Próximamente en Xbox Game Pass: Like A Dragon Gaiden, Wild Hearts, Football Manager 2024 y más

Aparentemente, si dices «día uno con Game Pass» tres veces frente a tu espejo, en realidad no sucede nada, y lo hiciste en vano. Pero resulta que tendremos un montón de juegos del primer día próximamente (y disponibles hoy), ¡así que vamos a sumergirnos!

Disponible hoy

Headbangers: Rhythm Royale (nube, consola y PC)

Disponible desde el primer día con Game Pass: Headbangers te sitúa a ti y a otras 29 personas en el ojo de la paloma mientras luchas en desafíos rítmicos para descubrir quién es el maestro Headbanger definitivo. ¡Compite entre sí en alucinantes minijuegos musicales, arruina a tus competidores con potenciadores y recolecta migas para personalizar tu propia paloma!

Jusant (Nube, Consola y PC)

Disponible desde el primer día con Game Pass: ¡ Embárcate en una aventura de escalada en Jusant ! Domina tus herramientas de escalada mientras asciendes por una torre misteriosa y en constante cambio. Disfruta de una banda sonora atmosférica y biomas impresionantes, acompañados por el enigmático Ballast. Tu compañero acuático te guiará mientras despiertas la naturaleza en tu camino para revelar los misterios de la torre y llegar a la cima.

Wartales (nube, consola y PC)

Wartales es un juego de rol de mundo abierto en el que lideras a un grupo de mercenarios en su búsqueda de riqueza a través de un enorme universo medieval. Explora el mundo, recluta compañeros, recolecta recompensas y descubre los secretos de las tumbas de los antiguos.

Muy pronto

Thirsty Suitors (nube, consola y PC): 2 de noviembre

Disponible desde el primer día con Game Pass: Thirsty Suitors es un elegante juego de rol que sigue la historia de Jala, que regresa a su ciudad de Timber Hills para enfrentar sus errores y hacer las paces con ella. ex, reconciliar diferencias culturales y convertirse en la persona que debía ser con combates activos por turnos, patinaje y cocina.

Football Manager 2024 (PC) – 6 de noviembre

Disponible desde el primer día con PC Game Pass: escribe tu propia historia de fútbol. Dirige los mejores equipos del mundo, crea un equipo de clase mundial y domina a tus rivales en las competiciones de fútbol más prestigiosas. El progreso nunca se detiene en la búsqueda de la grandeza futbolística.

Consola Football Manager 2024 (nube, consola y PC): 6 de noviembre

Disponible desde el primer día con Game Pass: Ponte en la piel de un verdadero entrenador de fútbol esta temporada. Elige el club perfecto para ti entre más de 55 naciones antes de formar un equipo de clase mundial que pueda brindarte la gloria contra tus rivales en las competiciones de fútbol más prestigiosas.

Dungeons 4 (Nube, Consola y PC) – 9 de noviembre

Disponible el primer día con Game Pass: construye una mazmorra acogedora y cómoda que se adapte a las necesidades de tus criaturas y gobierna sobre ellas, luego envíalas al Overworld para recordarles amablemente lo bueno. gente que vive allí que el Mal Absoluto gobierna sus tierras.

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (Nube, Consola y PC) – 9 de noviembre

Disponible desde el primer día con Game Pass: Borra tu pasado para proteger tu futuro. Kazuma Kiryu, que alguna vez fue un yakuza legendario, fingió su propia muerte y abandonó su nombre para proteger a su familia. Ahora, una figura misteriosa lo empuja a un conflicto que intenta sacarlo de su escondite.

Wild Hearts (nube, consola y PC) EA Play – 9 de noviembre

¿Estás listo para domar un mundo enloquecido? Los miembros de PC Game Pass y Ultimate pueden dominar tecnología antigua para cazar bestias gigantes el 9 de noviembre en Wild Hearts a través de EA Play. Enfréntate a estas criaturas solo o caza con amigos en una perfecta cooperativa.

Spirittea (nube, consola y PC) – 13 de noviembre

Disponible desde el primer día con Game Pass: ¡ Spirited es un lindo y acogedor simulador de vida inspirado en Stardew Valley y Spirited Away ! Los humanos han dejado de adorar a los espíritus y ahora corren el peligro de perderse. Dirige una casa de baños, hazte amigo de gente de la ciudad, participa en pasatiempos como atrapar insectos y karaoke, ¡y encuentra todos los espíritus!

Coral Island (Nube y Xbox Series X|S) – 14 de noviembre ¡

Disponible ahora para PC y próximamente para Xbox Series X|S! Coral Island invita a los jugadores a ser quienes quieran y experimentar la encantadora vida isleña a su propio ritmo: vivir de la tierra, criar animales, establecer relaciones con un elenco diverso de habitantes de la ciudad y hacer del mundo que los rodea un lugar más vital y armonioso.

DLC/Actualizaciones del juego

Age of Empires II: Definitive Edition – The Mountain Royals – Disponible hoy ¡

Los miembros de Game Pass ahorran hasta un 10 %! Prepárate para embarcarte en un viaje legendario mientras presentamos el DLC “The Mountain Royals” para Age of Empires II: Definitive Edition . ¡Desbloquea la rica historia y las historias no contadas de armenios y georgianos, parte de tres nuevas campañas!

EA Sports WRC : Prueba de acceso anticipado de EA Play: disponible hoy

Los miembros de PC Game Pass y Ultimate pueden ponerse al volante durante 5 horas a partir de hoy, cortesía de EA Play. ¡Construye el auto de tus sueños, desbloquea hasta 5 cosméticos en EA Sports WRC cada temporada y ahorra un 10 % en compras de contenido digital de EA!

Ventajas definitivas de Xbox Game Pass

Fallout 76: Paquete del quinto cumpleaños: disponible ahora

¡Enciende algunos fuegos artificiales y celebra los 5 años de Fallout 76 con Vault Boy! El paquete del quinto cumpleaños incluye: artículos de CAMP, un nuevo marco para el modo Foto y una armadura que se puede fabricar.

Pronto nos iremos

Los siguientes juegos dejarán la biblioteca de Game Pass pronto, así que asegúrate de volver a ingresar y terminar desde donde lo dejaste. ¡Recuerde usar el descuento de su membresía para ahorrar hasta un 20 % en juegos antes de que se agoten!

Coffee Talk (nube, consola y PC)

Exapunks (PC)

Ghost Song (nube, consola y PC)

Gungrave GORE (nube, consola y PC)

Gerente de fútbol 2023 (PC)

Consola Football Manager 2023 (nube, consola y PC)

Lapin (Nube, Consola y PC)

Townscaper (nube, consola y PC)

Feliz Halloween