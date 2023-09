Compartir Facebook

Hoy os dejamos el análisis Mortal Kombat 1 Un amor a primer vista. Una secuela disfrazada de reinicio, ideal para cualquier tipo de jugador. Uno de los mejores fighting de los últimos años

El mundo de los videojuegos está experimentando un auténtico renacimiento en este 2023, y uno de los títulos que ha dejado una marca imborrable en la comunidad gamer es el esperado «Mortal Kombat 1». Desarrollado por NetherRealm Studios y disponible para la PlayStation 5, este juego ha conquistado a jugadores veteranos y recién llegados por igual, ofreciendo una experiencia de lucha que desafía todas las expectativas. Mortal Kombat 1 es, sin lugar a dudas, el referente definitivo en el género de juegos de lucha. Desde su lanzamiento, ha brillado en todos sus aspectos, desde la jugabilidad hasta los gráficos y el contenido. Los fanáticos de la saga y los recién llegados encontrarán algo que amar en este título que combina nostalgia y novedad de manera magistral. Os dejamos el trailer de lanzamiento del Mortal Kombat 1 Una de las características destacadas de Mortal Kombat 1 es su accesibilidad. Es una magnífica puerta de entrada para aquellos que no están familiarizados con la historia de la franquicia, permitiéndoles conocer a los icónicos personajes desde sus orígenes. Aunque el esquema de control y la jugabilidad se mantienen en gran medida intactos, se han introducido algunas mejoras y novedades que añaden profundidad al combate. Cuatro botones para atacar, uno para bloquear y una variedad de combinaciones sencillas para realizar movimientos espectaculares hacen que los enfrentamientos sean emocionantes. La inclusión de los «Fatal Blows» sigue proporcionando momentos espectaculares en la batalla, y estos ataques devastadores solo pueden ser ejecutados cuando la barra de vida está en su punto más crítico. Junto con los clásicos «Fatalitys», ofrecen un espectáculo visualmente impresionante. Una de las novedades más destacadas en la jugabilidad es el sistema de «Kameos», que permite a los jugadores elegir un personaje secundario que brinda ventajas durante las peleas. Estos personajes secundarios tienen habilidades únicas que pueden ampliar combos, realizar agarres y contraataques, agregando una capa adicional de estrategia al juego. En términos de contenido, Mortal Kombat 1 no decepciona. Con 23 luchadores en el lanzamiento y la promesa de más a través de DLC, hay una variedad impresionante de personajes para elegir y dominar. El modo campaña ofrece una experiencia épica que sumerge a los jugadores en el rico lore de la saga, con cinemáticas abundantes y combates memorables. Además, el juego presenta varios modos, incluyendo el modo Torres y el modo Invasiones, que agregan profundidad y diversidad a la experiencia de juego. Los escenarios son visualmente impresionantes, llenos de detalles que capturan la atención incluso en medio de la acción frenética. Desde el punto de vista técnico, Mortal Kombat 1 establece un nuevo estándar en los juegos de lucha. Los personajes son increíblemente detallados, y las expresiones faciales y animaciones son dignas de elogio. El realismo en el diseño de los personajes es asombroso. En cuanto al sonido, los efectos de sonido hacen que cada golpe se sienta tangible, y la banda sonora, con un toque cinematográfico, complementa perfectamente la acción en pantalla. Además, el modo historia está completamente doblado al español, lo que mejora aún más la inmersión. En resumen, Mortal Kombat 1 es un juego de lucha excepcional que combina a la perfección la nostalgia con la innovación. Con su jugabilidad refinada, contenido abundante y gráficos impresionantes, es una experiencia que ningún amante de los juegos de lucha debería perderse. Este título se destaca como uno de los mejores juegos de lucha de los últimos años y promete mantener a los jugadores entretenidos durante mucho tiempo con su atractivo contenido y mecánicas de combate adictivas.

Mortal Kombat 1 es el GRAN referente de los juegos de lucha con una entrega que es sobresaliente en todos sus apartados. Hemos usado la versiónde PlayStation 5 yde Mortal Kombat 1, de Netherrealm Studios. La Nueva Era de Lord Liu Kang ha comenzado.

Mortal Kombat 1 llega dando forma a una de las mejores entregas de la franquicia, y es que los chicos de Netherreal no dejan de sorprendernos con cada nueva entrega. El regreso de la saga al primer plano en los juegos de lucha se gestó brillantemente hace ya un par de generaciones, y desde entonces la saga más sangrienta entre los juegos de lucha se ha mantenido como uno de los grandes exponentes de calidad y diversión.

Mortal Kombat 1, por un lado, supone una magnífica forma de conocer a algunos de los personajes más queridos de la franquicia desde sus orígenes, por lo que los neófitos encontrarán aquí una forma muy sencilla de iniciarse en su historia.

Es una buena evolución Mortal Kombat 1 no revoluciona nada, y de echo su esquema de control y jugabilidad se mantiene intacto con algunas leves novedades respecto al de entregas previas. Cuatro botones para atacar, uno para bloquear y numerosas combinaciones de relativa sencillez para realizar diferentes movimientos muy espectaculares. En pantalla nuestra barra de vida, y en la esquina inferior una barra de energía que podremos utilizar para entre otras cosas, para potenciar los ataques especiales de nuestros personajes.

Igualmente están de regreso los fatal blows, ese ataque tan devastador que tan sólo podremos ejecutar cuando nuestra barra de vida esté es las últimas, y que siguen aportando mediante sus escenas, algunos de los momentos más espectaculares de los combates junto a los Fatalitys

A nivel jugable la mayor novedad radica en el sistema de Kameos, con el que escogeremos un personaje secundario que nos aportará diferentes ventajas durante las peleas. Gracias a ellos se podrán ampliar los combos, o realizar diferentes agarres o contraataques. Cabe destacar que todos los personajes que podremos escoger como acompañantes, contarán con habilidades diferentes; así pue, Frost podrá congelar a los enemigos en batalla, y Jax por ejemplo, golpeará el suelo haciéndonos caer. los Kameos. Son una maravilla, no entiendo cómo han tardado tanto en implementarse de esta forma. Con el botón R1 en PS5, accedemos a los Kmeos, personajes que nos dan asistencia con ataques especiales. Dependiendo de la dirección que pulsemos, harán unos u otros. Genial.

Mortal Kombat 1 ha refinado su sistema de combate al máximo, limando todas las posibles asperezas, quitando lo que sobraba y añadiendo elementos que, a pesar de añadir nuevas capas de complejidad, se sienten perfectamente integrados en su jugabilidad.

El rasgo principal que hace de Mortal Kombat 1 un juego de lucha excelente, es lo adictivo que resultan sus combates tanto por espectaculares como divertidos

Mortal Kombat 1 se siente como un juego de lucha perfecto, donde todo encaja. Los movimientos de los personajes han sido revisados por completo, algo que supone una enorme sensación de renovación con los rostros más conocidos. Son 23 luchadores que vienen de salida que aumentarán con DLC.

El modo kampaña incluye tres sub modos de juego diferentes, el modo historia, cuidado hasta el detalle, nos deja con una campaña que resulta un auténtico regalo para los fans del particular lore de esta saga, con escenas, combates y momentos muy icónicos. No solo estamos ante una historia larga, que nos puede llevar aproximadamente ocho horas completar, sino también ante una con unas cinemáticas abundantes, extensas cuando se necesita y realmente bien planificadas

Esta vez los papeles principales de la obra se han invertido, siendo Liu Kang el dios del fuego y protector de la tierra quien acude a esta en busca de Raiden, quien será el campeón que deberá enfrentarse en el torneo contra las temibles fuerzas del mundo exterior.

modo torres, que nos deja con los clásicos enfrentamientos en los que, tras un determinado número de combates, veremos una escena en la que se nos relatará el destino individual del personaje escogido

el modo invasiones, un curioso modo aventura con toques de rol en el que nos moveremos a través de diferentes casillas como si de un juego de mesa se tratara. Sorprende lo profundo que puede llegar a ser este modo de juego que, además, aliviará a los fanáticos del modo kripta, que, si bien no está presente en este Mortal Kombat 1, se incluyen muchos de sus rasgos a través de este modo invasión.

Si NetherRealm Studios ha tenido algo claro, ha sido el objetivo de intentar mantener durante tiempo a los jugadores disfrutando de los combates de Mortal Kombat 1, ya no solo a través de los futuros DLC con diferentes personajes que irán llegando, si no por todo el contenido que podemos conseguir para nuestros personajes.

A nivel técnico, no tiene rival dentro del género; la espectacularidad y la calidad gráfica que se alcanza en este título es impresionante, mostrando un resultado que justifica sobradamente su ausencia en las máquinas de la anterior generación

Todo ello además aderezado con un aspecto técnico que no tiene competencia a día de hoy en los juegos de lucha. El realismo en el diseño de algunos personajes me ha dejado atónito en ciertos momentos,. NetherRealm Studios está a la vanguardia en este sentido frente a sus competidores más directos.

Donde sí que han evolucionado los escenarios es a nivel visual. Las estampas que reproducen, así como la profundidad que ofrecen y el extremo nivel de detalle que encontramos en ellos harán que en ocasiones nos distraigamos de la refriega, son escenarios variados e imponentes, están llenos de detalles que enamoran, y pese a la acción desenfrenada no podrás evitar quedarte embobado con la cantidad de elementos que se acumulan al fondo tras los personajes. La plantilla de personajes es prácticamente perfecta, tanto por número como por la variedad, aunque no negaré que hay alguna ausencia que se deja sentir con fuerza, personajes como Sonya Blade o Kano que han estado prácticamente en todas las entregas de la saga llegan aquí como simples kameos, algo que quizás no contente a todos los fans.

Los rostros, las expresiones faciales o las propias animaciones alcanzan un nivel de detalle inédito en el género, siendo todo un placer simplemente el contemplar los combates

Para terminar, el sonido no se queda atrás, sobre todo en lo referente a los efectos de sonido, que nos hacen prácticamente sentir cada golpe que asestamos y recibimos a través de la pantalla. Hay que destacar además, que el modo historia está completamente doblado a nuestro idioma español, con una selección de voces muy buena,, el resultadoes sobresaliente. La banda sonora tiene algún tema bastante bueno con un aspecto muy cinematográfico.

En resumen del análisis Mortal Kombat 1. Un amor a primer vista. Una secuela disfrazada de reinicio, ideal para cualquier tipo de jugador. Uno de los mejores fighting de los últimos años

Me parece un juego de lucha redondo. Muy divertido. Todos los aspectos de Mortal Kombat 1 se han pulido respecto a entregas previas, con una jugabilidad muy refinada que añade más profundidad. El título cuenta con una ingente cantidad de contenido que nos asegura no solo días o semanas de diversión, si no meses. Uno de los mejores fighting de los últimos años.

Análisis Mortal Kombat 1. Gráficos Sonido Jugabilidad Historia Duración

