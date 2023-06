Compartir Facebook

Starfield Direct. Starfield, el épico viaje espacial de Bethesda Game Studios, promete revolucionar la galaxia de los videojuegos

Starfield, el anticipado título de Bethesda, promete llevar a los jugadores a una experiencia espacial sin precedentes en el universo de los videojuegos»

Frikipandi se complace en presentar las últimas novedades sobre el tan esperado videojuego de ciencia ficción, Starfield, desarrollado por Bethesda Game Studios. Este ambicioso proyecto ha sido objeto de gran expectación y, según nuestras fuentes, está listo para revolucionar la industria de los videojuegos y llevar a los jugadores a nuevas fronteras en la exploración espacial.

El equipo de desarrollo de Bethesda Game Studios ha trabajado arduamente para mejorar cada aspecto de Starfield y proporcionar a los jugadores una experiencia de juego inigualable. Con un enfoque en la innovación y la calidad, han creado un universo vasto y detallado que promete cautivar a los amantes de la ciencia ficción y los juegos de exploración espacial.

Starfield presenta un mundo abierto intergaláctico, repleto de planetas, lunas y asteroides por descubrir. La atención meticulosa al detalle se refleja en la variedad de entornos y paisajes generados de manera procedural, brindando a los jugadores la sensación de estar verdaderamente inmersos en un universo vivo y en constante evolución.

El sistema de navegación ha sido mejorado para ofrecer una experiencia fluida y sin interrupciones. Los jugadores podrán pilotar sus naves espaciales con una precisión sin precedentes, explorando planetas desconocidos, participando en combates espaciales emocionantes y estableciendo relaciones con diversas facciones que encontrarán en su camino.

La narrativa de Starfield es otro aspecto destacado del juego. Bethesda Game Studios ha construido una historia épica y convincente que sumerge a los jugadores en un futuro distante lleno de misterios, descubrimientos científicos y conflictos galácticos. Las decisiones tomadas por los jugadores tendrán un impacto real en el desarrollo de la trama y en las relaciones con los personajes.

La optimización del motor gráfico del juego garantiza una calidad visual impresionante, con efectos de iluminación realistas y modelos detallados que dan vida a este vasto universo. Además, se ha puesto especial atención en la banda sonora, que acompaña a los jugadores en su viaje y crea una atmósfera inmersiva única.

Bethesda Game Studios ha demostrado su compromiso de apoyar a Starfield a largo plazo, con planes de lanzar contenido adicional y actualizaciones gratuitas que enriquecerán la experiencia de juego y mantendrán a los jugadores intrigados durante años.

Con todas estas mejoras y características innovadoras, Starfield está preparado para convertirse en un hito en la industria de los videojuegos. Frikipandi está emocionado por el lanzamiento de este juego y espera que los jugadores disfruten de una experiencia espacial única e inolvidable.

Durante el Starfield Direct, Bethesda Game Studios ha compartido nuevas imágenes e información de Starfield. El estudio ha presentado los nuevos sistemas, funcionalidades e historias que los jugadores descubrirán cuando pongan rumbo hacia las estrellas.

Además de nuevas imágenes inéditas, el Direct ha dado a conocer tanto la Edición Constelación como la Edición Premium. Los jugadores que compren cualquiera de las dos podrán disfrutar de hasta 5 días de acceso anticipado al juego.

Os dejamos el TRailer y la emisón de Twitch de Starfield Direct. Starfield, el épico viaje espacial de Bethesda Game Studios, promete revolucionar la galaxia de los videojuegos

Starfield Direct: https://www.twitch.tv/bethesda_ESP

Tráiler oficial del juego: https://www.youtube.com/watch?v=mlZDWlk1t6k&t=5s

Starfield es el primer universo nuevo en más de 25 años de Bethesda Game Studios, los galardonados creadores de The Elder Scrolls V: Skyrim y Fallout 4. En este juego de rol de próxima generación ambientado entre las estrellas, podrás crear tu personaje y explorar con una libertad sin precedentes mientras te embarcas en un viaje épico para desentrañar el mayor misterio de la humanidad.

Corre el año 2330. La humanidad se ha aventurado más allá de nuestro sistema solar para asentarse en planetas nuevos y vivir como un pueblo espacial. Te unirás a Constelación, el último grupo de exploradores espaciales en busca de raros artefactos por toda la galaxia, y viajaréis por la vasta extensión del espacio en el juego más grande y ambicioso de Bethesda Game Studios.

A lo largo del juego, te unirás a las aventuras de distintas facciones; pilotarás y personalizarás tu propia nave; explorarás planetas y descubrirás su flora, fauna y recursos locales; construirás puestos; y dominarás un sofisticado sistema de combate para superar amenazas de todo tipo.

Edición Constelación y Edición Premium

Starfield: Edición Constelación incluye:

Juego base de Starfield

Expansión de la historia Espacio quebrantado (tras el lanzamiento)

*Hasta 5 días de acceso anticipado

**Reloj ChronoMark de Starfield y caja

***Caja SteelBook®

Paquete de diseños de Constelación: fusil láser, traje espacial, casco y mochila propulsora Equinox

Libro de arte digital y banda sonora original de Starfield

**Parche de Constelación

Credital con código del juego grabado con láser

*El tiempo real dependerá de la fecha de compra y estará sujeto a posibles fallos y a los diferentes husos horarios.

**Aviso: La conectividad al teléfono es limitada. El reloj ChronoMark de Starfield no transmite llamadas telefónicas, no es compatible con los servicios móviles y su pantalla no es táctil.

***Solo disponible en tiendas seleccionadas.

Starfield: Edición Premium incluye:

Juego base de Starfield

Expansión de la historia Espacio quebrantado (tras el lanzamiento)

*Hasta 5 días de acceso anticipado

Paquete de diseños de Constelación: fusil láser, traje espacial, casco y mochila propulsora Equinox

Libro de arte digital y banda sonora original de Starfield

*El tiempo real dependerá de la fecha de compra y estará sujeto a posibles fallos y a los diferentes husos horarios.

Todos los miembros activos de Game Pass y los jugadores que reserven Starfield recibirán “Diseños del viejo Marte” con contenido extra para el juego, que incluye:

Cortador láser

Casco de minería profunda

Mochila de minería profunda

Auriculares y mando inalámbrico de Xbox de edición limitada de Starfield

Bethesda Game Studios ha unido sus fuerzas con el equipo de hardware de Xbox para crear unos auriculares y un mando de Xbox de edición limitada de Starfield. El mando dispone de agarres completos laterales y traseros que recuerdan a los paneles de una nave espacial, además de una cruceta en bronce metálico. La carcasa frontal tiene toques de los colores de Constelación y lleva impreso un esquema de control inspirado en tu nave, la Frontier.

Los auriculares de Xbox de edición limitada de Starfield son los primeros auriculares personalizados que ha creado Xbox, y son el complemento perfecto para el mando. Al igual que los gatillos del mando, el micrófono de estos auriculares es transparente y con partes en bronce metálico. Tanto los auriculares como el mando ya se pueden comprar en Xbox.com.

Starfield llega el 6 de septiembre a Xbox Series X|S y PC. Ya es posible hacer la reserva o jugar desde el primer día con el Game Pass. Los jugadores que reserven la Edición Constelación o la Edición Premium recibirán hasta cinco días de acceso anticipado al juego. La cantidad exacta de días depende de la fecha de compra, así como de posibles fallos y de los diferentes husos horarios.

Más información sobre Starfield en el sitio web oficial

