NVIDIA lanza el nuevo Game Ready Driver para la beta abierta de Call of Duty: Modern Warfare III

NVIDIA ha anunciado el lanzamiento de los nuevos controladores Game Ready y Studio

NVIDIA ha presentado la nueva actualización de los controladores Game Ready y Studio, que tienen como objetivo mejorar el rendimiento de las tarjetas gráficas GeForce con los últimos juegos y aplicaciones creativas. Los controladores Game Ready de esta semana llegan optimizados para ofrecer la mejor versión de la beta abierta multijugador de Call of Duty: Modern Warfare III , de Forza Motorsport y de Lords of the Fallen, tres de los títulos más esperados que podrán disfrutarse en plenitud desde el primer día.Call of Duty: Modern Warfare III celebrará su lanzamiento el 10 de noviembre, pero los usuarios de PC podrán participar en la beta multijugador, con DLSS 2 Super Resolution y NVIDIA Reflex, desde el 12 de octubre. Aquellos jugadores que no hayan precomprado el título, podrán acceder a la beta abierta a partir del 14 de octubre. Los usuarios de tarjetas gráficas Geforce RTX 40 Series podrán disfrutar de NVIDIA DLSS 3 Frame Generation a partir del lanzamiento oficial del juego.Además de estar optimizados para Call of Duty: Modern Warfare III, los nuevos controladores ofrecerán la mejor experiencia en Forza Motorsport , disponible a partir del 10 de octubre, y en Lords of the Fallen , que se lanzará el 13 de octubre con soporte para DLSS 3 Frame Generation y NVIDIA Reflex desde el primer día.NVIDIA ha aprovechado la ocasión para anunciar un nuevo lote, gracias al cual los compradores de una GeForce RTX 4070, 4070 Ti, 4080 o 4090, en versión portátil o sobremesa, adherida a la promoción, recibirán gratis una copia de Alan Wake 2 Los usuarios de tarjetas gráficas GeForce RTX ya pueden descargar el nuevo controlador Studio , que ofrece mejoras de rendimiento en las principales aplicaciones creativas.NVIDIA ha aprovechado el lanzamiento para anunciar la llegada de Adobe Firefly , una nueva herramienta que aprovecha el poder de las GPU NVIDIA desde la nube y su IA generativa para ofrecer nuevas funcionalidades a los usuarios de programas como Adobe Photoshop y Adobe Illustrator. Los artistas y profesionales creativos podrán generar imágenes a partir de texto, rellenar imágenes, aplicar efectos de texto, generar colores de reemplazo, convertir dibujos lineales en imágenes a todo color y convertir modelos sencillos en 3D a imagen, gracias a las nuevas herramientas con inteligencia artificial.