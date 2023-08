Compartir Facebook

Pon en juego tu estilo con Fashion Dreamer, a partir del 3 de noviembre en Nintendo Switch

Conviértete en el creador de tendencias definitivo con Fashion Dreamer, un título que te invita a diseñar looks únicos y a compartirlos con jugadores de todo el mundo.

El próximo 3 de noviembre se pone a la venta Fashion Dreamer, el juego de moda y comunicación desarrollado por syn Sophia Inc en exclusiva para Nintendo Switch, que permite a los jugadores convertirse en diseñadores de moda y compartir inspiración y outfits con usuarios de todo el mundo.

Fashion Dreamer es un título centrado en la creatividad, en el que los jugadores pueden expresar su inimitable estilo a través de un avatar denominado Musa. En el mundo virtual de Eve, cada diseñador o diseñadora crea sus propios e icónicos looks, desde confortables conjuntos casual hasta alta costura chic. Para ello, cuentas con cientos de opciones personalizables (así, cada look es realmente único). Una vez has encontrado tu estilo distintivo, puedes exhibir tus creaciones en diferentes áreas, denominadas Nidos; allí también podrás admirar las tendencias creadas por otras Musas (y encontrar inspiración para futuras creaciones), obtener la atención de otros usuarios y recabar “Me gusta” para tu marca. Estas son algunas de las posibilidades que encontrarás:

Crea nuevos conjuntos para que te lluevan los “Me gusta”. El espacio virtual está lleno de Musas, es decir, amantes de la moda que siempre andan buscando inspiración. Deslúmbralos a todos con tus ideas y, si logras captar su atención, te llevarás sus “Me gusta”. ¡Obtén cada vez más para arrasar como influencer! ¡Dale a “Me gusta” para conseguir nuevos objetos! ¿Te has topado con una Musa que tiene un gusto impecable? ¡Pues házselo saber! Si le das a “Me gusta”, podrás usar sus objetos de moda… para ti y para recomendar conjuntos a otras Musas. Crea tu marca con objetos personalizados. ¡Diseña ropa y accesorios nuevos sin límite! Personaliza más de 1.400 objetos coleccionables con tus estilos y colores favoritos para darles tu toque único. Conéctate a internet e interactúa con Musas de todo el mundo. ¡Al conectar Eve a internet, se te abre un mundo de posibilidades fashion! Las Musas de otros jugadores aparecerán en tu mundo y podrás hacerte con todos los conjuntos originales que lleven. ¡Tus diseños podrían obtener fama internacional en muy poco tiempo!



Puedes empezar a explorar el mundo virtual de Eve en el nuevo tráiler de Fashion Dreamer; en él, descubrirás algunas de las características y opciones creativas con las que cuentas para crear tu marca personal como influencer de moda en ciernes.

Caracterizado por un modo multijugador asíncrono, el mundo de Eve está habitado por Musas de diseñadores de todo el mundo, lo que permite a los jugadores encontrar inspiración o ganar “Me gusta” para sus conjuntos más icónicos prácticamente en cualquier lugar. Además, los jugadores pueden aumentar su relevancia completando diferentes desafíos de diseño que les permitirán desbloquear más opciones de personalización para llevar su marca a lo más alto. En el mundo de Eve, en Fashion Dreamer, las fantasías fashion cobran vida. ¡Y cualquiera puede convertirse en el creador de tendencias definitivo!

Fashion Dreamer, desarrollado por syn Sophia, Inc. y publicado en Europa en Nintendo Switch™ por Marvelous Europe, saldrá a la venta el 3 de noviembre de 2023. La preventa para la edición física del título estará disponible pronto en puntos de venta autorizados. En próximas fechas se darán detalles sobre la edición digital del juego.

Más información sobre Marvelous Europe en su página oficial: http://www.marvelouseurope.com, o a través de @marvelouseurope en Twitter, Facebook, Instagram o YouTube.

. Leer artículo completo en Frikipandi Fashion Dreamer, a partir del 3 de noviembre en Nintendo Switch