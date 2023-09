Próximamente en Xbox Game Pass: Party Animals, Gotham Knights, Payday 3 y más

Disponible hoy

Mentiras de P (Nube, Consola y PC)

Disponible desde el primer día con Game Pass: Lies of P es un emocionante thriller que toma la historia de Pinocho, le da la vuelta y la sitúa en el contexto oscuro y elegante de la era Belle Epoque. Debes adaptarte a ti mismo y a tus armas para enfrentar horrores incalculables, desenredar los secretos insondables de las élites de la ciudad y elegir si enfrentar los problemas con la verdad o tejer mentiras para superarlos en el viaje para encontrarte a ti mismo. Lea más sobre Lies of P en Xbox Wire .

Muy pronto

Party Animals (nube y consola) – 20 de septiembre

Disponible desde el primer día con Game Pass: ¡ lucha con o contra tus amigos en Party Animals ! Elige tu personaje entre un elenco diverso de adorables animales mientras luchas en múltiples modos de juego para ser el último que quede en pie en el juego de lucha competitivo definitivo. Levanta la pata, toma un desatascador y prepárate para divertirte como un animal.

Payday 3 (Nube, PC y Xbox Series X|S) – 21 de septiembre

Disponible desde el primer día con Game Pass: Payday 3 es la explosiva secuela de uno de los shooters cooperativos más populares de la última década. Desde su lanzamiento, los jugadores de Payday han disfrutado de la emoción de un atraco perfectamente planeado y ejecutado. Eso es lo que hace de Payday una experiencia FPS cooperativa de alto octanaje.

Cocoon (Consola y PC) – 29 de septiembre

Disponible desde el primer día con Game Pass: De Jeppe Carlsen, el diseñador principal de juegos de Limbo e Inside, Cocoon te lleva a una aventura a través de mundos dentro de mundos. Domina la mecánica de salto mundial para desentrañar un misterio cósmico.

Gotham Knights (Nube, PC y Xbox Series X|S) – 3 de octubre

Batman ha muerto. Un nuevo y expansivo submundo criminal ha arrasado las calles de Gotham City. Ahora depende de la familia Batman (Batgirl, Nightwing, Red Hood y Robin) proteger Gotham, llevar esperanza a sus ciudadanos, disciplina a sus policías y miedo a sus criminales.

The Lamplighters League (Nube, PC y Xbox Series X|S) – 3 de octubre

Disponible desde el primer día con Game Pass: ¡ Ábrete camino sigilosamente, roba y dispara a través de un mundo de aventuras pulp en The Lamplighters League ! Viaja por el mundo a través de una variedad de emocionantes lugares alrededor del mundo y burla a tus enemigos en combates estratégicos por turnos y, si juegas bien tus cartas, quizás puedas salvar el mundo.

DLC/Actualizaciones del juego

EA Sports FC 2024 : Prueba de acceso anticipado – 22 de septiembre

Bienvenido a The World’s Game. Prueba EA Sports FC 24 durante 10 horas completas a partir del 22 de septiembre con Game Pass Ultimate a través de EA Play. ¡Los miembros también obtienen un paquete de bienvenida y ahorran un 10% en su pedido anticipado de FC 24 y otras compras de contenido digital de EA!

Nuevo campeón de League of Legends : Briar, the Restrained Hunger – Disponible ahora

Prepárate para sumergirte en los dientes primero con el nuevo campeón de League of Legends : Briar, the Restrained Hunger. Después de años de cautiverio, Briar ahora anda suelta y está lista para descubrir quién es su amigo y quién es su comida. ¡Los miembros de Game Pass pueden degustar instantáneamente a este nuevo jungla y comerse al enemigo!

Ventajas definitivas de Xbox Game Pass

Paquete de personalización de luchadores campeones de EA Sports UFC 4

Los miembros de Game Pass Ultimate pueden desbloquear a los temibles pesos pesados ​​Anthony Joshua y Tyson Fury, además, obtener el paquete de personalización Kumite y el paquete de personalización Backyard. Reclama este paquete hasta el 5 de octubre.

Apex Legends : amuleto de arma exprimido

Asegúrate de agregar algo de estilo a tu arsenal con elamuleto de arma exprimido Apex Legends , disponible con tu membresía EA Play incluida hasta el 9 de octubre.

Salida el 30 de septiembre

Asegúrate de reservar algo de tiempo en tu agenda de juegos para jugar los siguientes juegos antes de que comiencen. Además, puedes ahorrar hasta un 20 % en tu compra con tu membresía para conservarlos en tu biblioteca.