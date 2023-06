Just Dance 2024 Edition en Ubisoft Forward

Compartir Facebook

PREPARADOS, LISTOS… ¡A BAILAR! JUST DANCE® 2024 EDITION LLEGA EL 24 DE OCTUBRE

La franquicia de videojuegos musicales número 1 de la historia* vuelve con 40 nuevas canciones. ¡Echa un vistazo anticipado a “Sail”, de AWOLNATION, a partir de hoy!

Hoy, durante el Ubisoft Forward, Ubisoft ha anunciado que Just Dance 2024 Edition, la próxima entrega de la mayor franquicia de videojuegos musicales de la historia*, se lanzará el 24 de octubre para Nintendo Switch, PlayStation® 5 y Xbox Series X|S.

Just Dance amplía el catálogo de su plataforma de baile bajo demanda, ofreciendo a los jugadores actualizaciones constantes y contenido nuevo todo el año. Aquellas personas que tengan Just Dance 2023 Edition y Just Dance 2024 Edition verán todo su contenido junto, así que… ¡que el ritmo no pare! En cuanto a aquellas personas que se unan este año, han de saber que con Just Dance 2024 Edition podrán bailar canciones online con quienes tengan Just Dance 2023, y viceversa. O sea: ¡podrás bailar grandes éxitos de Just Dance 2023 Edition, como “Dynamite” de BTS, o las 40 nuevas pistas de Just Dance 2024 Edition!

Just Dance 2024 Edition cuenta con 40 nuevas canciones y universos, desde éxitos que han encabezado las listas de novedades hasta pistas clásicas y canciones originales, incluyendo:

“How You Like That”, de BLACKPINK.

“Tití Me Preguntó”, de Bad Bunny.

“I Wanna Dance with Somebody”, de Whitney Houston.

“Flowers”, de Miley Cyrus.

“Sail”, de AWOLNATION.

“My Name Is”, de D Billions.

¡Y muchas más que quedan por anunciar!

Además, con cada copia de Just Dance 2024 Edition los jugadores contarán con una prueba gratuita de un mes para Just Dance®+, el servicio de suscripción por streaming. Just Dance+ ofrece acceso a incluso más canciones, así como bonificaciones especiales para eventos del juego. ¡Baila con todas tus canciones favoritas de juegos anteriores de la franquicia, o con los nuevos temas exclusivos de cada temporada!

Para celebrar el anuncio de Just Dance 2024 Edition, a partir de hoy y hasta el 20 de junio quienes jueguen a Just Dance 2023 Edition podrán acceder de forma anticipada a “Sail”, de AWOLNATION.

Y por si te lo has perdido, este año Ubisoft colabora con la World DanceSport Federation para llevar Just Dance® a la Olympic Esports Series 2023. Los jugadores escogidos podrán lanzarse a la pista de baile y competir en Nintendo Switch en las finales en vivo que se celebrarán en el Suntec Centre de Singapur el 23 de junio. Para saber más, por favor, visita: https://olympics.com/en/esports/olympic-esports-series/dance.

Os dejamos el Ubisoft Forward, Ubisoft por si no lo has visto

Para conocer las últimas novedades sobre Just Dance 2024 Edition, por favor, visita justdancegame.com. #JustDance2024.

