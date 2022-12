Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

NVIDIA anuncia la actualización next-gen de The Witcher 3 para GeForce NOW y un nuevo controlador Game Ready

NVIDIA ha anunciado sus novedades de la semana para GeForce NOW y tarjetas gráficas GeForce. La plataforma de videojuegos en la nube recibe 8 juegos, entre los que destacan novedades como Knights of Honor II: Sovereign y Chained Echoes, además de otros títulos como Assassin’s Creed Valhalla y Saints Row IV, gratis por tiempo limitado en Epic Games Store. El próximo miércoles, The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition recibirá la actualización next-gen.



GeForce NOW se ha actualizado a la versión 2.0.47, gracias a la cual los usuarios podrán sincronizar su colección de juegos de Ubisoft Connect con la librería de GeForce NOW. A partir de ahora, será más rápido acceder a los juegos, y los miembros con cuentas Prioritaria y RTX 3080 disfrutarán de acceso prioritario a los servidores RTX en la nube.



GeForce NOW también incorpora las últimas actualizaciones de los juegos más populares. Los seguidores de Genshin Impact y Fortnite ya pueden jugar a los últimos contenidos, mientras que el próximo miércoles, 14 de diciembre, los amantes de The Witcher 3: Wild Hunt podrán descargar el parche next-gen, que incluye multitud de mejoras, jugables y gráficas.



Esta semana, 8 juegos han sido añadidos a la biblioteca:

NVIDIA lanza un nuevo Game Ready Driver para The Witcher 3 y Portal con RTX

Además de las novedades para GeForce NOW, NVIDIA ha anunciado el lanzamiento del último controlador Game Ready para tarjetas gráficas GeForce. Este driver llega optimizado para varios juegos, entre los que resalta The Witcher 3: Wild Hunt y su nuevo parche next-gen. Entre las nuevas características gráficas, destacan:

Iluminación global con trazado de rayos (RTXGI), que proporciona una iluminación exterior más inmersiva y realista.

Oclusión ambiental con trazado de rayos, que mejora el sombreado en torno a los objetos ocluyendo la luz.

Sombras con trazado de rayos, que generan sombras más fieles, claras y visibles.

Reflejos con trazado de rayos, que mejora la precisión y la calidad de los reflejos en cuerpos, agua y otras superficies reflectantes.

DLSS 3.



Este controlador habilita DLSS 3 en varios títulos. DLSS 3 es la última versión de DLSS, una tecnología que mejora el rendimiento de los juegos sin sacrificar la calidad visual apoyándose en una inteligencia artificial. Los usuarios que instalen el último Game Ready Driver podrán activar DLSS 3 en The Witcher 3: Wild Hunt, Este controlador habilita DLSS 3 en varios títulos. DLSS 3 es la última versión de DLSS, una tecnología que mejora el rendimiento de los juegos sin sacrificar la calidad visual apoyándose en una inteligencia artificial. Los usuarios que instalen el último Game Ready Driver podrán activar DLSS 3 en The Witcher 3: Wild Hunt, Jurassic World Evolution 2: Dominion Malta Expansion y Portal con RTX.



Enlaces relacionados

GeForce.com story on the Game Ready Driver for Portal with RTX and The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/portal-with-rtx-game-ready-driver



Vídeos relacionados:

Making of Portal with RTX video:

https://www.youtube.com/watch?v=DwFCSsc99Rk



Portal with RTX 4K NVIDIA DLSS 3 Comparison Video:

https://www.youtube.com/watch?v=CAf1E7kCbMA



Portal with RTX World Premiere video:

https://www.youtube.com/watch?v=AZHBl5yWqJk GeForce.com story on the Game Ready Driver for Portal with RTX and The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition:Making of Portal with RTX video:Portal with RTX 4K NVIDIA DLSS 3 Comparison Video:Portal with RTX World Premiere video:

. Leer artículo completo en Frikipandi NVIDIA anuncia la actualización next-gen de The Witcher 3 para GeForce NOW y un nuevo controlador Game Ready