Ya está disponible el gameplay tráiler oficial gameplay de Immortals of Aveum

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Durante la rentransmisión en directo de PlayStation Showcase, EA y Ascendant Studios han presentado un nuevo tráiler oficial de Immortals of Aveum, el shooter mágico en primera persona para un jugador que llegará el 20 de julio. Este nuevo y emocionante vídeo revela más sobre la épica lucha emprendida por Jak y la Orden de los Inmortales durante la Guerra Perpetua contra Sandrak, el señor de la guerra de Rasharn y su panteón de malvados magos de batalla antagonistas.

Puedes ver el nuevo tráiler en YouTube aquí, y visitar el nuevo Sony Blog para más información sobre Immortals of Aveum, que se lanzará en tiendas físicas y digitales el 20 de julio de 2023 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de EA App, Steam y Epic Games Store.

¿Estás listo para salvar los reinos de Everwar? El destino de Aveum pende de un hilo cuando Rasharn empuja a Lucium y sus aliados al borde de la destrucción. Pero no temas, porque Jak y la Orden de los Inmortales están aquí para salvar el día. En Immortals of Aveum, podrás experimentar un shooter mágico en primera persona para un solo jugador lleno de acción.

Conoce a tus enemigos

En este nuevo tráiler, puedes ver a Sandrakk, la Tirana de Rasharn y Gran Magnus de la Orden de las Máscaras, que está empeñada en conquistar Lurium y ganar la Guerra Eterna por el control de toda la magia. Él es tu némesis. Sandrakk está protegida por su campeón: La Mano. Sus incursiones relámpago a través de las fronteras de Lurium le han valido el miedo y la enemistad de los Inmortales. Domina la magia de la fuerza y ​​lidera la Orden de las Máscaras. Luego, tenemos el Morbane. Es un Juramento roto de Kalthus que ahora es parte de la Orden de la Máscara de Rasharn y el Carnicero de Sandrakk. Dirigió el asedio de Lavenry, la capital de Lucium, y lo hizo con pura brutalidad y miedo.

Los jefes poderosos y los magos de batalla no son los únicos enemigos en este mundo: tus habilidades serán puestas a prueba hasta el límite por temibles bestias de fantasía y construcciones mágicas. En primer lugar, tenemos a los Brutes. Son Nightblades que han sido guerreros mejorados mágicamente. Se crearon originalmente para las campañas de Kalthus, pero ahora se utilizan como tropas de choque en los ataques del norte de Rasharn.

A continuación, tenemos los Leylodons. Estas espeluznantes criaturas parecidas a gusanos del Reino Envuelto se sienten atraídas por las líneas místicas debilitadas como una polilla por una llama. Vienen a darse un festín con lo último de la magia en el área, y no querrás estar cerca cuando lo hagan.

Luego están los Cronistas. Estas construcciones mágicas fueron enloquecidas por Gatterond y ahora vagan por las islas del cielo de Oremen, causando destrucción dondequiera que vayan.

Por último, pero no menos importante, tenemos los Aulladores. Estas enormes bestias aladas son la primera oleada de invasiones de Sandrakk al norte de la Herida. Son feroces e implacables, así que ten cuidado cuando escuches sus aullidos en la distancia.

Combate basado en hechizos rápido y fluido

Tendrás que ser estratégico con tus hechizos mágicos, usando los tres colores de la magia a tu favor. ¿Quieres bañar a tus objetivos con Blue Magic Shrikebolts antes de acabar con ellos con una devastadora Red Magic Blastwave? ¡Anímate en un gran final teatral!

O tal vez quieras usar Lash para agarrar a los enemigos dentro del alcance y engullirlos en una ráfaga de explosiones de Red Magic Fragfire, destrozando su armadura y ablandándolos para una avalancha de Green Magic Stormshards de fuego rápido.

Por supuesto, no hay nada de malo en centrarse en la pura simplicidad cuerpo a cuerpo de un ataque de embestida Bash para tambalear incluso a los enemigos más duros.

Sea cual sea tu estrategia, puedes usar cada color de la magia para descubrir y desbloquear combos: Red Magic personifica la entropía y la carnicería. Sus hechizos pueden crear, desgarrar y aprovechar la energía de manera devastadora, manipulándola para desatar un rayo destructivo o interrumpiéndola para desorientar a los enemigos. Blue Magic encarna la fuerza y ​​la manipulación física de la materia; pernos de precisión, escudos y muros defensivos, o manipulación de la gravedad. La magia azul también potencia la capacidad de Magnus para agarrar, empujar o tirar de objetos. Green Magic encarna el crecimiento, la muerte y la transición. Los hechizos manipulan enemigos y objetos alterándolos a ellos oa su entorno. Ata objetos en su lugar, desvía la dirección con ilusiones o desgarra la habilidad de un enemigo para usar magia.

Prepárate para enfrentarte a una gran variedad de enemigos, cada uno con sus propias habilidades y debilidades únicas.

Aventúrate en nuevos mundos

Pero no se trata sólo de combate. También podrás explorar las tierras de Aveum, cada una con su propio entorno y estética únicos que puedes ver en el tráiler:

Kalthus : una tierra escarpada rodeada de montañas, cubierta de frías franjas de nieve y cubierta de belleza boscosa.

: una tierra escarpada rodeada de montañas, cubierta de frías franjas de nieve y cubierta de belleza boscosa. The Pale Forest : este antiguo bosque en el este de Lurium esconde misteriosos secretos.

: este antiguo bosque en el este de Lurium esconde misteriosos secretos. The Underdwell : una vasta red de túneles subterráneos y cavernas, cerca del monte Dresnyr, un gran volcán inactivo.

: una vasta red de túneles subterráneos y cavernas, cerca del monte Dresnyr, un gran volcán inactivo. La Biblioteca de Akoth : una biblioteca que alguna vez se dedicó a la distribución de magia a las masas, ubicada en Sky-Islands de Oremen.

¿Entonces, Qué esperas? ¡Invoca tu poder, sumérgete en Immortals of Aveum y ayuda a Jak y la Orden de los Inmortales a salvar los reinos de Everwar! Reserva la edición estándar y obtén el sigilo de luz de arco purificado: un sigilo de luz de arco azul único que aumenta el Triturar en los hechizos Golpe azul de Jak, al mismo tiempo que aumenta el daño de su hechizo Furia destrozadora. Reserva Immortals of Aveum Deluxe Edition y obtén el paquete Ancient Relics of Aveum, que contiene nueve elementos exclusivos que potenciarán tus poderes y hechizos. Descúbrelos aquí .

Immortals of Aveum es desarrollado por Ascendant Studios, un equipo AAA independiente dirigido por Bret Robbins, director creativo de Dead Space y Call of Duty, y publicado por EA Originals. El juego se lanza en PlayStation 5 el 20 de julio de 2023

. Leer artículo completo en Frikipandi Ya está disponible el gameplay tráiler oficial gameplay de Immortals of Aveum