PlayStation presenta su nuevo y espectacular spot para la UEFA Champions League 23-24

Sony Interactive Entertainment (SIE) presenta su nuevo y espectacular spot de patrocinio para la nueva temporada de la UEFA Champions League. Este contenido aparecerá durante los partidos televisados de la UEFA Champions League a partir del 24 de octubre de 2023 y, como en la anterior temporada, continúa presentando algunos de los personajes más emblemáticos disponibles en PlayStation 5.

En este spot, Ellie y Joel, de The Last of Us, corren por el túnel de vestuarios para entregar el balón a tiempo antes del inicio. Por su parte, el divertido Astro se abre camino hacia el círculo central para recoger el lanzamiento de la moneda del árbitro mientras que Kratos y Atreus, de God of War, lideran a los fanáticos con un poderoso golpe del Gjallarhorn. Además, los Spider-Man Peter Parker y Miles Morales de Marvel’s Spider-Man 2 acuden al rescate en la Nueva York de Marvel salvando la caída de una gran pantalla durante un momento decisivo del partido.

Sony Interactive Entertainment y la UEFA Champions League comenzaron su asociación en el año 1997. Sony Interactive también es un orgulloso socio del fútbol femenino de la UEFA.

