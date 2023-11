Propuesta de bazares de Navidad del Playstation

PlayStation presenta sus productos estrella para estas Navidades, tales como los grandes lanzamientos de Marvel’s Spider – Man 2 o su nuevo modelo de PS5, más ligera y compacta, el nuevo dispositivo reproductor PlayStation Portal, así como una nueva gama de colores para los periféricos de PlayStation 5. ¡Hay un juego y un regalo perfecto para todos los jugadores!

Nuevo modelo de PS5

PS5 presenta estas navidades un nuevo diseño, más pequeño y ligero disponible en versión digital como con lector Blu-Ray Disc Ultra HD.

PlayStation Portal

El reproductor de juego en remoto PlayStation Portal lleva la experiencia de PS5 a la palma de tu mano. Incluye las características clave del mando inalámbrico DualSense, como los gatillos adaptativos o la retroalimentación háptica, junto a una vibrante pantalla LCD de 8 pulgadas y una resolución de 1080p a 60 fps, lo que proporciona una experiencia visual de alta definición.

PlayStation Portal es perfecto para jugadores que necesitan compartir el televisor de su salón o simplemente quieren jugar a juegos de PS5 en otra habitación de la casa. PlayStation Portal se conectará de forma remota a la PS5 a través de Wi-Fi y podrá reproducir juegos que estén instalados en la consola PS5.

Auriculares inalámbricos Pulse Explore

Los Pulse Explore son los primeros auriculares inalámbricos de botón propios de PS. Gracias a la nueva incorporación de los transmisores magnéticos planos ofrecen una experiencia de audio que solo suele estar disponible en auriculares premium para profesionales, y que PS ha optimizado para ser una de las primeras marcas en ofrecerlo en formato portátil. Además, incluyen doble micrófono, función de cancelación de ruido mejorada por IA capaz de aislarte de los sonidos de fondo y un estuche de carga.

Las mejores historias, en PlayStation

Marvel’s Spider-Man 2

Peter Parker y Miles Morales se enfrentarán a un plantel de villanos como Venom, Kraven el Cazador, Lizard o Sandman, que no se lo pondrán fácil. Mientras luchan no solo por salvar la ciudad sino por salvarse el uno al otro y a sus seres queridos, tratarán de compaginar sus vidas personales con sus máscaras. El juego, que ha cosechado críticas sobresalientes por parte de la prensa especializada en todo el mundo, presenta una historia más profunda y oscura que su predecesor, a la altura del icónico superhéroe.

Horizon Forbidden West: Complete Edition

Acompaña a Aloy en su aventura por el Oeste Prohibido, una peligrosa tierra que oculta nuevas y misteriosas amenazas. Con la Complete Edition disfrutarás del aclamado Horizon Forbidden West™ completo con todos sus contenidos adicionales, incluyendo la expansión de historia Burning Shores, que retoma la trama donde concluyó el juego principal. Un vasto mundo abierto, una tierra majestuosa, nuevos peligros y misterios sorprendentes esperan en esta completa versión para PS5.

Frontball Planet: el primer videojuego basado en el juego de pelota

Para los más pequeños de la casa, llega Frontball Planet, el primer videojuego basado en Frontball, una disciplina deportiva moderna del Juego de Pelota. Presenta una experiencia multijugador local ligera y accesible para jugar en familia. Está ambientada en diferentes lugares del mundo y presenta varios modos de juego para conseguir puntos y desbloquear personajes, escenarios, pelotas y otros artículos.





Tadeo Jones: La Tabla Esmeralda



Embárcate junto a Tadeo y sus amigos, en un viaje a través de diferentes ciudades en el que te encontrarás con desafiantes rompecabezas en tu búsqueda para conseguir la tabla esmeralda. Una misteriosa maldición te llevará a recorrer las ciudades de Veracrúz, Chicago, París y El Cairo en un viaje épico para salvar a tus compañeros. Incluye una nueva actualización navideña que donde podrás vivir el ambiente de estas fiestas con muñecos de nieve, árboles con regalitos, nuevos elementos interactivos … ¡Y hasta a Papá Noel!

Tarjetas regalo y suscripciones

Tarjetas monedero PlayStation®Network PS4 y PS5

¿Buscas el regalo perfecto para jugadores? ¡No busques más! La Tarjeta Regalo PlayStation es la elección ideal para permitirles explorar una extensa colección de juegos en PlayStation Store o mejorar su experiencia en PS5. Ya sea que estés pensando en una tarjeta de 10, 20, 50 o 100 euros, estás brindando a tus seres queridos la libertad de elegir los juegos, expansiones, complementos o suscripciones que más deseen en PlayStation Store. Con las Tarjetas Regalo PlayStation, disponibles en tu tienda habitual de videojuegos o puntos de venta asociados, estás regalando emoción y entretenimiento en estado puro. ¿Por qué limitarte a un solo regalo cuando puedes darles acceso a un universo de diversión? Esta Navidad, sorprende a los jugadores con el regalo que los llevará a nuevas aventuras en PlayStation.

Tarjeta monedero PSN (físicas y digitales): 10, 20, 50, 100 € entre otros.

PlayStation Plus

¡Un mundo de aventuras te aguarda con PlayStation Plus! Sea cual sea el tipo de juego que les guste, lo encontrarás en la impresionante biblioteca de juegos de PS4 y PS5, que incluye éxitos de renombre como Uncharted: El Legado de los Ladrones, Horizon Forbidden West o God of War. Pero eso no es todo. PlayStation Plus también permite revivir los clásicos de generaciones anteriores de PS One, PS2, PS3 y PSP, enfrentarte a jugadores de todo el mundo en el modo multijugador en línea, disfrutar de pruebas de juegos por tiempo limitado antes de comprarlo y acceder a irresistibles descuentos, estrenos de entre muchas otras ventajas.

¿Y lo mejor de todo? PlayStation Plus se adapta a las necesidades de los jugadores con tres modelos de suscripción: Premium, Extra y Essential, disponibles a partir de tan solo 8,99 euros al mes. Esta Navidad, regala con las Tarjetas Regalo PlayStation la puerta de entrada a un mundo de diversión y entretenimiento sin igual con PlayStation Plus. ¡Enciende la magia de los videojuegos en la vida de tus seres queridos y regala aventuras sin fin!

PlayStation Plus tiene tres modelos de suscripción (Premium, Extra y Essential) desde 8,99 euros al mes.