Hoy ha tenido lugar la Opening Night Live de Gamescom 2023, una gala que sirve como pistoletazo de salida para el evento veraniego de videojuegos que se celebra durante los próximos días en Colonia, Alemania. Aunque se había asegurado que la retransmisión se centraría sobre todo en novedades de proyectos ya anunciados, también hemos podido ver nuevos anuncios de juegos no conocidos.

¿Qué es Gamescom?

Gamescom es un evento de videojuegos que se celebra una vez al año en Alemania. En este evento gaming, uno de los más importantes fuera de Estados Unidos, las empresas desarrolladoras pueden mostrar adelantos de sus últimas creaciones.

Además, en Gamescom hay estands donde se pueden comprar los dispositivos para videojuegos más innovadores.

Os dejamos el video de la Gamescom 2023 con la presentación de varios juegos.

Gamescom Opening Night Live 2023: (Full Show) – Call of Duty, Mortal Kombat, Cyberpunk, Alan Wake

Espero que os gusten

Resumen de ONL de Gamescom 2023: Little Nightmares 3, Tekken 8, Sonic Superstars y más

Estos son los anuncios, tráileres y novedades más importantes de Opening Night Live, la gala inaugural de Gamescom 2023.

Tráiler gameplay de Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) es el próximo gran juego de la popular saga de disparos de Activision. Durante la gala inaugural de Gamescom 2023 se ha mostrado el primer tráiler gameplay de su modo campaña, un primer vistazo a una de sus misiones principales que tiene muy buena pinta. El juego llegará el 10 de noviembre a PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One y PC.

Alan Wake 2 presenta nuevo tráiler

Remedy Entertainment se ha pasado por el Opening Night Live de Gamescom 2023 para mostrar un nuevo tráiler de Alan Wake 2, el survival horror que se pondrá a la venta el próximo 27 de octubre, centrado en la historia del escritor. Si te gustan los juegos de miedo este es el tuyo.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Phantom Liberty, la gran expansión de contenido que llegará a las versiones de PS5, Xbox Series X/S y PC de Cyberpunk 2077, se ha dejado ver en un nuevo tráiler durante la Opening Night Live de Gamescom 2023, en el que muestra sus nuevas armas, vehículos y habilidades.

Tekken 8 se muestra en un nuevo tráiler

Bandai Namco ha asistido al Opening Night Live de Gamescom 2023 para presentar un nuevo tráiler de Tekken 8 y revelar su fecha de lanzamiento. La octava entrega numerada de la popular saga de lucha 3D se pondrá a la venta el año que viene, concretamente el 26 de enero, para PlayStation 5, Xbox Series X/S y ordenadores. Un gran juego de lucha.

Mortal Kombat 1 confirma más luchadores con nuevo tráiler

NetherRealm Studio ha presentado un nuevo tráiler de Mortal Kombat 1, que se lanza el 19 de septiembre. El vídeo ha presentado algunas secuencias de historia y confirma nuevos luchadores y kameos. En especial se pone atención a Sindel, que aparece acompañada de Motaro (kameo), a General Shao y a Shujinko (kameo).

Sonic Superstars ya tiene fecha de lanzamiento: 17 de octubre

SEGA también se ha pasado por la Opening Night Live de hoy para anunciar que Sonic Superstars llegará dentro de muy poco: su estreno se ha marcado para el 17 de octubre.

Nuevo tráiler de acción real de Starfield

Antes de su estreno oficial dentro de dos semanas, Starfield ha hecho acto de presencia en el evento de esta noche con un emocionante tráiler de acción real que pone en valor la exploración espacial que podremos vivir a partir del próximo 6 de septiembre en Xbox Series X/S y PC.

Little Nightmares 3 anunciado para consolas y PC; llegará en 2024

Bandai Namco ha anunciado Little Nightmares 3 en Opening Night Live de Gamescom 2023. Para los amantes de los juegos de aventuras. Esta aventura, que podrá ser jugada en solitario y online, está desarrollada por Supermassive Games, estudio que conocíamos especialmente por sus aventuras narrativas de terror como Until Dawn, The Quarry y The Dark Pictures Anthology.

Killing Floor 3 anunciado oficialmente para PS5, Xbox Series X/S y PC

Tripwire Interactive ha anunciado oficialmente que está trabajando en una nueva entrega de la saga Killing Floor. Lo ha hecho durante la Opening Night Live de Gamescom 2023, un evento en el que se ha podido ver el primer tráiler de Killing Floor 3. Llegará para PS5, Xbox Series X/S y PC, aunque no hay fecha de lanzamiento todavía.

Black Myth: Wukong muestra su jugabilidad en un nuevo tráiler

Black Myth: Wukong, su juego de rol y acción inspirado en gran medida por Dark Souls, ha mostrado hoy su jugabilidad en un nuevo tráiler gameplay. A continuación podéis echarle un ojo al nuevo avance sobre este título que, si el desarrollo avanza como está previsto, debutará en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC en julio de 2024.

Assassin’s Creed Mirage presenta un nuevo tráiler

Ubisoft ha presentado durante el Opening Night Live de Gamescom 2023 un nuevo vistazo de Assassin’s Creed Mirage. A la venta el 5 de octubre de 2023 para consolas PlayStation, Xbox y PC. El vídeo se centra en el doblaje árabe del juego ambientado en la Bagdad del siglo IX, aunque también ha dejado ver un nuevo enemigo equipado con una especie de lanzallamas.

Age of Empires 4 llega hoy por sorpresa a Xbox One y Xbox Series

El evento de hoy también nos ha dejado algunas sorpresas, siendo una de ellas la de Age of Empires IV: Anniversary Edition disponible hoy mismo para Xbox One y Xbox Series X/S, una versión que ya estaba anunciada pero cuya fecha se desconocía. Podéis ver a continuación su tráiler de lanzamiento:

Nightingale se lanzará en acceso anticipado el 22 de febrero

Inflexion Games ha anunciado que Nightingale tiene previsto su lanzamiento en acceso anticipado el 22 de febrero de 2024 en PC. Para celebrarlo se ha publicado un nuevo tráiler en el que se muestran los bellos y peligrosos mundos que los jugadores descubrirán explorando los Reinos místicos de los Fae.

Crimson Desert muestra un nuevo y espectacular tráiler con gameplay

El desarrollador Pearl Abyss ha mostrado un nuevo avance de Crimson Desert, su ambicioso MMORPG que llegará en algún momento de este año para PC. Este nuevo vídeo muestra combates variados, desde movimientos cuerpo a cuerpo y de lucha, hasta la forma en que los jugadores pueden utilizar diversos objetos (y su entorno) contra sus enemigos en el mundo abierto del juego.

Lords of the Fallen tiene nuevo y espectacular tráiler de la historia

El editor CI Games y la desarrolladora Hexworks no han perdido la oportunidad de participar en el Opening Night Live de Gamescom 2023 para presentar un nuevo tráiler de la historia de Lords of the Fallen, su próximo videojuego de acción tipo Souls que llegará a PlayStation 5, Xbox Series X/S y ordenadores el próximo 13 de octubre.

Zenless Zone Zero, de HoYoverse, presenta un nuevo tráiler

HoYoverse, responsables de Genshin Impact, se han pasado por la Opening Night Live de Gamescom 2023 para presentar un nuevo tráiler de su próximo y esperado proyecto: Zenless Zone Zero. Este juego de rol y acción futurista repasa las actividades que podremos llevar a cabo en New Eridu, ciudad en la que se ambienta la nueva aventura.

Delta Force regresa como un shooter multiplataforma gratuito

Delta Force, un juego de disparos en primera persona que se estrenó en el año 1998, vuelve para ofrecernos un juego multiplataforma que saldrá en PC, PS5, PS4, XSX/S, Xbox One y también lo hará en dispositivos iOS y Android contando además con cross-play que nos permitirá disfrutar de partidas con otros amigos sin importar la plataforma de juego.

Que ganas que lleguen todos estos juegos

