Anuncios realizados por Bethesda Softworks durante el Xbox Games Showcase Extended

¡Esperamos que hayas disfrutado con las novedades anunciadas por Bethesda durante el Xbox Games Showcase Extended! Pásate por Bethesda.net para ver resúmenes detallados de todos los anuncios destacados.

Aquí tienes un resumen de todo lo que hemos anunciado:





Hi-Fi RUSH | Anuncio oficial de la actualización «Reto arcade»

Tango Gameworks ha anunciado que añadirá contenido nuevo a su popular juego Hi-Fi RUSH el mes que viene con la actualización «Reto arcade». La actualización incluirá una gran variedad de contenido, como dos nuevos modos de juego, ¡TEMPO A TOPE! y ¡Asalto a la torre!. Ambos cuentan con música nueva y un montón de personalizaciones y ataques especiales que se suman al contenido ya conocido por los fans. La actualización «Reto arcade» verá la luz el 5 de julio y será gratuita para todos los jugadores que ya tengan el juego. Hi-Fi RUSH está disponible para Xbox Series X|S y PC.





Tráiler disponible aquí:





Fallout 76 | Tráiler de Cada luna azul

Reúnete con tus amigos alrededor de una fogata para ver el último tráiler de la nueva actualización de Fallout 76, Cada luna azul, que Bethesda Games Studio lanzará el 20 de junio en todas las plataformas. Enfréntate a dos nuevos eventos públicos, Sonidos seguros y Bestias de carga, descubre al Diablo azul y el Ogua, dos nuevos críptidos que se han visto por Appalachia, y muchas cosas más en esta actualización gratuita para todos los jugadores de Fallout 76.



Aquí puedes ver el tráiler de Cada luna azul:





The Elder Scrolls Online | Por qué es el momento perfecto para que los nuevos jugadores prueben Necrom

Rich Lambert, Creative Director de The Elder Scrolls Online, y CJ Grebb, Art Director del juego, nos muestran algunos extractos del capítulo Necrom y nos explican por qué es el momento perfecto para que tanto los jugadores nuevos como los que ya conocen TESO entren en el juego y disfruten del nuevo capítulo. The Elder Scrolls Online: Necrom ya está disponible para PC/Mac y saldrá para consolas el 20 de junio de 2023.



Aquí puedes verlo:

The Elder Scrolls Online: Necrom continúa la historia de Shadow Over Morrowind de este año en un lugar familiar para el universo de Elder Scrolls pero nuevo para The Elder Scrolls Online. Este capítulo presenta una clase jugable completamente nueva, el arcanista, profundiza en la tradición de los elfos oscuros y brinda a los jugadores la oportunidad de explorar la península Telvanni de Morrowind y la biblioteca interminable de libros apócrifos en Oblivion .

En ESO: Necrom, los jugadores se convierten en agentes de Hermaeus Mora encargados de investigar una misteriosa amenaza a los secretos mejor guardados del Príncipe Daédrico. Con el poder de sus nuevas habilidades, los jugadores deben buscar la sabiduría perdida escondida en las profundidades de la Ciudad de los Muertos y caminar entre realidades para descubrir una vasta conspiración lo suficientemente poderosa como para poner en peligro a Nirn y Oblivion por igual.

CARACTERÍSTICAS

Nueva clase jugable: el arcanista

La séptima y más nueva clase que se agregará a ESO, el Arcanist aprovecha runas poderosas, tomos de conocimiento antiguo y la energía de Apocrypha para desatar magias destructivas, defensivas o restauradoras que se pueden combinar con cualquier habilidad existente.

La clase arcanista tiene acceso a tres líneas de habilidades únicas, cada una con sus propias habilidades activas, pasivas y definitivas:

Heraldo del Tomo : manipula energías arcanas para bombardear a los enemigos con explosiones dañinas, rayos y más. Esto incluye habilidades activas como Runeblades, que lanza proyectiles letales.

: manipula energías arcanas para bombardear a los enemigos con explosiones dañinas, rayos y más. Esto incluye habilidades activas como Runeblades, que lanza proyectiles letales. Formas rúnicas curativas : los jugadores pueden utilizar runas curativas para mantener a su grupo (oa ellos mismos) saludables, proteger a sus aliados del daño o incluso ayudarlos a navegar por el campo de batalla a través de portales con la habilidad Puerta apócrifa, que invoca un pasaje entre mundos.

: los jugadores pueden utilizar runas curativas para mantener a su grupo (oa ellos mismos) saludables, proteger a sus aliados del daño o incluso ayudarlos a navegar por el campo de batalla a través de portales con la habilidad Puerta apócrifa, que invoca un pasaje entre mundos. Soldado apócrifo : esto permite a los jugadores dominar la atención de sus enemigos, mejorar sus capacidades defensivas o las de su grupo e incluso conjurar un escudo de daño explosivo con Runespite Ward.

The Arcanist también presenta una nueva mecánica de combate llamada Crux System que permite a los jugadores generar y gastar este nuevo recurso para potenciar o cambiar sus habilidades.

Nuevas zonas: península de Telvanni y apócrifos

TESO: Necrom trae dos nuevas ubicaciones expansivas para explorar, la península de Telvanni y Apocrypha. Hogar de altísimos hongos, agujas irregulares y la solemne ciudad de Necrom, el paisaje alienígena de la península de Telvanni puede resultar familiar para aquellos que han jugado TESO: Morrowind . Apocrypha, visto por primera vez en The Elder Scrolls V: Skyrim – Dragonborn DLC de 2012 , Apocrypha presenta la Biblioteca sin fin además de una parte completamente nueva y colorida del reino de Hermaeus Mora conocida como Chroma Incognito.

Nuevos compañeros: Azandar y Sharp-as-Night

Los jugadores pueden reclutar a dos Compañeros completamente nuevos en TESO: Necrom : el arcanista de la Guardia Roja Azandar al-Cybiades y Argonian Warden Sharp-as-Night. Los compañeros son aliados de la IA que pueden ser convocados por jugadores que cuentan con personalidades únicas, habilidades que los jugadores pueden desbloquear e historias que contar (incluidas sus propias líneas de búsqueda).

Nueva prueba para 12 jugadores: Sanity’s Edge

El nuevo Trial de TESO: Necrom , Sanity’s Edge, es una nueva mazmorra para 12 jugadores con poderosas y únicas recompensas, como distintos conjuntos de elementos y coleccionables, que desafía a los jugadores a trabajar juntos luchando dentro de la mente fracturada de un mago temerario.

Leer artículo completo en Frikipandi