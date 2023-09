MY HERO ULTRA RUMBLE

MY HERO ULTRA RUMBLE, el multijugador online basado en el universo de My Hero Academia, se lanzará el 28 de septiembre en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Eijiro Kirishima, Momo Yaoyorozu e Ibara Shiozaki se unen al plantel que se presentó en la Beta Abierta de MY HERO ULTRA RUMBLE. Los jugadores ahora pueden elegir entre 18 de sus héroes y villanos favoritos para crear un equipo y luchar por la victoria en este battle royale. Ocho equipos de tres se enfrentarán para ser el último en pie en un vasto escenario mientras luchan para sobrevivir. No hay que olvidar mantenerse en movimiento ya que la zona de batalla se reduce a medida que pasa el tiempo.

No te pierdas todas las novedades del juego siguiendo la cuenta de Twitter de My Hero ULTRA RUMBLE X. Además, se podrán conseguir regalos dentro del juego el día del lanzamiento dependiendo del número total de seguidores en la cuenta.

Héroe o villano, es hora de calentar motores, ¡la pelea comienza la semana que viene! No te pierdas el nuevo tráiler:

Para más información sobre My Hero ULTRA RUMBLE visita la página oficial.

