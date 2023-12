Compartir Facebook

El embajador de EA SPORTS y tricampeón es el piloto más popular entre los jugadores.

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) conmemora el final de la emocionante temporada de Fórmula 1® 2023 y echa la vista atrás al Year on the Track de F1® 23. EA SPORTS™ ha examinado los datos del juego* que revelan los equipos, pilotos, ubicaciones y objetos favoritos de los aficionados en el juego oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1™ de la FIA. Los jugadores de F1® 23 han tenido un año muy ajetreado, completando 73 millones de carreras, 1.000 millones de vueltas y corriendo rueda a rueda a lo largo de 5.250 millones de kilómetros.

El tricampeón del mundo y embajador de EA SPORTS, Max Verstappen, es el piloto más elegido y jugado, seguido por el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, y el embajador de F1® 23, Charles Leclerc. En línea con esto, Red Bull fue el equipo más popular de la parrilla entre los jugadores, con Mercedes y Scuderia Ferrari en segundo y tercer lugar.

Los datos del juego revelan que Bahréin, Melbourne y Australia son los lugares favoritos de los jugadores, que prefieren los circuitos tradicionales a los urbanos. Se activaron más de 4,5 millones de banderas rojas, lo que hizo que las carreras fueran más emocionantes y estratégicas para los jugadores, y hubo casi 900 mil intentos en los Desafíos Pro, en los que los aficionados intentaron batir los tiempos por vuelta marcados por pilotos profesionales reales.

«El excepcional rendimiento de Max Verstappen y el dominio de Red Bull en la pista han marcado la temporada de este año. Es muy interesante ver cómo esto también se ha reflejado en nuestro juego», ha declarado Lee Mather, director creativo sénior de Codemasters. «Es muy gratificante ver el intenso nivel de participación global en F1 23 y la buena acogida que han tenido nuevas características como las banderas rojas y los Desafíos Pro. Estamos deseando que llegue otro año de competición a alta velocidad y ofrecer experiencias aún más atractivas a nuestros entregados jugadores de todo el mundo.»

Para más información sobre F1® 23, disponible en PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One y PC, a través de EA App, Epic Games Store y Steam, sigue la página web y las redes sociales del juego de Fórmula 1.

