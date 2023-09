Infinity Strash DRAGON QUEST: The Adventure of Dai ya disponible – Tráiler lanzamiento

INFINITY STRASH DRAGON QUEST: THE ADVENTURE OF DAI LLEGA HOY CON LA EMOCIONANTE COMBINACIÓN DE UNA HISTORIA PARA UN SOLO JUGADOR Y MAZMORRAS CON COMBATE DE ACCIÓN

SQUARE ENIX® ha lanzado hoy Infinity Strash DRAGON QUEST: The Adventure of Dai, un juego de acción de rol para un solo jugador basado en la popular serie de anime DRAGON QUEST: The Adventure of Dai hasta el arco de Sovereign Rock Castle. Infinity Strash DRAGON QUEST: The Adventure of Dai transporta a los jugadores a una misión épica que combina una campaña de historia creciente con combate en tiempo real, escenas de guion únicas y una experiencia de mazmorras en constante evolución. Únete a la lucha como los discípulos de Avan y revive (o experimenta por primera vez) la aventura de Dai para convertirse en héroe y enfrentarse a Dark Army. Ya en PS5™, PS4™, Xbox Series X|S™, Nintendo Switch™ y PC a través de Steam® y Microsoft Store.

Infinity Strash DRAGON QUEST: The Adventure of Dai narra la historia de Dai cuando emprende la misión de proteger al mundo del siniestro Dark Lord Hadlar y las seis legiones de Dark Army. Dai y sus amigos Popp, Maam y Hyunckel, que se unen a él por el camino, lucharán contra Dark Army y sus múltiples monstruos a lo largo y ancho de una historia creciente mientras dominan ataques únicos, habilidades y golpes de gracia.

Infinity Strash DRAGON QUEST: The Adventure of Dai atrae a los seguidores hacia tres caminos distintos en los que disfrutar del juego y enfrentarse a las crecientes habilidades de Dai, Popp, Maam y Hyunckel: modo Historia, Temple of Recollection y el modo Desafío, posterior al juego. El modo Historia ofrece a los amantes del género RPG una campaña clásica que crece a través de la historia principal. Los discípulos de Avan pueden obtener nuevas habilidades, capacidades y accesorios poco comunes para equipar llamados Bond Memories, que aumentan las habilidades y los atributos para ayudar en la lucha contra las seis legiones de Dark Army. Cada vez que se desbloqueen los Bond Memories, se revelarán escenas del manga original. Los Bond Memories también se pueden potenciar más explorando Temple of Recollection.

Temple of Recollection permite a los jugadores profundizar más en salas cambiantes mientras se enfrentan a batallas que suben en dificultad cada vez que se visitan las salas, y con la capacidad de obtener varias recompensas una vez alcanzada la victoria. Además, Temple of Recollection es una mazmorra especial en la que los monstruos y las trampas ocultas cambian constantemente, ofreciendo una emocionante experiencia de combate que va subiendo de dificultad para quienes estén dispuestos a arriesgarlo todo.

Tras completar el modo Historia, se desbloqueará el modo Desafío, que ofrecerá a los jugadores rivales aún más potentes del modo Historia. En el modo Desafío, prepárate para vivir versiones remezcladas de las batallas a las que te enfrentaste en el modo Historia que supondrán la prueba definitiva para las habilidades del jugador. Pon a prueba tus habilidades de héroe y lucha contra versiones más poderosas de los comandantes de las seis legiones de Dark Lord y más.

Infinity Strash DRAGON QUEST: The Adventure of Dai ya está disponible digitalmente en Xbox Series X|S™, PS5™, PS4™, Nintendo Switch y PC a través de Steam® y Microsoft Store por 59,99 dólares. Los jugadores que compren la edición Deluxe por 64,99 $ también recibirán el juego completo y los siguientes artículos de bonificación:

Atuendo especial de Popp: «Legendary Mage – atuendo de Popp» basado en el mago de Dragon Quest III: The Seeds of Salvation.

Atuendo especial de Maam: «Legendary Priest – atuendo de Maam (Warrior Priest)» basado en la sacerdotisa de Dragon Quest III: The Seeds of Salvation.

Atuendo especial de Maam: «Legendary Martial artist – atuendo de Maam (Martial Artist)» basado en la artista de artes marciales de Dragon Quest III: The Seeds of Salvation.

Atuendo especial de Hyunckel: «Legendary Swordsman – atuendo de Hyunckel (Dark Armour Blade)» basado en el espadachín de Dragon Quest IV: Chapters of the Chosen.

Atuendo especial de Hyunckel: «Legendary Warrior – atuendo de Hyunckel (Dark Armour Spear)» basado en el guerrero de Dragon Quest III: The Seeds of Salvation.

* Disponible por separado o como parte de la Digital Deluxe Edition.

