Lords of the Fallen se viste de Halloween

NO HAY TRUCO O TRATO: LORDS OF THE FALLEN LLEVA HALLOWEEN A MOURNSTEAD CON UN NUEVO EVENTO TEMPORADA Y FUNCIONALIDAD DE JUEGO CRUZADO COMPLETA

HEXWORKS, un estudio español de CI Games, ha dado el pistoletazo de salida a la espeluznante temporada con un evento de Halloween gratuito y de duración limitada para Lords of the Fallen. Desde hoy a partir de las 23 horas y hasta el 2 de noviembre, el mundo Mournstead se ha decorado con elementos cosméticos propios de este momento del año. Los usuarios también pueden seguir una nueva misión para conseguir la Máscara Pumpskin, un terrorífico yelmo inspirado en la icónica calabaza tallada iluminada a modo de lámpara.

El evento coincide con el lanzamiento para todas las plataformas de una importante actualización el Parche de la Calabaza, que aporta una serie de nuevas mecánicas de juego desarrolladas a partir de los continuos comentarios de la comunidad.

La actualización incluye los siguientes contenidos:

Remozado modo New Game Plus (NG+) – Un nuevo sistema NG+ que incorpora vestigios al modo de juego; cada nivel superior de NG+ quita más vestigios del juego, incrementando la dificultad.

Un nuevo sistema NG+ que incorpora vestigios al modo de juego; cada nivel superior de NG+ quita más vestigios del juego, incrementando la dificultad. Completo juego cruzado – Los usuarios pueden ahora experimentar la completa funcionalidad entre PC y consolas. Añadido que sigue a la introducción del juego cruzado entre usuarios de Xbox Series X|S y PlayStation®5 por primera vez a principios de esta semana.

Los usuarios pueden ahora experimentar la completa funcionalidad entre PC y consolas. Añadido que sigue a la introducción del juego cruzado entre usuarios de Xbox Series X|S y PlayStation®5 por primera vez a principios de esta semana. Reducción de la densidad de los enemigos – Un acortamiento de la densidad de enemigos en áreas consideradas más difíciles para los jugadores.

Un acortamiento de la densidad de enemigos en áreas consideradas más difíciles para los jugadores. Rendimiento y estabilidad – Más correcciones de rendimiento y estabilidad en todas las plataformas.

HEXWORKS invita también a los usuarios a enviar fotos del juego creadas con exclusivo modo fotgráfico 3D de Lords of the Fallen para que sean expuestas en uno de los espacios públicos más destacados y conocidos del mundo: Times Square en New York. La captura de pantalla, que debe reflejar la experiencia del jugador en Lords of the Fallen, ya sea una aventura épica, una cruzada angustiosa o una expedición trepidante por el reino de los Muertos, se expondrá en el edificio NASDAQ® durante dos semanas a partir del 26 de noviembre.

