Klanez Orruk Mandamaloz remodelarán sus ejércitos con Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin – Gobsprakk, La Boca de Mork. Gobsprakk, el chamán de Pantanozo, la primera unidad aérea de los Mandamaloz, se eleva sobre el campo de batalla en Killabeak, su Vulcha Cadáver-rippa, haciendo llover destrucción sobre sus enemigos y ofreciendo una nueva movilidad a través de los desgastados paisajes de Ghur.

Ambos DLCs de Héroe están incluidos en el pack Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin – Ultimate Edition, por 74,99 €. Cada DLC estará disponible por separado por 4.99€, así como en formato pack por 8.99€, y requerirá una copia del juego base para jugar.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin está disponible en formato digital para PC a través de Steam y Epic Games Store, PlayStation® 5 y Xbox Series X|S. Junto a la Ultimate Edition, los jugadores podrán adquirir la Standard Edition por 59,99€ y la Deluxe Edition por 69,99€. La edición física de Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, por su parte, saldrá a la venta el 27 de febrero de 2024 solo para PlayStation® 5 y Xbox Series X|S, e incluirá los dos DLC de héroe.

