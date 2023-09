Payday 3: Pearl y Joy y plan pos lanzamiento

Compartir Facebook

El trailer Pearl y Joy muestra a los dos personajes femeninos y sus personalidades únicas, listas para revolucionar el estreno de PADAY 3.

Estocolomo, Suecia – 7 Septiembre, 2023 – Starbreeze y Deep Silver anuncian que PAYDAY 3, el shooter de atracos cooperativo de fantasía definitivo, tendrá dos nuevos personajes femeninos jugamos desde el estreno: Pearl & Joy. Este emocionante anuncio viene acompañado por un primer vistazo al plan pos-lanzamiento previsto para el primer año.

Puedes ver el trailer del anuncio aquí: PAYDAY 3: Pearl & Joy Trailer – YouTube

PAYDAY 3 incluirá dos personajes jugables adicionales desde el lanzamiento, los miembros femeninos de la pandilla Pearl y Joy que se unirán a la pandilla original de criminales con máscaras de payasos (Dallas, Hoxton, Wolf y Chains) para hacer un total de seis atracadores disponibles cuando se estrene PAYDAY 3 el 21 de septiembre.

Pearl es experta en falsificación e infiltración, acostumbrada a las estafas callejeras mientras se codea con ricos y famosos siempre que tengan premio. No deja nada a azar, y casi siempre se sale con la suya. Cuando la situación lo requiere, no tiene problema con las armas de fuego, y aunque no lo parezca, es una luchadora despiadada.

Joy es una hacker brillante, experta en seguridad, una atracadora sin piedad, y una peligrosa combinación de ambas. No tiene ningún respeto por la autoridad y un sentido del humor retorcido, pero en un atraco es un hacha.

Plan Pos-Lanzamiento de alto nivel

PAYDAY 3 presenta por primera vez el contenido y actualizaciones previstos en el primer año tras el estreno que incluye lo siguiente:

DLC 1 – Conjunto Error sintaxis Invierno 2023

DLC 2 – Boys in Blue estreno en Primavera 2024

DLC 3 – The Land of the Free estreno en Verano 2024

DLC 4 – Fear and Greed estreno en Otoño 2024

Los nombres y las fechas de estos conjuntos de contenidos descargables pueden variar a lo largo de la campaña.

Otros ejemplos de contenido adicional previsto tras el estreno el 21 de septiembre son: eventos estacionales, personajes jugables, nuevos enemigos, armas, mejoras de Unreal Engine 5, mejoras cosméticas y de rendimiento, nuevas características, y mucho más.

Los cuatro criminales con máscara de payaso más conocidos en la historia reciente de los videojuegos regresan de su retiro este 21 de septiembre en PAYDAY 3 en PC a través PC Game Pass, en Steam y Epic Games Store, así como en Xbox Series S|X Game Pass, PlayStation®5 y GeForce Now.

Para más información de PAYDAY 3, por favor visita: https://www.paydaythegame.com

