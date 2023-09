The Many Pieces of Mr.Coo, ya está disponible en PlayStation

El videojuego, una enigmática aventura de point&click, llega también en dos ediciones físicas premium de la mano de Meridiem Games.

Sony Interactive Entertainment España (SIE España) anuncia que The Many Pieces of Mr.Coo llega hoy a PS4, PS5 y PC y ya se puede encontrar en las diferentes tiendas digitales a un precio de 19,99€.

El juego, una enigmática aventura de point&click con un apartado artístico hecho y animado completamente a mano, presenta la historia de Mr.Coo, un simpático personaje que deberá atravesar un mundo repleto de personajes y situaciones extravagantes para recomponer las piezas que le faltan. En esta carismática aventura, el jugador se adentrará en una breve pero inolvidable travesía a lo largo de un reino onírico cargado de un simbólico sinsentido y de rompecabezas ingeniosos.

Además, The Many Pieces of Mr. Coo llegará en formato físico mediante dos ediciones especiales de la mano de Meridiem Games que distribuirá en tiendas para la plataforma PlayStation 5:

The Many Pieces of Mr.Coo, Fantabulous edition (PVPR 29,99€):

Una funda exclusiva

Llavero exclusivo del personaje Mr. Coo.

The Many Pieces of Mr.Coo, Coolector edition (PVPR 99,99€):

Funda exclusiva

Llavero exclusivo del personaje Mr. Coo,

flipbook con dos historias animadas exclusivas,

Acuarela misteriosa del artista Nacho Rodríguez,

Puzle

Libro del artista donde ver el proceso de creación del juego

Vinilo de 7” con la música del juego creada por Julie Reier

Caja coleccionista

El videojuego es una idea original del ilustrador Nacho Rodríguez, que ha animado y dibujado el videojuego completamente a mano.

