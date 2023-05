¡The Lord of the Rings: Gollum llega a dominarlos a todos en su nuevo lanzamiento!

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

La esperada aventura narrativa de Daedalic, ambientada en la Tierra Media, ha salido a la venta hoy para PC y consolas. Después de años de arduo trabajo y sacrificio, The Lord of the Rings: Gollum, de Daedalic Entertainment y NACON, finalmente está disponible para que los fanáticos se sumerjan en la piel de este entrañable antihéroe. Los desarrolladores de Hamburgo están emocionados de presentar una aventura basada en la IP más grande que jamás haya sido trabajada por un estudio alemán.

El tráiler de lanzamiento revela los desafíos y peligros a los que Gollum se enfrentará en su búsqueda por recuperar su amado anillo. Puedes verlo aquí:

Carsten Fichtelmann, CEO de Daedalic Entertainment, comentó sobre Gollum: «Nuestro juego es fiel al lore creado por el profesor Tolkien, y eso nos enorgullece enormemente. Esta aventura narrativa será un deleite tanto para los fanáticos de El Señor de los Anillos como para los jugadores en general, ya que podrán encontrarse con nuevos personajes y viejos amigos».

The Lord of the Rings: Gollum es una emocionante aventura de acción ambientada en el mundo de las novelas. Embárcate en un peligroso viaje como Gollum, persiguiendo lo único que le importa. Escala, salta y avanza sigilosamente para superar los peligros y alcanzar lugares estratégicos. Gollum es astuto y habilidoso, pero está atrapado entre dos personalidades. Dependerá de ti decidir si te entregas al lado oscuro de Gollum o confías en la faceta más amable de Sméagol. Viaja desde las profundidades de Mordor hasta el hermoso reino de los elfos del bosque y conoce a fascinantes personajes, tanto conocidos como nuevos, en una historia llena de la rica tradición de la Tierra Media.

«Trabajar con el equipo de Daedalic en el desarrollo del juego de Gollum durante los últimos años ha sido una experiencia fenomenal para todos nosotros en Middle-earth Enterprises», comentó Fredrica Drotos, Directora de Marca y Licencias. «Estamos ansiosos por ver las reacciones de los fanáticos de la Tierra Media ante la profunda inmersión de Daedalic en la compleja historia del Hobbit Stoor, también conocido como Smeagol alias Gollum, que está impulsado por fuerzas tanto internas como externas».

Coeditado por Daedalic Entertainment y NACON, The Lord of the Rings: Gollum ha sido desarrollado por un apasionado equipo de tolkiendil de Daedalic Entertainment en colaboración con Middle-earth Enterprises. El juego está disponible en formato digital para PC, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S y Xbox One, y también se puede adquirir en formato físico para consolas. Se espera que la versión para Nintendo Switch™ se lance a finales de este año. ¡Prepárate para sumergirte en esta emocionante aventura y explorar la Tierra Media como nunca antes lo habías hecho!

. Leer artículo completo en Frikipandi ¡The Lord of the Rings: Gollum llega a dominarlos a todos en su nuevo lanzamiento!