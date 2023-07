Zero Latency y Games Workshop se asocian para el desarrollo de la aventura interactiva de RV basada en Warhammer: 40,000: Space Marines

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

ZERO LATENCY Y GAMES WORKSHOP SE ASOCIAN PARA DESARROLLAR ‘WARHAMMER: 40.000 SPACE MARINE’ PARA SUS ESPACIOS FREE ROAM VR

WARHAMMER: 40.000 SPACE MARINE LLEGARÁ A LOS ESPACIOS FREE ROAM DE ZERO LATENCY

Zero Latency, -compañía líder en ofrecer experiencias de realidad virtual free-roam- anuncia su colaboración con Games Workshop para el desarrollo de la aventura interactiva de RV basada en Warhammer: 40,000: Space Marines, el icónico third-person shooter que llegó a PC, PlayStation 3 y Xbox 360 hace una década, llegará próximamente a RV.

Zero Latency, qué ha actualizado su hardware, dejando de lado la mochila y usando solamente el headset y la pistola con la tecnología Gen3, sorprende con el desarrollo de un título tan icónico, único y que cautivó a miles de fans y no tan fans de Warhammer.

Con un máximo de ocho jugadores, la nueva experiencia permite enfundarse en el traje y adentrarnos en el entorno hostil de Spaces Marines como nunca antes se había hecho. Los jugadores se pondrán en la piel de un Space Marine en una aventura de 30 minutos de duración, donde tendrán que luchar por el Imperio del Hombre, interactuando con el entorno y los personajes más icónicos del juego según avances. Algunas de las características técnicas que encontraremos son:

Una experiencia free-roam completamente inalámbrica que se ejecuta en la plataforma Gen3 de Zero Latency,

La primera oportunidad de experimentar de primera mano la fuerza bruta y la resistencia de un Space Marine en una aventura original y llena de adrenalina.

Una fidelidad visual 5K sin precedentes, audio envolvente de 360 grados, una frecuencia de refresco de 90 Hz y un campo de visión de 120 grados.

«Llevar a los clientes dentro del mundo de un Space Marine por primera vez es un sueño hecho realidad, y construir la experiencia desde cero aquí en Zero Latency para nuestra plataforma de Gen3 lo hace aún más emocionante», explica Scott Vandokelaar, Director de Tecnología de Zero Latency. «Siempre nos hemos propuesto crear las experiencias inmersivas más sencillas del mundo, y nuestra nueva aventura Space Marine ofrecerá algo que hasta ahora era sencillamente imposible. Nos ha dejado boquiabiertos la reacción de la gente ante Far Cry VR -nuestra colaboración exclusiva con Ubisoft y nDreams- y estamos impacientes por ver lo que harán con esta última aventura». «Warhammer: 40.000: Space Marine 2 va a ser uno de los videojuegos de Warhammer más grandes de la historia, y es muy esperado por los fans de todo el mundo. Esta es una fantástica extensión de la franquicia», detalla Jon Gillard, Director Global de Licencias de Games Workshop. «Zero Latency son maestros en la creación de emocionantes espectáculos de realidad virtual en lugares de todo el mundo, incluyendo uno cerca de nuestra sede en Nottingham en el que hemos estado… ¡Muchas veces! Estamos trabajando estrechamente con su impresionante equipo, y utilizando su innovadora plataforma y tecnología, sabemos que esta asociación va a generar una increíble experiencia de RV que sorprenderá y deleitará a cualquiera que alguna vez haya querido ser un Marine Espacial”.

Warhammer: 40,000: Space Marine es el último ejemplo de la misión continua de Zero Latency de crear formas cada vez más inmersivas de interactuar con las marcas, los mundos y ofrecer nuevas experiencias a los usuarios.

Así, próximamente, los jugadores podrán adentrarse en el nuevo mundo de los Spaces Marines en las sedes de Zero Latency. Un nuevo título de RV de Gen3 que se suma a otras experiencias como Far Cry VR, Engineerium, Outbreak Origins, Singularity, Sol Raiders, Undead Arena y Zombie Survival. Todas ellas disponibles para jugar ahora mismo en cualquiera de los centros de Zero Latency en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Terrasa y Málaga. Para más información visita: www.zerolatencyvr.es

. Leer artículo completo en Frikipandi Zero Latency y Games Workshop se asocian para el desarrollo de la aventura interactiva de RV basada en Warhammer: 40,000: Space Marines