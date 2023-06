Sumérgete en el intenso juego de acción de RGG Studio Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Resérvalo ya para recibir el paquete Luchador legendario

SEGA y Ryu Ga Gotoku Studio han revelado hoy que el juego de acción, aventura y peleas Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name saldrá a la venta el 9 de noviembre de 2023 para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, el esperado videojuego de acción y rol. Prepárate para embarcarte en una emocionante y épica aventura que te mantendrá pegado al mando durante horas. En esta ocasión, te sumergirás en una historia llena de misterio y acción, en la que un hombre desesperado intenta borrar su pasado y descubrir su verdadera identidad.

Se puede ver el tráiler más reciente aquí:

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name sigue la historia de Kazuma Kiryu, que usará el nombre en código «Joryu». Este antiguo yakuza legendario fingió su propia muerte y abandonó su nombre para proteger a su familia. Ahora, una persona misteriosa vuelve a meterle en problemas, por lo que debe dejar de esconderse. Vive emocionantes misiones secundarias que te llevarán a un duelo épico que se desarrolla a medida que exploras y disfrutas de Sotenbori y Yokohama.

La historia del juego se desarrolla en un mundo oscuro y peligroso, donde nuestro protagonista, cuyo nombre ha sido borrado de la existencia, se embarca en una misión para descubrir su pasado y enfrentarse a sus enemigos. A lo largo de su viaje, se encontrará con una variedad de personajes intrigantes, cada uno con su propia historia y motivaciones. Con cada batalla y desafío superado, nuestro héroe desvelará pistas sobre su identidad perdida y se acercará más a la verdad.

BORRA TU PASADO PARA PROTEGER TU FUTURO: Embárcate en una apasionante historia con cruentos combates en lugares muy animados, llenos de personajes y actividades emocionantes.

Embárcate en una apasionante historia con cruentos combates en lugares muy animados, llenos de personajes y actividades emocionantes. EL COMBATE DEFINITIVO CON DOS IMPACTANTES ESTILOS DE LUCHA: Cambia de forma dinámica entre los estilos de lucha Yakuza y Agente en viscerales combates cuerpo a cuerpo. Usa el estilo Yakuza para que tus enemigos tiemblen de terror ante los movimientos salvajes de Kiryu y su fuerza y elegancia sin parangón. O sube el listón con el estilo Agente, el cual propina ataques de gran velocidad y precisión, además de permitirte usar una gama completa de dispositivos de alta tecnología, como cables electrificados para aturdir a los enemigos y luego hacerlos saltar por los aires.

Cambia de forma dinámica entre los estilos de lucha Yakuza y Agente en viscerales combates cuerpo a cuerpo. Usa el estilo Yakuza para que tus enemigos tiemblen de terror ante los movimientos salvajes de Kiryu y su fuerza y elegancia sin parangón. O sube el listón con el estilo Agente, el cual propina ataques de gran velocidad y precisión, además de permitirte usar una gama completa de dispositivos de alta tecnología, como cables electrificados para aturdir a los enemigos y luego hacerlos saltar por los aires. ENTRETENIMIENTO SIN FIN: El mundo te ofrece una gran variedad de experiencias inmersivas, como luchar en una arena de combate clandestina, cantar canciones de karaoke nuevas, disfrutar de un club de hostess de imagen real o participar en carreras de Pocket Circuit.

Los jugadores que reserven el juego recibirán acceso al paquete Luchador legendario, el cual introduce a los siguientes yakuza legendarios a la arena de combate:

Goro Majima, el Perro Loco de Shimano

Taiga Saejima, el Asesino de Dieciocho

Daigo Dojima, el sexto líder del clan Tojo

¿Serás capaz de hacerte con la victoria?

Con una narrativa cautivadora, una jugabilidad adictiva y una ambientación visual impresionante, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name es un título que no te puedes perder.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name saldrá a la venta el 9 de noviembre de 2023 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC. Para más información, visita: https://gaiden.sega.com/

