Atelier Ryza 3 ya a la venta – Tráiler de lanzamiento

UN VERANO DE AVENTURAS TE AGUARDA EN ATELIER RYZA 3: ALCHEMIST OF THE END & THE SECRET KEY, ¡YA A LA VENTA!

El tercer capítulo de Ryza ofrece un último verano… y ¡un último secreto!

En el día de hoy, KOEI TECMO Europe y el desarrollador GUST Studios envían a los jugadores a una aventura épica de amistad, corazón y secretos, ya que su esperado y mágico JRPG Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key ya está disponible en Nintendo Switch™, los sistemas de entretenimiento PlayStation®5 y PlayStation®4, y en formato Windows PC a través de Steam®.

Empieza tu última escapada veraniega con el tráiler de lanzamiento de Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key en el siguiente enlace a Youtube: https://youtu.be/Xn6c8lJG1oQ

En Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, el guionista principal, Yashichiro Takahashi, encargado del guion del juego original Atelier Ryza, regresa a la franquicia para ofrecer capítulo inolvidable de la serie Secret, que sigue a la alquimista favorita de los fans, Reisalin Stout, y a sus traviesos amigos, un año después de los sucesos relatados en Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy en 2021. La última escapada veraniega presenta a Ryza y a sus amigos disfrutando de su apacible vida en la isla de Kurken cuando se enteran de que ha aparecido un misterioso grupo de islas en las aguas cercanas. Resulta que estas islas, conocidas como Islas Kark, están teniendo un efecto negativo en su tierra natal, por lo que Ryza y sus amigos se ponen rápidamente a investigar. Pero cuando su investigación les lleva a una enorme puerta en las profundidades de unas extrañas ruinas, Ryza escucha una inquietante voz en su cabeza que quiere llevarla al “Código del Universo”. ¿Quién le habla y qué hay más allá de la puerta?

Mientras descubren los misterios de las Islas Kark, Ryza y sus amigos explorarán cuatro regiones en un nuevo “campo abierto”, todas ellas explorables con transiciones fluidas mientras parten descubriendo puntos de referencia, zonas ocultas, vida salvaje e incluso misiones que aparecen aleatoriamente. La historia avanza a través de encuentros y descubrimientos en el campo e incluso bajo el agua, ya que Ryza podrá escalar acantilados, lanzarse en tirolina por la costa e incluso invocar a una bestia acuática para escalar cascadas. A medida que los usuarios sigan explorando las vastas regiones, sus diversos descubrimientos empezarán a enlazar con la historia principal. Algunos animales salvajes pueden llevar a Ryza hasta cofres del tesoro o proporcionarle materiales, los puntos de referencia permiten viajar rápidamente, ¡y las zonas ocultas en el campo conducen a sorpresas desconocidas!

A lo largo de la aventura, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key reunirá a los jugadores con personajes de entregas anteriores, además de hacer nuevos amigos fundamentales para la historia. Esta última entrega contará con un total de once miembros, ¡uno de los grupos más numerosos de la historia de la serie! A medida que Ryza y sus amigos continúen su búsqueda, también encontrarán misteriosas llaves que les ayudarán en su aventura. Hay varios tipos de llaves que se pueden encontrar y crear, útiles para la exploración la síntesis y la batalla. Cada llave tiene un efecto diferente, así que los jugadores querrán probar a experimentar con ellas, ya que las llaves para desvelar los secretos de la isla están ahora en tus manos.

Para ayudar a celebrar el lanzamiento del juego, KOEI TECMO Europe ha desvelado que el primer conjunto de contenidos descargables ya está disponible para su adquisición. Esta colección única incluye el conjunto de trajes “Endless Summer Splash”, que incluye 11 trajes de baño (1 para cada personaje). En los próximos meses también se podrán adquirir otros conjuntos de contenidos, como los packs de expansión de recetas y la nueva región explorable “Isla Rosca”, ya sea de forma individual o a través del pase de temporada.

Junto a la edición estándar del juego, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key ya está disponible la Edición Digital Deluxe que incluye el conjunto de trajes “Another Look”*, el conjunto “Back to Summer”**, así como “Gem Packs” y “Key Packs” que resultarán útiles para la aventura. Además del contenido de la Edición Digital Deluxe, la Edición Ultimate de Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key incluirá el conjunto de trajes “Gust Collaboration”*** y el Pase de Temporada de Atelier Ryza 3 que permitirá los usuarios descargar todo el contenido digital adicional que se podrá adquirir más adelante.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key incluye también una bonificación por compra anticipada. Los que adquieran una copia física o digital del juego en las dos semanas posteriores al lanzamiento, podrán descargar un conjunto especial de siete trajes “Summer Look”. Estos trajes podrán adquirirse con posterioridad.

Ya disponibles las dos versiones de la edición especial de Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, una Caja Premium y una Caja de Colección Especial, disponibles exclusivamente a través de la tienda online de KOEI TECMO Europe. La Caja Premium del juego incluye un libro de arte, un poster de tela de tamaño B2 con una imagen de arte original, un conjunto de dos carpetas transparentes ilustradas, un amuleto en miniatura de personajes acrílico, un traje descargable de acceso anticipado para Ryza y una copia del juego, todo ello dentro de una hermosa caja de colección. La versión imprescindible Special Collecton Box del juego, incluye todo el contenido de la caja premium, junto a un estuche original para llaves, un pergamino de pared de tamaño A1 con una pieza de arte original, una selección de colgantes acrílicos con las carátulas de cada juego de la trilogía y un conjunto de doce tarjetas ilustradas.

Una nueva aventura que se desarrolla sobre un extenso campo abierto

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key es el último capítulo de la historia de Ryza, que sigue a la alquimista favorita de los fans, Reisalin Stout, y a sus traviesos amigos en su tercera aventura veraniega, ambientada después de los eventos relatados en 2021 en Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy.

El juego

Ryza y sus amigos continúan con sus vidas en Kurken Island, donde les sorprende la aparición repentina de un misterioso archipiélago cerca de sus costas.

En busca de una forma de salvar su isla, Ryza y sus amigos partirán en una última aventura para descubrir las «raíces de la alquimia».

Características principales

Ø ¡Esta aventura se desarrolla en un extenso campo abierto!

o El campo está compuesto de distintos mapas unidos con fluidez. Disfruta de esta aventura en un terreno enorme y vivo, uno de los más grandes en la serie Atelier. Al tiempo que descubren los misterios de las Islas Kark, Ryza y sus amigos explorarán cuatro regiones en un nuevo “campo abierto”, ¡todas ellas explorables con transiciones fluidas! Mientras los usuarios viajan por estos hermosos y vastos paisajes y vistas, encontrarán misteriosas llaves que les ayudarán en su aventura.

Ø ¡Saca el máximo provecho a las llaves!

o Consigue diversos tipos de llaves que podrás usar al explorar, sintetizar y combatir. Cada una tiene un efecto distinto: ¡úsalas para hacer tu aventura más cómoda!

Ø ¡Un total de 11 miembros del grupo!

o Reúnete con los personajes de los juegos anteriores y conoce a otros nuevos que serán clave para la historia. ¡Combina a tus compañeros favoritos y pásalo en grande con ellos! Un total de once miembros del grupo aparecerán en esta última entrega, ¡una de las listas más grandes de la historia de la serie! En esta tercera aventura veraniega regresan la fiable y simpática Ryza, la inteligente y trabajadora Klaudia, el devoto investigador de las ruinas Tao, así como el humilde y sincero Lent. En los próximos meses se anunciarán más personajes.

Ø El guionista principal, Yashichiro Takahashi, encargado del guion del juego original Atelier Ryza, regresa a la franquicia para ofrecer un tener capítulo inolvidable de la serie Secret.

La exploración. Mientras descubren los misterios que rodean a las islas, Ryza y sus amigos pueden explorar con un mayor sentido de la aventura que en los anteriores juegos de la saga, descubriendo lugares emblemáticos, zonas ocultas, fauna y flora, e, incluso, misiones que aparecen al azar. La historia avanza a través de encuentros y descubrimientos en el campo y bajo el agua, ya que Ryza puede escalar acantilados, lanzarse en tirolina por la costa e invocar una bestia acuática para escalar cascadas. A medida que los jugadores continúan explorando las vastas regiones, varios descubrimientos comienzan a relacionarse con la historia principal. Algunos animales salvajes pueden conducir a cofres del Tesoro o proporcionar materiales, los puntos de referencia permiten viajar rápidamente, ¡y nunca se sabe lo que se puede descubrir cuando se encuentran zonas ocultas en el campo!

que les ayudarán en sus aventuras. El primer personaje nuevo que conocen es Federica Lamberti, una mujer de mente fuerte y persistente que lleva un colgante parecido a una puerta gigante que Ryza encontró cuando las misteriosas islas aparecieron por primera vez. Federica proviene de la ciudad artesanal de Sardonica, donde es la subjefa del sindicato de artesanos. En la actualidad, la facción de los artesanos del vidrio y la facción de las piedras de la feria están enfrentadas y Federica se encuentra en medio, como subjefa del sindicato, intentando mediar en la disputa. Para reconciliar a las facciones enfrentadas, decide viajar por las regiones con Ryza y sus amigos. World Quests. A lo largo de su aventura, recogerán y afrontarán misiones generadas aleatoriamente, pero también se encontrarán con un nuevo tipo de misiones, las World Quests. Al completar estas misiones, cada una específica de las regiones por las que viajan; los usuarios aprenderán más sobre estos territorios y los pintorescos personajes que se encontrarán por el camino. Pero cuidado, ¡cumplimentar una World Quest puede provocar cambios en el campo y en otras zonas!

Título: Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key

Formatos: PS4, PS5, Switch

Desarrollador/Editor: GUST / Koei Tecmo

Género: RPG

Idioma: manual en castellano

Lanzamiento: 24 de febrero 2023

PEGI: +12

Web oficial:

https://www.koeitecmoamerica.com/ryza3/

