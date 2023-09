The Dark Pictures Anthology Little Hope anunciado para Nintendo Switch

La segunda parte de The Dark Pictures Anthology llega a Nintendo Switch el 5 de octubre y ya está disponible para su reserva.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope

Cuando su autobús se adentra en la ciudad de Little Hope debido al mal tiempo, el grupo de estudiantes universitarios que se han estrellado con el bús, sale relativamente ileso. Mientras exploran esta ciudad aparentemente abandonada, quedan atrapados por una misteriosa niebla impenetrable. A medida que buscan una forma de escapar comienzan a encontrarse con visiones del pasado que los persiguen desde las sombras.

A través de estas misteriosas visiones, son testigos del oscuro pasado de la ciudad y los terribles eventos de los Juicios de Brujas de Andover. Deben descubrir la razón de estas apariciones y escapar de Little Hope mientras les persigue sin descanso un ente oscuro.

Deben averiguar la causa de estas apariciones antes de que la fuerza maligna de Little Hope arrastre sus almas al infierno.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope llegará a Nintendo Switch el 5 de octubre de 2023 y ya se puede reservar. El juego ya está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Para más información sobre Dark Pictures Anthology, visita nuestro sitio web en https://www.thedarkpictures.com

