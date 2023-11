Compartir Facebook

Gustavo Viúdez, nuevo General Manager de Nintendo Ibérica

Nintendo Ibérica ha anunciado el nombramiento de Gustavo Viúdez Romero como nuevo General Manager de Nintendo Ibérica S.A.U., reemplazando a Antonio López López, de 64 años, que se mantendrá ligado a la compañía como Asesor y que ha ocupado el cargo desde febrero de 2018. Viúdez, de 52 años, vinculado a la compañía desde 2004, asumió la dirección de Marketing y Relaciones Públicas de Nintendo Ibérica en 2016.

Asimismo, Manuel Curdi Belenguer pasará a ocupar la dirección de Marketing y Relaciones Públicas de Nintendo Ibérica. Curdi, de 48 años, se incorporó en 2005 para crear el departamento de Relaciones Públicas de Nintendo Ibérica. Tras una dilatada experiencia como Product Manager, asumió la posición de Brand Manager en 2016, posición que ha ocupado hasta la actualidad.

Sobre Nintendo

Nintendo Co., Ltd., con sede en Kioto, Japón, integra en sus productos hardware y software, y gracias a ellos ha creado franquicias reconocidas en todo el mundo, como Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ y Splatoon™. El objetivo de Nintendo es proporcionar experiencias de entretenimiento intuitivas y únicas, creando y publicitando productos como las consolas de la familia Nintendo Switch™; desarrollando aplicaciones para dispositivos inteligentes; y colaborando con sus socios en una amplia variedad de iniciativas de entretenimiento, como contenido visual y parques temáticos. Nintendo ha vendido más de 5600 millones de videojuegos y más de 800 millones de consolas en todo el mundo. Desde el lanzamiento de Nintendo Entertainment System™ hace ya más de 30 años, la misión de Nintendo ha sido y será crear entretenimiento único y genuino que haga sonreír a personas del mundo entero. Como empresa subsidiaria de Nintendo of Europe, Nintendo Ibérica S.A., con sede en Madrid, actúa como sede central de operaciones de Nintendo en España y Portugal. Nintendo of Europe, con sede en Frankfurt, Alemania, como empresa subsidiaria de Nintendo Co., Ltd., actúa como sede central de operaciones de Nintendo en Europa. Hay más información disponible en la página web de la empresa: https://www.nintendo-europe.com/.

