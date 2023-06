Compartir Facebook

Cómo reservar el DualSense de PS5 inspirado en LeBron James. Date prisa

Solo algunos países fueron elegidos para hacer la reserva desde PlayStation Direct. Entérate cuándo será el lanzamiento oficial del gadget.

El DualSense de LeBron James saldrá al mercado a fines de julio. El 27 de julio pero desde hoy se puede reservar.

Juega con todo el estilo del mundo en tu PS5, la consola de nueva generación de Sony. La compañía está promocionando el mando DualSense de LeBron James en exclusiva a través de la plataforma PlayStation Direct. Te contamos de qué se trata y cuál es el procedimiento de reserva.

El lanzamiento del dispositivo está programado para el 27 de julio. Los interesados pueden hacer la reserva desde el jueves 29 de junio a través del PlayStation Direct de Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, España, Portugal, Italia y Estados Unidos. Yo ya tengo el mio.

Es la primera vez que LeBron James colabora con PlayStation bajo el programa PlayStation Playmaker, en el que artistas y diseñadores revelan sus diseños en mandos y accesorios de PS5 con la colaboración de famosos.

El diseño del mando consta de varias frases y símbolos característicos en la carrera de LeBron como ‘’Nothing is given. Everything is earned’’. Su precio es de 79.99 euros o dólares.

Ten en cuenta que no necesitas ser propietario de una consola PS5 para hacer uso del DualSense. Con un poco de maña, podrás utilizarlo en un PC o incluso en Steam Deck.

Cómo hacer la reserva del DualSense Wireless Controller – LeBron James Limited Edition

Ingresa a este enlace para acceder a la plataforma de PlayStation Direct y selecciona el país según tu conveniencia. También puedes hacer clic en este otro link para acceder al mismo portal pero el de Estados Unidos.

Luego deberás hacer clic en “Añadir al carrito” y aparecerá una ventana confirmando la operación. Puedes añadir más artículos o proceder a realizar el pago. Por compras superiores a 39 dólares tendrás delivery gratis.

Dale clic al botón Checkout y continúa el procedimiento con tu información personal como dirección, país, número de contacto y correo electrónico. Puedes enviarlo a un amigo para que te lo haga llegar por correo en caso de no vivir en los países señalados por Sony.

Solo queda hacer el pago y esperar a la fecha de lanzamiento oficial. Se estima que el mando recién estará en tiendas un mes después de su salida al mercado. ¡No te quedes sin este mando de colección!

