Tráiler de la historia de Like a Dragon: Infinite Wealth. Versión en inglés con Daniel Dae Kim y Danny Trejo

Tráiler de Like a Dragon: Infinite Wealth. Versión en inglés con Daniel Dae Kim y Danny Trejo

Ryu Ga Gotoku Studio ha publicado un tráiler de Like a Dragon: Infinite Wealth con voces en inglés con motivo de la retransmisión del PC Gaming Show: Most Wanted, que lo considera el 4º juego más esperado para PC de un total de 25. El tráiler presenta a Daniel Dae Kim en el papel de Masataka Ebina y a Danny Trejo en el de Dwight.

Puedes ver el tráiler

Ebina es el líder de facto del clan Seiryu, un sindicato yakuza cuyo responsable actual está en la cárcel. Dwight es el jefe de los Barracuda, una banda de Hawái, y supervisa el mayor mercado de falsificaciones del mundo con la ayuda de su talento para los negocios y su afilado machete.

Aparte de su 4.º puesto de 25 en el PC Gaming Show: Most Wanted, Like a Dragon: Infinite Wealth está nominado a juego más esperado en los Game Awards 2023.

Quienes quieran sumergirse en el mundo criminal de Japón, en el karaoke y en la historia de Kazuma Kiryu, pueden jugar a Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, ya disponible. Like a Dragon Gaiden cuenta la historia que precede a Like a Dragon: Infinite Wealth e incluye una demo del juego. Like a Dragon Gaiden contará con doblaje en inglés gratuito en todas las plataformas a partir de diciembre de 2023.

Acerca de Like a Dragon: Infinite Wealth

Dos héroes extraordinarios se unen gracias a la mano del destino, o quizá por algo más siniestro… Ichiban Kasuga, un perdedor imparable que sabe lo que es tener que recuperarse después de tocar fondo, y Kazuma Kiryu, un hombre roto que debe afrontar sus últimos días. Disfruta de un sistema de combate único con batallas dinámicas y frenéticas de RPG en las que el campo de batalla se convierte en tu arma, y donde todo vale. Disfruta de la vida en Japón y explora todo lo que ofrece Hawái en una aventura RPG tan expansiva que abarca todo el Pacífico.

Like a Dragon: Infinite Wealth sale el 26 de enero de 2024 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows y Steam (PC). Las reservas de las ediciones física y Digital Standard, la Digital Deluxe y la Digital Ultimate incluyen el potenciador heroico, que hace que el nivel de los jugadores aumente más rápido, y un paquete de trabajos especiales con el trabajo de defensa y el de as del tenis.

Para más información sobre el juego visita: https://infinitewealth.sega.com

