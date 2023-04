Ride 5 de Milestone: el juego de carreras en moto más realista y auténtico llega a la nueva generación de consola

Compartir Facebook

MILESTONE ANUNCIA RIDE 5, REGRESA EL PARAÍSO VIRTUAL DE LOS MOTORISTAS DE LA SIMULACIÓN DE CONDUCCIÓN MÁS AUTÉNTICA

El primer título de Milestone exclusivo de la nueva generación disponible a partir del 24 de agosto.

Por primera vez en la serie, el modo carrera incluye un narrador y 10 rivales a los que vencer para convertirse en el número 1 de la clasificación.

Varias mejoras tecnológicas permitirán a los usuarios experimentar las carreras más inmersivas y realistas de la historia.

Milestone, la compañía italiana de videojuegos, ha anunciado el lanzamiento de RIDE 5, el nuevo título de simulación de carreras sobre dos ruedas exclusivo para la nueva generación de consolas, que estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store el 24 de agosto de 2023.

Una de las novedades de RIDE 5 es el modo carrera, que por primera vez en la serie incluirá un narrador y 10 rivales con personalidades, fondos y estética propios. El modo carrera estará compuesto por cuatro conjuntos de carreras principales, que incluirán varios eventos que deberán completarse antes de desbloquear el siguiente. Además, habrá un conjunto de desafíos secundarios que completarán una estructura de carrera con más de 200 eventos jugables.

Otra de las mejoras del juego será en las pruebas de resistencia, que ahora admitirán funciones de guardado y rebobinado en carrera para ofrecer más control y flexibilidad sobre la sesión de juego. Los modos de carrera individual y contrarreloj serán los lugares perfectos para perfeccionar los estilos de conducción, familiarizarse con las diferentes categorías de motos y llevar el rendimiento al límite.

Las mejoras tecnológicas aprovecharán al máximo el potencial de las consolas de nueva generación y las configuraciones de PC de gama alta, garantizando un nuevo y asombroso nivel de realismo y experiencias realistas para ofrecer la simulación de conducción más auténtica y emocionante jamás vista. Por primera vez en la franquicia, el equipo de desarrollo ha implementado un sistema meteorológico dinámico que calculará en tiempo real la temperatura de la pista y del aire para generar un cambio meteorológico realista durante las carreras, añadiendo una dimensión estratégica a la experiencia de pilotaje. Además, el sistema de cielos se ha modificado también, pasando de una tecnología 2D basada en fotos reales a nubes volumétricas en 3D que garantizan un resultado visual más inmersivo. Las mejoras tecnológicas también afectan a la física de las motos, que se ha mejorado en todos los aspectos, desde la interacción entre piloto y moto, hasta las distintas velocidades de ángulo de inclinación para cada categoría de moto.

En la vertiente online, RIDE 5 permitirá unirse a lobbies de juego cruzado tanto en consolas (PlayStation 5 vs Xbox Series X|S) como en PC (Steam vs Epic Games Store), y las clasificaciones mundiales impulsarán a los jugadores a tratar de convertirse en los mejores pilotos que puedan ser. Por último, por primera vez desde RIDE 2 regresa la pantalla partida para que los usuarios desafíen a sus amigos, en carreras cuerpo a cuerpo desde el sofá, un elemento demandado por la comunidad.

