EA SPORTS revela la banda sonora de EA SPORTS FC 24

EA SPORTS CELEBRA UNA NUEVA ERA PARA EL FÚTBOL MUNDIAL CON LA ÉPICA BANDA SONORA DE EA SPORTS FC™ 24

La esperadísima banda sonora de EA SPORTS FC 24 cuenta con más de 100 artistas potentes, como The Rolling Stones, Fred Again…, Karol G, Skrillex y muchos más

EA SPORTS Celebra una Revolución Musical en el Mundo del Fútbol con EA SPORTS FC 24

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha dado a conocer hoy la banda sonora oficial de EA SPORTS FC™ 24, marcando un hito en la unión entre el fútbol y la música. Esta esperadísima banda sonora presenta una lista de reproducción épica con más de 100 artistas influyentes que incluyen a The Rolling Stones, Fred Again…, Karol G, Skrillex, y muchos más.

La industria del videojuego se prepara para sumergirse en una nueva era musical mientras EA SPORTS FC 24 presenta una alineación diversa de artistas, consolidando la conexión global entre el deporte rey y la música moderna. Con géneros que van desde el pop hasta el grime, esta colección musical es un reflejo de la diversidad cultural del fútbol y las influencias musicales que lo rodean.

Una Celebración de la Música y el Fútbol a Nivel Global

Con una variedad sin precedentes, la banda sonora de EA SPORTS FC 24 presenta a artistas de renombre mundial como Major Lazer, The Blessed Madonna y la legendaria banda The Rolling Stones. Además, artistas galardonados con premios Grammy y reconocimiento internacional, como Stormzy, Jack Harlow, Baby Keem con Kendrick Lamar, y Karol G, se unen a la fiesta musical.

La banda sonora no se detiene ahí. También presenta talentos emergentes que están listos para dejar su huella en el mundo de la música y el fútbol, incluyendo al rapero Ninho ft. Central Cee, el fenómeno del pop indio King, la banda indie rock The Last Dinner Party, el innovador Obongjayar, el prometedor rapero KayCyy, y más. Además, se incluyen pistas inéditas de productores como Barry Can’t Swim ft. Surya Sen y Michaël Brun.

Un Paisaje Sonoro Internacional

Cada canción y cada artista de EA SPORTS FC 24 representan la visión de EA SPORTS FC de crear un paisaje sonoro verdaderamente internacional. Al igual que los estilos futbolísticos únicos, como el Fútbol Total y el estilo brasileño, trascienden fronteras, también lo hacen géneros musicales como el Afrobeats, el Reggaetón y el Grime.

Steve Schnur, Ejecutivo Mundial y Presidente de Música de Electronic Arts, expresó: «El estreno de EA SPORTS FC 24 ofrece una banda sonora global definitiva que se basa en la innovación y la autenticidad como nunca antes. Hemos creado una experiencia para el jugador que celebra la diversidad y el descubrimiento a través de nueva música y artistas que desafían géneros, borran fronteras, crean cultura futbolística y potencian la vida del fútbol. Es el siguiente capítulo de The World’s Game, musicalizado como nunca antes».

La música y el fútbol se fusionan de una manera nunca vista antes, marcando una nueva era para EA SPORTS y su compromiso con la autenticidad y la innovación. EA SPORTS FC 24 promete acompañar a los jugadores en su viaje a través del mundo del fútbol, brindándoles una experiencia emocionante y culturalmente enriquecedora. Esta banda sonora será una parte esencial del legado del videojuego y del fútbol en constante evolución.

La banda sonora completa de EA SPORTS FC 24 ya está disponible en Spotify y otras plataformas de streaming. Escuchar en Spotify aquí.

EA SPORTS FC 24 estará disponible para jugar el 29 de septiembre de 2023 con acceso anticipado a través de la Ultimate Edition disponible a partir del 22 de septiembre de 2023. Los pedidos anticipados* ya están disponibles para EA SPORTS FC™ 24, que se lanzará en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Nintendo Switch.

