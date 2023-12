VALORANT presentas nuevo mapa con el episodio 7: Acto III, DRIFT

Compartir Facebook

EL SHOOTER DE RIOT GAMES, VALORANT, ESTRENA NUEVO MAPA, DRIFT

Presentado durante el broadcast de Game Changers en Brasil, el mapa se inspira en Tailandia y sus mercados flotantes



El shooter estratégico de Riot Games presenta un nuevo mapa, Drift. Durante la transmisión de la final de Game Changers desde Brasil, la desarrolladora ha hecho público el trailer de Drift, que se inspira en Tailandia y sus mercados flotantes.



«Drift parte de nuestro enfoque de mapas de CME y ofrece calles más aisladas que permiten combates más predecibles -explicó Joey Simas, jefe de diseño de mapas en VALORANT- También cuenta con una zona central con un espacio de largo alcance al que se accede desde varios caminos, lo que permite entrar y salir del espacio para que los enfrentamientos sean más dinámicos»



La inspiración en Tailandia es clara para los diseñadores que quisieron crear un espacio de largo alcance que permitiera disfrutar a los jugadores que se lo disputaran. El mapa, a juicio de Simas- será ideal para los duelos de puntería. La cuerda por encima se convierten en un elemento crucial que permite a los jugadores cambiar de calle.



El mayor desafío del mapa, en palabras del responsable de diseño, fue la construcción en madera (típica de la región): «Esto supuso un gran reto cuando empezamos con el arte del mapa, porque, de pronto, las armas podían atravesar un gran número de superficies gruesas. Después de un montón de pruebas e intentos, por fin hallamos un buen equilibrio entre la claridad de la experiencia de juego y la penetración de las armas. ¡Preparad los proyectiles de reconocimiento y los tormentos!»

🏖️ Os damos la bienvenida al paraíso pic.twitter.com/IxMVxsjob4 — VALORANT (@VALORANTes) December 3, 2023

SOBRE RIOT GAMES



Riot Games se fundó en 2006 para desarrollar, publicar y apoyar los juegos más centrados en los jugadores del mundo. En 2009, lanzamos nuestro primer juego reconocido mundialmente, League of Legends. Se ha convertido en el juego para PC más jugado en el mundo y en un factor clave del crecimiento explosivo de los esports.



Con la llegada de la segunda década de LoL, Riot sigue haciendo evolucionar el juego, al mismo tiempo que ofrece nuevas experiencias a los jugadores, como Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, VALORANT, League of Legends: Wild Rift y otros muchos títulos en desarrollo. Mientras tanto, explora el mundo de Runaterra con la ayuda de contenido multimedia en forma de música, cómics, proyectos para televisión y mucho más.



Fundada por Brandon Beck y Marc Merrill, Riot tiene su oficina central en Los Ángeles, California. Cuenta con más de 2500 empleados en más de 20 oficinas por todo el mundo. La empresa ha aparecido en numerosas listas, incluidas las de «100 mejores empresas para las que trabajar», «25 empresas para las que trabajar en el sector tecnológico», «100 mejores lugares de trabajo para millenials» y «50 lugares de trabajo más flexibles» de la revista Fortune

. Leer artículo completo en Frikipandi VALORANT presentas nuevo mapa con el episodio 7: Acto III, DRIFT