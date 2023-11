Hoy El primer tráiler de Grand Theft Auto 6 se publicará a principios de diciembre. Hay ganas de verlo.Confirmado: el primer tráiler de Grand Theft Auto 6 se publicará en diciembre.

Esta mañana informamos sobre las nuevas pistas que indicaban un anuncio inminente para Grand Theft Auto VI, y por fin los rumores han llegado a buen puerto. Rockstar Games se ha dirigido a los fans en un nuevo comunicado donde anuncian que el próximo mes mostrarán por fin el primer tráiler de GTA 6, aprovechando que diciembre marca el 25 aniversario de Rockstar Games.

Las palabras de Houser ponen fin a toda la especulación que viene empapando el ambiente desde hace semanas, y pone fecha a uno de los momentos más importantes de la industria. No sabemos la fecha exacta de diciembre en la que recibiremos el tráiler pero especualamos en los Game Awards que tendrá lugar el día 7, se revelarán nuevos tráilers y actualizaciones de múltiples videojuegos, y conoceremos el galardonado con el título «Juego de Año»

Next month marks the 25th anniversary of Rockstar Games. Thanks to the incredible support of our players worldwide, we have had the opportunity to create games we are truly passionate about. pic.twitter.com/YaAxRVfZGe

— Rockstar Games (@RockstarGames) November 8, 2023