Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge Anniversary Edition confirma Edición Física para PS4, PS5 y Nintendo Switch

Los héroes de concha dura están de vuelta con el nuevo ‘Dimension Shellshock’ DLC

Madrid, España – 15 de Septiembre, 2023 – Merge Games, Dotemu y el desarrollador Tribute Games presentan are excited to announce ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge’ Anniversary Edition, disponible en formato físico para PlayStation 4, PlayStation 5 and Nintendo Switch el 17 de noviembre . Desde Tesura Games, se encargarán de su distribución en exclusiva para toda España.

Presentando todo el juego base ‘TMNT: Shredder’s Revenge’ junto a una porción extra muy caliente de DLC, ‘Dimension Shellshock’, los jugadores podrán disfrutar de una nueva forma de patearle el trasero al Clan del Pie en el Modo Supervivencia, dos nuevos personajes jugables, Usagi y Karai, paleta exclusiva de colores y más.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge’ Anniversary Edition trailer

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge presenta un gameplay asentado en mecánicas atemporales de los beat’em up clásicos, traídos a consolas actuales por el equipo de expertos de Dotemu 🤮 (Streets of Rage 4) y Tribute Games.

Ábrete camino a través de unos escenarios píxel art preciosos y derrota a cientos de enemigos con tu Tortuga favorita, cada una con sus habilidades y movimientos únicos – ¡haciendo diferente cada partida!

Elige un luchador, usa combos radicales para derrotar a tus oponentes y experimenta un combate cargado con acción sobrecogedora y maravillosas habilidades ninja.

¡Mantente ojo avízor y enfréntate a Shredder y su maléfico Clan del Pie solo, o llama a tus amigos para jugar con hasta 6 jugadores de forma simultánea!

¡Las hordas del Clan del pie no te dejarán parar en el nuevo Modo Supervivencia para conseguir los Cristales Dimensionales! ¡Con los cristales suficientes podrás viajar a través de las distintas dimensiones y perseguir a Shredder!

Cada victoria abre dos portales con recompensas totalmente distintas. ¡Tu elección determinará la siguiente batalla dimensional! ¡Sube de nivel, colega! Hazte más fuerte y ábrete camino a través de las distintas dimensiones.

¡Nuevos personajes jugables se unen a la fiesta! Usagi, la dura coneja está lista para saltar entre dimensiones y luchar contra el mal con un nuevo estilo en batallas fuera de este mundo mientras espera a las Tortugas.

Whether an ally or an enemy, Karai doesn’t hesitate to leap into the multiversal melee alongside the Turtles! Using her lightning-fast techniques, she fights to bring back honour to the Foot Clan!

¡Aliado o enemigo, Karai no dudará en saltar a la batalla en el multiverso junto a las Tortugas! ¡Usando sus técnicas veloces como el rayo, luchará por devolver el honor al Clan del Pie!

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge’ Anniversary Edition ya está disponible para reservar en las principales tiendas de videojuegos y Amazon. Disponible el 17 de noviembre .

Web Tesura Games – https://tesuragames.com/juegos/tmnt-shredders-revenge-anniversary-edition/

