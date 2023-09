Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Avatar: Fronteras de Pandora llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el 7 de diciembre, y ayer por la noche, durante el State of Play de Sony, revelamos un nuevo tráiler del juego, en el que damos más detalles de la historia sobre el viaje del protagonista y los clanes que conocerá mientras explora la frontera occidental de Pandora, para reencontrarse con su herencia perdida. Dentro video!

Encontraréis más información sobre este hito en el siguiente artículo.

En Avatar: Frontiers of Pandora , jugarás como un Na’vi que fue secuestrado cuando era un bebé por la RDA y entrenado en el Programa Ambassador (TAP) para servir a los intereses humanos en Pandora. Cuando la RDA evacuó a Pandora durante la Batalla de las Montañas Aleluya (como se ve en la primera película de Avatar ), te pusieron en criosueño de emergencia. Te despiertas 15 años después, finalmente libre de la RDA, pero perdido y sin estar familiarizado con tu mundo natal.

Emprendes un viaje para descubrir el mundo que te habían ocultado, conociendo a otros clanes Na’vi y aprendiendo sobre la cultura Na’vi. Descubres que eres miembro del respetado clan Sarentu, que se cree que desapareció años antes. Mientras viajas a través de la Frontera Occidental, conocerás a los Aranahe, un clan de artesanos conocidos por sus habilidades de tejido; los Zeswa, un orgulloso clan nómada que vive en simbiosis con bestias gigantescas llamadas Zakru; y los Kame’tire, un clan enigmático y solitario experto en curación y elaboración de pociones.

Como rito de iniciación, te vincularás con tu propia banshee, o ikran (como dicen los Na’vi). Juntos podréis explorar Pandora desde una nueva perspectiva: la de los cielos. También podréis pescar con ellos, realizar acrobacias sobre las nubes y luchar juntos contra la RDA. También puedes ampliar tus posibilidades de exploración en tierra aprendiendo a montar un caballo de tiro.

Una vez más, la RDA plantea una amenaza a los florecientes ecosistemas de Pandora. Con tu conocimiento de la tecnología humana y las armas, así como tu experiencia y habilidades Na’vi, estás excepcionalmente equipado para hacer frente a la RDA. Depende de ti ganarte la confianza de otros clanes Na’vi para reunirlos y proteger Pandora porque, trabajando juntos, los Na’vi son más fuertes.

Visita Ubisoft Store para reservar Avatar: Frontiers of Pandora , que está disponible en varias ediciones: La Gold Edition incluye el juego y el Season Pass (incluidos dos DLC, una misión adicional, una banshee única y más); La Ultimate Edition incluye el juego, el Season Pass, el Ultimate Pack y el libro de arte digital. La edición de coleccionistatambién está disponible exclusivamente en tiendas seleccionadas e incluye la Ultimate Edition del juego y artículos físicos que incluyen una estatua de 35 cm de altura, un libro de arte, un SteelBook premium, un cuaderno de campo, un conjunto de tres litografías y un plano del traje AMP. Al realizar el pedido por adelantado, recibirás un bono de pedido anticipado «Child of Two Worlds» con un conjunto de cosméticos para el personaje y un diseño de arma. Los jugadores también pueden jugar la Ultimate Edition del juego el día 1 cuando se suscriben a Ubisoft+ en PC y Xbox a través de Ubisoft Connect. Para obtener más información sobre Avatar: Frontiers of Pandora , lea sobre las funciones de PC de AMD , visite avatarfrontiersofpandora.com

. Leer artículo completo en Frikipandi Avatar: Fronteras de Pandora llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el 7 de diciembre