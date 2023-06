Compartir Facebook

Hoy os dejamos el Análisis del videojuego Dead Island 2. Un juego de masacre zombi en Los Ángeles (PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC). Lo hemos jugado en PS5 y nos ha gustado mucho.

El esperado juego de acción RPG Dead Island 2 finalmente ha llegado a nuestras manos, esta vez desarrollado por Dambuster Studios, un nuevo equipo interno de Deep Silver. En esta nueva entrega, la premisa central se mantiene: masacrar zombis de manera sangrienta en un entorno cargado de humor negro y escenarios de lujo. Sin embargo, aunque la creatividad a la hora de aniquilar a los muertos vivientes se ha mejorado y el mundo abierto se ha dejado atrás, la diversión propuesta puede volverse repetitiva con el paso de las horas.

Historia Dead Island 2

La historia de Dead Island 2 se sitúa en un apocalipsis zombi en Los Ángeles, donde nos embarcamos en una aventura para encontrar la manera de escapar de Los Diablos. El protagonista, inmune al virus, se convierte en una posible cura para la epidemia y posee capacidades únicas. La trama se desarrolla con un tono pulp y sarcástico, llevándonos a través de lugares icónicos de la ciudad californiana, como las mansiones de Bel-Air, los estudios de cine y Venice Beach. Aunque los escenarios no están interconectados, cada uno de ellos ofrece niveles amplios con contenido secundario y secretos interesantes, que a veces resultan más atractivos que la trama principal.

Los personajes secundarios son el punto fuerte de la aventura, cargados de humor y peculiaridades que añaden diversión a la experiencia. Sin embargo, el argumento en sí mismo es poco memorable y tiene problemas de tono, oscilando entre momentos humorísticos y serios que no siempre funcionan. Además, la conclusión resulta anticlimática, dejando muchas preguntas sin respuesta y abriendo la puerta a expansiones de pago que se publicarán en el futuro.

Jugabilidad Dead Island 2

En términos de jugabilidad, Dead Island 2 permite jugar en cooperativo online para hasta tres jugadores, lo que añade un elemento adicional de diversión. Sin embargo, se ha reportado un problema en las versiones de PS4 y Xbox One que impide crear partidas cooperativas, aunque se espera una actualización para solucionarlo en verano. En cuanto a la duración, completar las misiones principales llevará aproximadamente 15 horas, pero si se exploran las misiones secundarias y se realiza todo el contenido adicional, la duración puede extenderse a más de 22 horas.

El combate es el punto destacado del juego, centrado en las armas cuerpo a cuerpo, aunque también se incluyen armas a distancia. Es crucial dominar la esquiva y el bloqueo para sobrevivir, especialmente cuando se enfrenta a zombis más poderosos. El arsenal de armas es amplio y se deterioran con el uso, lo que requiere estar atento a su reparación o buscar nuevas armas en los niveles. Además, se puede personalizar las armas en mesas de fabricación, lo que agrega un nivel de profundidad al sistema. Sin embargo, la búsqueda constante de materiales puede volverse tediosa.

Los zombis presentan variedad en su diseño y habilidades, lo que hace que el combate sea más desafiante. Combinado con el diseño de niveles y la interacción. El sistema de combate cuerpo a cuerpo es muy divertido, te permite apuntar con amplitud a zonas del cuerpo de los zombis usando tu retícula, y con mecánicas de esquivar y bloquear que son realmente importantes para tu supervivencia.

Es un RPG de acción con un sistema de combate cuerpo a cuerpo satisfactorio, personalizable y que en las primeras horas nos obliga a ponernos creativos aprovechando los elementos interactivos de los niveles

Gráficos Dead Island 2

El uso del Unreal Engine 4 del que ha hecho gala Dambuster Studios es sobresaliente, tanto que, como os he dicho anteriormente, en ocasiones cuesta creer que estemos ante un título de transición generacional. Si hubiera sido con el Unreal 5 sería aún más espectacular. Las texturas y modelados son muy buenso en PS5 y no hay bajadas de rendimiento.

Sonido Dead Island 2

Ryan Williams, compositor y diseñador de audio sénior de Deep Silver Dambuster Studios ha creado la mayoría de los temas, a los que también contribuyó la experimentada empresa británica de consultoría y creación musical Feel For Music. Además de su trabajo en la banda sonora y la partitura de Dead Island 2, Williams es un experto en diseño de armas y efectos especiales cinematográficos.

Tanto la banda sonora con lso efectos de sonido dan inmersión y están cuidados Ideal jugar con los auriculares 3D Pulse

Duración Dead Island 2

Si te gustan los juegos de zombis este es uno de los que deberías anotar en tu lista de «imprescindibles». El modo historia es bastante largo incluso aunque no profundices demasiado en las misiones secundarias (unas 20 horas)

En resumen ha tardado en llegar, pero creo que Dead Island 2 ha superado las expectativas que muchos teníamos, gracias a su excelente puesta en escena tanto a nivel técnico como jugable. El uso del Unreal Engine 4 es sobresaliente y la jugabilidad muy buena. Nos lo hemos pasado muy bien con Dead Island 2.

Dead Island 2 ya está disponible en Xbox Series X/S y Xbox One, los sistemas de entretenimiento y juegos todo en uno de Microsoft, los sistemas de entretenimiento PlayStation®5 y PlayStation®4 y en Epic Games Store para PC.

Dead Island 2 el juego de Zombies definitivos

Vuelve la apreciada saga de zombis con este juego de rol y acción en primera persona, que lleva a los jugadores a un patio de juegos completamente nuevo, que es una representación infernal de Los Ángeles. Dead Island 2 desborda estilo, es vibrante y está inundado de contaminación zombi. Explora la emblemática ciudad de Los Ángeles, pero bañada en sangre. Conoce a personajes ambiciosos. Mata minuciosamente a un sinfín de enemigos. ¡Y evoluciona para convertirte en el matazombis definitivo!

Descubre Los Ángeles, ahora teñida de horror y sumérgete en el tono literario pulp único del juego, como preparación para la obtención de un billete de ida a HELL-A. Contempla UN bulevar de Hollywood desierto y manchado de sangre, así como las mansiones vacías de los ricos y famosos. Visita lo que antaño se conocía como la Ciudad de Ángeles y descubre qué sangrientos detalles te aguardan en una soleada California infestada de zombis.

Dead Island 2 se estrenará el 21 de abril de 2023 en PlayStation® 4, PlayStation® 5, XBox Series X | S y PC Epic.

Argumento

Un virus mortal se está extendiendo por Los Ángeles, convirtiendo a sus habitantes en voraces zombis. La ciudad está en cuarentena y los militares se han retirado. Mordido, infectado pero más que inmune, aprendes a aprovechar los poderes contaminados que corren por tus venas. Sólo tú, y el puñado de otros imbéciles fanfarrones que resultan ser resistentes al patógeno, tienen el futuro de Los Ángeles (y de la humanidad) pendiendo de un hilo. Has nacido para esto.

A medida que descubras la realidad que hay detrás del brote, descubrirás la verdad de quién o qué eres. Sobrevive, evoluciona, salva el mundo… ¡Un día más en Los Ángeles!

Las claves

Un sandbox con combate cuerpo a cuerpo brutal

El sistema de combate proporciona la experiencia más intensa, visceral y cruenta en primera persona. Hay una gran variedad de armas y opciones tácticas (y brutales) para abrirte paso entre la horda de zombis. Ya sea rebanando, aplastando, prendiendo fuego o desgarrando, queremos que lo sientas de verdad.

Una aventura cinemática cooperativa

Dead Island 2 es una experiencia de rol auténtica; ofrece numerosas misiones emocionantes, un elenco de personajes disparatado y una trepidante historia de serie B para que te sumerjas en su retorcido universo. ¡La rejugabilidad está garantizada! Añade un modo cooperativo de infarto para hasta tres jugadores, lo que te garantiza una larga (y sangrienta) estancia en Los Ángeles.

Explora Los Diablos

¡La versión de L. A. que nunca habías vivido! Dead Island 2 transporta a los jugadores a lugares emblemáticos de la Ciudad de Los Ángeles, que ahora se encuentra empañada por el terror, en un emocionante viaje digno del cine de serie B, que te llevará desde los frondosos barrios residenciales de Beverly Hills hasta el estrafalario paseo marítimo de Venice Beach.

Características

Explora HELL-A – Dead Island 2 lleva a los jugadores a través de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Los Ángeles, ahora teñidos de horror, en una emocionante aventura desde los verdes suburbios de Beverly Hills hasta el estrafalario paseo de Venice Beach.

Dead Island 2 lleva a los jugadores a través de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Los Ángeles, ahora teñidos de horror, en una emocionante aventura desde los verdes suburbios de Beverly Hills hasta el estrafalario paseo de Venice Beach. Despiadado Melee Sandbox – El combate ofrece la experiencia en primera persona más intensa visceral y sangrienta posible, con multitud de armas y opciones brutalmente tácticas para abrirte paso a través de la horda de zombis. Ya sea que estés rebanando, aplastando, quemando o desgarrando, queremos que lo sientas de verdad.

– El combate ofrece la experiencia en primera persona más intensa visceral y sangrienta posible, con multitud de armas y opciones brutalmente tácticas para abrirte paso a través de la horda de zombis. Ya sea que estés rebanando, aplastando, quemando o desgarrando, queremos que lo sientas de verdad. Conviértete en el definitivo cazador de zombis – Hay seis personajes entre los que elegir, cada uno con su propia personalidad y únicos diálogos. Puedes personalizar completamente las habilidades de cada asesino, con el nuevo sistema de habilidades que te permite reajustar las especificaciones al instante y probar las construcciones más locas.

Hay seis personajes entre los que elegir, cada uno con su propia personalidad y únicos diálogos. Puedes personalizar completamente las habilidades de cada asesino, con el nuevo sistema de habilidades que te permite reajustar las especificaciones al instante y probar las construcciones más locas. Invasión zombi – ¡Listo para experimentar el sistema de desmembramiento más avanzado de los juegos? Nuestra ciudad de Los Ángeles está plagada de zombis que se muestran y reaccionan de forma realista. Estos desgraciados mutados son el corazón reanimado y podrido de Dead Island 2, con docenas de tipos de zombis diferentes, cada uno con sus propias mutaciones, ataques y cientos de variantes visuales con temática de Los Ángeles. Nuestros monstruos son implacables, desafiantes y auténticos Angelinos. ¿Serás capaz de sobrevivir?

¡Listo para experimentar el sistema de desmembramiento más avanzado de los juegos? Nuestra ciudad de Los Ángeles está plagada de zombis que se muestran y reaccionan de forma realista. Estos desgraciados mutados son el corazón reanimado y podrido de Dead Island 2, con docenas de tipos de zombis diferentes, cada uno con sus propias mutaciones, ataques y cientos de variantes visuales con temática de Los Ángeles. Nuestros monstruos son implacables, desafiantes y auténticos Angelinos. ¿Serás capaz de sobrevivir? Aventura cooperativa cinemática – Como experiencia RPG propiamente dicha, Dead Island 2 ofrece un montón de originales misiones, un alocado elenco de personajes y una emocionante historia al más puro estilo de la literatura pulp, para sumergirte de verdad en su retorcido universo. La rejugabilidad está garantizada. Añade un modo cooperativo para hasta tres jugadores y tu estancia en Los Ángeles será muy larga (y sangrienta).

Los asesinos de zombis

JACOB

Jacob es un antihéroe con el talante de una estrella del rock. Su encanto se combina con un temerario desprecio por su integridad física. Cuando su amada madre falleció, dejó su trabajo como corredor de bolsa londinense para seguir su sueño de ser un doble de Hollywood. Ahora, sus graciosas ocurrencias y citas a Shakespeare caen en los oídos de los no muertos, mientras se lo pasa en grande como matazombis en Los Diablos. ¡Maravilloso!

AMY

Amy es una paralímpica muy aguda que ha descubierto algo que le da un chute aún mayor que correr: ¡matar zombis! El riesgo la pone en vilo, el éxito la estimula y cada combate es un rompecabezas que debe resolver al vuelo, como una carrera de obstáculos para mantener su mente en forma. Es tranquila, decidida y sosegada, y pocas cosas pueden hacer mella en su espíritu californiano.

RYAN

Este bailarín exótico no solo tiene unos pectorales de infarto. Ryan es terco como el que más, su pesimismo es tan árido como el Sáhara y tiene un corazón indomable. Está decidido a volver con su hermano pequeño, que lleva tirado en Fresno desde antes de la epidemia, y nada, esté vivo o muerto, va a impedir que vuelva a casa.

Carla

Carla es una motociclista de acrobacias que no se inmuta ante los anillos de fuego, los saltos sobre barrancos y las volteretas en el aire, por lo que el apocalipsis zombi no le ha hecho sudar ni una gota. Armada con su conocimiento de la calle, un carácter extrovertido y una confianza física ilimitada, ha aceptado los retos de abrirse paso por Los Diablos con la muerte por bandera y con un entusiasmo imparable.

Dani

Procedente de los pogos del condado irlandés de Cork, Dani es una camorrista rocambolesca y testaruda, malhablada y con un sentido del humor muy retorcido. Arremete contra los zombis de la misma manera que se enfrentaba a los equipos de roller derby antes del apocalipsis zombi: con una sonrisa burlona y con la garantía de que te va a reventar a hostias.

Los tipos de zombis

Arrastrado

«Hay zombis viejos que se caen a cachos de la putrefacción. Joder, uno me dio tan fuerte que se le cayó el puto brazo. Es que me parto el culo. Pero entiéndeme: si hasta los más lentos logran pillarme a mí, ten claro que pueden pillarte a ti también. Hasta que no muelas por completo a estos montones de polvo, todavía podrían darte el golpe que te haga caer.»

– Un capullo con título

Caminante

«El zombi corriente y moliente. Cualquier matazombis que se precie puede acabar con uno a solas, ¡pero no dejes que te rodeen! Estos capullos están por todas partes, y lo digo en serio. Tras cada puerta, en cada alcantarilla, en cada conducto de ventilación; esperando a abalanzarse sobre ti y atraparte. ¡Y son un peligro! Si les rompes las piernas, aún pueden arrastrarse y morderte el tobillo.»

– Lo mejor de Nueva Orleans

Corredor

«Los nuevos reclutas del ejército de zombis tienen las piernas frescas y por algo los llamamos corredores. Si captan tu olor, te atraparán en un santiamén. Sí, puedes correr todo lo que quieras, pero eso no va a evitar que te persigan hasta que te pillen o les pilles tú a ellos. No es fácil golpearlos, pero si les arrancas los pies, la cosa cambia.»

– El hombre del saco

Aplastador infernal

«¡Esto sí que es vudú del bueno! ¿Te puedes creer que estos zombis dejan que se les queme el culo? No me enrollo: estos resisten el calor. ¿Tienes armas modificadas con fuego? Pues no te van a servir de nada, porque les va a dar igual. ¡Apaga las llamas antes de que te conviertan en comida asada para zombis! ¡Un poco de agua o una bomba química y estos cabrones perderán lo que les hace especiales!»

-El hombre del saco

Corredor con pinchos

«Los zombis no sienten el dolor como nosotros, por lo que cuando escalan por vallas o atraviesan ventanas rotas, el alambre de espino y las esquirlas se les quedan pegados como si fueran accesorios brillantes. Con lo cual, un matazombis camorrista puede echarse a sangrar a borbotones si intenta solucionar las cosas a hostias.»

-Un capullo con título

Caminante granadero

«Vigila tus espaldas cuando te rodeen. Algunos zombis siguen cargando con los juguetes que tenían en vida. Por ejemplo, los soldados aún llevan explosivos encima. Si te abalanzas sobre una multitud y accionas uno, ¡te reventará en la puta cara! Analiza la situación, atina en el blanco, aléjate de la explosión alardeando y los zombis volarán por los aires. Así el día se te hará más fácil.»

-Un superviviente de Banoi

Título: Dead Island 2

Formatos: PS4/ PS5 / Xbox Series X/S, Epic PC

Desarrollador / Editor: Dambuster Studios / Deep Silver

