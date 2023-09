Marvel’s Spider–Man 2 ya es gold

Insomniac Games anuncia que Marvel’s Spider-Man 2 ya ha entrado en fase gold, y está listo para su próximo lanzamiento el día 20 de octubre en exclusiva para PlayStation 5. El anuncio se ha hecho público justo un mes antes, a través de la cuenta de Twitter del estudio desarrollador que, para celebrar este hito, ha contado con los actores de doblaje originales del videojuego como Nadji Jeter (Miles Morales), Yuri Lowenthal (Peter Parker), Laura Bailey (Mary Jane Watson) y Tony Todd (Venom) en un emocionante clip.

«Estamos emocionados por compartir esta noticia con el estudio y nuestros colaboradores en PlayStation y Marvel Games, así como con nuestra increíble comunidad mundial. No podemos esperar a que experimentéis lo que llevamos cocinando el próximo 20 de octubre» expresa el estudio en el comunicado.

Puedes ver el vídeo en Twitter

WE ARE GOLD! We’re thrilled to share the news ahead of #SpiderMan2PS5‘s launch on October 20, 2023 with a few words from the game’s cast! #BeGreaterTogether pic.twitter.com/ChitBfTREM

— Insomniac Games (@insomniacgames) September 20, 2023