Capcom Showcase avanzó el futuro de Exoprimal y Street Fighter 6 junto a emocionantes anuncios de Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, Dragon’s Dogma 2

El evento Capcom Showcase de ayer ha permitido echar un vistazo a los últimos lanzamientos de la prestigiosa editora. La emisión digital ha desvelado nuevas actualizaciones sobre títulos de próxima aparición y de estrenos recientes, entre los que se incluye la última propuesta de dinosaurios en Exoprimal™ desvelando su segunda Prueba de Beta Abierta, y un vistazo pormenorizado a los desconcertantes misterios en forma de puzles de Ghost Trick™: Phantom Detective. El evento Capcom Showcase también sirvió para anunciar múltiples títulos entre los que se incluye Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, un seductor mundo inspirado en Japón; el regreso de las maquinaciones maquiavélicas de los tribunales Apollo Justice: Ace Attorney™ Trilogy y una inmersión en el mundo de Mega Man™ X DiVE Offline. Por último, los espectadores pudieron echar un vistazo al camino que les espera a los competidores de Street Fighter™ 6, una introducción al apasionante mundo de fantasía de Dragon’s Dogma™ 2, la última actualización de Pragmata™ ¡y mucho más!

Puedes ver el evento Capcom Showcase en los canales oficiales de Capcom de YouTube y Twitch.

Si te lo has perdido puedes verlo aquí

Exoprimal invoca una nueva beta abierta, el modo desafío PvE y variantes del Exotraje

¡Preparaos Exofighters! Las predicciones de dinosaurios de hoy muestran que la segunda prueba de beta abierta de Exoprimal es inminente. La acción online por equipos regresa el viernes 16 de junio a las 02:00 horas hasta el lunes día 19 de junio a las 01:59 horas en Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 y en formato Steam. La segunda prueba de beta abierta incluye nuevos elementos, tales como misiones cooperativas para 10 jugadores y contenido de la historia que ofrece una visión más profunda del modo del juego principal, Dino Survival, en constante evolución. Los que participante en la segunda prueba de beta abierta también podrán optar a recibir la skin “Flash” Zephyr como objeto especial de bonificación en el juego completo.

En el Capcom Showcase se ha podido ver por primera vez una nueva variante del Exotraje, el Deadeye Alpha: Burst Fire. Takuro Hiraoka, director de juego, también presenta un modo cooperativo especial el Savage Gauntlet, que desafía a equipos de cinco jugadores con misiones PvE que rotan semanalmente. Más allá de la supervivencia, los equipos pueden competir con otros escuadrones de todo el mundo por completar las misiones en el menor tiempo posible. Para saber más sobre Savage Gauntlet y las variantes del Exotraje conéctate al Xbox Games Showcase: Extended el 13 de junio a las 19 horas.

Puedes ver el nuevo tráiler del juego

Exoprimal se lanzará el 14 de julio para Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 y en formato Steam. El juego se estrenará en el lanzamiento en xbox Game Pass para consolas, PC y en la nube.

¡Ya disponible la mortal demo de Ghost Trick: Phantom Detective !

Han pasado trece años desde el lanzamiento original de Ghost Trick: Phantom Detective y ¡el legendario productor Shu Takumi quiere preparar a los jugadores para el renacimiento del animado clásico! Takumi invita a los detectives de todo el mundo a empezar a investigar el emocionante misterio de Ghost Trick: Phantom Detective con una demo ya disponible en PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™ y en formato PC a través de Steam.

El Capcom Showcase ofreció un vistazo al reino de los espíritus con un tutorial sobre cómo usar los poderes de los muertos. Consigue y hazte con objetos para ayudar a Sissel, nuestro héroe y protagonista, a cambiar el destino de los vivos y estar un paso más cerca de resolver el misterio de su propia muerte.

Prepárate para poseer Ghost Trick: Phantom Detective reservándolo ahora recibirás contenido adicional, ¡incluidas cuatro imágenes laterales y dos pistas musicales de fondo! La reserva anticipada ya está disponible en Xbox One, Nintendo Switch y en formato Steam. El contenido adicional estará disponible para los usuarios de PlayStation 4, si lo adquieren antes del 31 de julio de 2023. ¡La misteriosa aventura se lanzará el 30 de junio de 2023!

Primeros detalles de la jugabilidad de Dragon’s Dogma 2

Hideaki Itsuno, director de Dragon’s Dogma 2, se unió al Capcom Showcase para ofrecer una visión más detallada del combate, los peones y los sistemas de juego de este esperado RPG de acción. Las vocaciones que elijan los jugadores determinarán si se enfrentan a los enemigos con espadas o con conjuntos mágicos y elementos variados como el terreno y los enemigos crearán escenarios de combate dinámicos a lo largo del juego. Los peones controlados por la IA del juego regresan de la entrega original de Dragon’s Dogma™ y acompañan a los usuarios a lo largo de su viaje para formar un grupo de hasta cuatro personajes. Además de personalizar a sus Arisen, los usuarios también pueden personalizar a su Peón principal, que a su vez puede ser reclutado por los Arisen de otros jugadores para tomar prestadas sus habilidades y conocimientos. Lo que los peones aprendan a través de estas experiencias se reflejará en su comportamiento, convirtiéndolos en dignos compañeros del jugador.

Dragon’s Dogma 2 aprovechará la potencia del motor RE ENGINE para crear un mapa del mundo cuatro veces más grande que en la entrega original de Dragon’s Dogma, densamente poblado de enemigos, eventos y lugares renderizados con la última tecnología gráfica. El entorno se complementa con una física envolvente y una IA de personajes que da vida a peones, monstruos y personajes no jugables. Los peones guían orgánicamente a los jugadores hacia nuevas ubicaciones, cooperan dinámicamente durante las batallas e incluso reaccionan ante momentos especiales, como la celebración de estrechas victorias chocando los cinco. Los monstruos nuevos y antiguos animan a los jugadores a idear numerosas estrategias para tener éxito en el combate o, incluso, evitarlo por completo. Los personajes no jugables, como la arquera Ulrika, que tiene una profunda conexión con los Arisen o la gran sacerdotisa de los beastren Nadinia, entablarán intrincadas relaciones con los Arisen que prepararán el terreno para matizar los momentos de la historia.

Nuevos detalles sobre las vocaciones y otras experiencias únicas de o Dragon’s Dogma 2 se compartirán próximamente. Dragon’s Dogma 2 se encuentra actualmente en desarrollo para PlayStation®5, Xbox Series X|S y en formato PC.

¡El tribunal vuelve a reunirse – La trilogía Apollo Justice: Ace Attorney dictará sentencia en 2024!

¡Espera un momento! Prepárate para luchar por la justicia cuando Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy lleve la catarsis de los tribunales y los enrevesados duelos legales a Nintendo Switch™, PlayStation®4, Xbox One, Windows y en formato Steam. La esperada colección que incluye Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies y Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice, ¡se lanzará en 2024!

En el Capcom Showcase se han desvelado nuevas características que llegarán en Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy que llevarán los juicios y tribulaciones de Apollo a un nuevo nivel con la ayuda de Phoenix Wright y Athena Cykes! Los usuarios pueden disfrutar de la sala del tribunal en alta definición en siete idiomas: japonés, inglés, francés, alemán, coreano, chino tradicional y chino simplificado. También incluirá voces disponibles para estos idiomas.

Puedes ver el vídeo del juego

Permanece atento a las pruebas que anticipan más noticias de Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy que llegarán próximamente.

Vive la historia de una nueva Kami con Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Una nueva historia que invita a los jugadores a explorar un mundo increíble llegará con Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, que se lanzará en Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Windows, PlayStation 5 y en formato Steam. Siguiendo la tradición de títulos únicos como Okami™ y SHINSEKAI Into the Depths™, los jugadores experimentarán una mezcla única de estrategia y acción en este mundo de inspiración japonesa que obra vida gracias al poder del motor RE ENGINE.

Sé testigo de un enfrentamiento épico entre el reino de los espíritus y el hombre mortal, mientras los aldeanos luchan por limpiar la montaña sagrada en la que viven. Unas repugnantes criaturas llamadas Seethe han asediado la montaña, atraídas por la profanación que se ha extendió por las aldeas. Para purificar la tierra y ahuyentar a los Seethe, la Doncella de Piedra Espiritual debe llevar a cabo un ritmo de limpieza, pero necesita un guía que le despeje el camino.

Puedes ver el tráiler del anuncio

Más detalles acerca de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess se desvelarán próximamente, pero por ahora invitamos a los usuarios a sumergirse en la misteriosa historia de Kami.

Street Fighter 6 – ¡Los éxitos siguen llegando!

Street Fighter 6, que recientemente ha superado el millón de copias vendidas y más de 50 millones de ventas de la franquicia, centró su presencia con los tres modos de juego principales del juego, World Tour, Fighting Ground y Battle Hub, ¡al tiempo que se mostró el despliegue en los esports del juego! El Capcom Pro Tour 2023 contará con Premiers tanto online como Offline, y eventos World Warrior Events con un premio de 1 millón de dólares para el ganador de la Capcom Cjp X. Street Fighter League: Pro JP 2023 comenzará el 7 de julio con nueve equipos, 36 jugadores ¡y la oportunidad de coronarse como el mejor equipo de Japón en juego!

Para más información, visita la página web de Street Fighter 6, el portal Capcom Pro Tour y la página web de Street Fighter League. Street Fighter 6 ya está disponible en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S y en formato PC a través de Steam.

¡MEGA MAN X DiVE Offline se estrena este año!

¡El ciberespacio necesita reparaciones urgentes! Sumérgete en el Deep Log y rescata datos de los juegos de la serie Mega Man™ X cuando MEGA MAN™ X DiVE Offline se lance a finales de este año para Steam, iOS y Android.

Lánzate a la batalla como el Maverick Hunter Mega Man X y una serie de caras nuevas y conocidas de la franquicia Mega Man™, incluyendo a Zero, Proto Man, Bass, Sigma, Axl y MegaMan.EXE. Salva el Deep Log recorriendo más de 900 fases jugables, derrotando a los jefes favoritos de los fans, potenciando armas y desbloqueando más de 100 personajes personalizables. Al participar en una amplia variedad de misiones, los jugadores pueden ganar recompensas para mejorar y personalizar a los personajes y desbloquear aún más misiones. MEGA MAN X DiVE Offline ofrece a los usuarios la oportunidad de explorar a fondo el Deep Log con un rico contenido para disfrutar sin conexión.

Puedes ver el tráiler aquí:

Un vistazo a Pragmata

En el evento se estrenó un nuevo tráiler de Pragmata con imágenes de juego. Junto con un vistazo al escenario lunar futurista del juego de acción y aventura de ciencia ficción, el vídeo muestra a la heroína Diana compartiendo el mensaje de que la fecha de lanzamiento del título se ha pospuesto. El equipo de desarrollo agradece la paciencia de todos mientras trabajan para ofrecer la mejor experiencia posible a los jugadores.

Puedes ver el vídeo en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=j7-xf7LbiuU

Pragmata ya está en desarrollo para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

40º aniversario de Capcom

Capcom celebra su 40º aniversario este mes y ahora, las festividades continúan con detalles acerca de las múltiples experiencias alucinantes que se pueden vivir en Capcom Town, un parque temático digital que conmemora este hito histórico. Los aficiones podrán disfrutar de varias atracciones, tales como pasear por un museo digital para ver obras de arte y otros materiales de la historia de la editorial, jugar a títulos clásicos de Capcom y visitar el castillo para votar en las elecciones de Capcom a sus personajes y jugadores favoritos, así como recibir recompensas por participar. A los interesados les aguardan aún más atracciones, así que pueden acudir a celebrar los 40 años de Capcom con nosotros.

