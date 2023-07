WWE 2K23 nuevo DLC Revel with Wyatt Pack 

Revel with Wyatt Pack . El cuarto DLC está encabezado por Bray Wyatt, junto con la incorporación sorpresa de Uncle Howdy, Zeus, Valhalla, Joe Gacy y Blair Davenport, que debutan en la franquicia WWE 2K

2K ha anunciado hoy que ya está disponible Revel with Wyatt Pack, el cuarto DLC* para WWE 2K23, el juego mejor valorado de la historia de WWE 2K según Metacritic**. Revel with Wyatt Pack está encabezado por el carismático Bray Wyatt, antiguo campeón de la WWE, dos veces Universal Champion, dos veces Tag Team Champion y presentador de la bizarra «Firefly Funhouse». En Revel with Wyatt Pack también aparece el enigmático Uncle Howdy, una incorporación no revelada hasta el momento, así como otras cuatro superestrellas que debutan en la franquicia WWE 2K: Zeus, estrella de «No Holds Barred» y antiguo rival del miembro del Salón de la Fama de la WWE Hulk Hogan; Valhalla, cazadora primigenia a la que se suele ver acompañando a los Viking Raiders; Joe Gacy, líder de la facción de culto The Schism; y Blair Davenport, más conocida por vencer a sus rivales de NXT con una serie de ataques sorpresa. Estas Superestrellas aportan 44 nuevos movimientos y técnicas al juego, que también pueden usarse para personalizar a las superestrellas en la suite de creación. Además, cada Superestrella jugable viene con su propia carta MyFACTION. El cuarto contenido descargable está disponible para su compra individual, y como parte del Pase de Temporada***, la Edición Deluxe y la Edición Icono de WWE 2K23.

La nueva colección de cartas Summer Heat, con Batista, Stacy Keibler, Chyna y Ultimate Warrior Amatista, también está disponible en el modo de juego MyFACTION de WWE 2K23. El 28 de julio llegará la colección de cartas Neon Horizons con The Prototype Diamante, Leviathan y Chad Gable, además de Alba Fyre Amatista, Bruno Sammartino, Grayson Waller, Roxanne Perez y Scott Steiner, y muchos más. El 4 de agosto se lanzará la colección de cartas SummerSlam con Roman Reigns, Asuka, Scott Hall, Bianca Belair y Jake Roberts Diamante, y muchos más personajes.

Bad News U Pack, el último DLC para WWE 2K23, estará disponible el 16 de agosto. Las ediciones Deluxe e Icono de WWE 2K23 están actualmente a la venta en plataformas Xbox con un 35% de descuento hasta el 31 de julio, mientras que las ediciones Estándar e Icono están a la venta en plataformas PlayStation con un 35% de descuento hasta el 2 de agosto****. WWE 2K23 también tendrá un periodo de juego gratuito en Steam del 3 al 8 de agosto y en Xbox (sólo para suscriptores de Xbox Live Gold y Xbox Game Pass Ultimate) del 3 al 7 de agosto

Para más información sobre WWE 2K23, visita la web oficial del juego