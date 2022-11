After the Fall – LB VR Edition llega hoy a todos los centros de entretenimiento

NUEVA AVENTURA DE REALIDAD VIRTUAL DE CUERPO ENTERO BASADA EN AFTER THE FALL®, EL JUEGO DEL AÑO DE 2021, QUE LLEGA A TODOS LOS CENTROS DE ENTRETENIMIENTO MUNDIALES

Experimenta la cúspide de la realidad virtual en una nueva aventura de cuerpo entero y juego libre con hasta tres jugadores, disponible desde hoy en centro de entretenimiento de todo el mundo

Vertigo Games, la vertiente especialista en la edición y desarrollo de Realidad Virtual de PLAION, ha anunciado hoy una nueva aventura de realidad virtual de cuerpo entero basada en el juego de RV para PC lanzado en 2021 y nominado como mejor juego VR/AR de 2022, After the Fall® ya está disponible en los centros de entretenimiento familiar de todo el mundo, exclusivamente a través SpringboardVR. la plataforma de Realidad Virtual LBE, propiedad de la compañía.

After the Fall – LB VR Edition sitúa a los jugadores en la cúspide de los juegos de realidad virtual inmersivos a través de una experiencia de alta gama que combina casi una década de experiencia en el diseño de juegos de realidad virtual LBE (Location Based Entertainment), del galardonado estudio encargado de Arizona Sunshine, con el juego compartido que permite que 4 usuarios jueguen juntos sin problemas en un espacio de juego compartido; con el seguimiento de todo el cuerpo y el movimiento físico de libre circulación.

Adéntrate en el apocalipsis de realidad virtual más envolvente hasta la fecha con After the Fall – LB VR Edition. Experimenta After the Fall, el galardonado juego de acción cooperativa con hasta tres amigos en un espacio de juego de realidad virtual compartido a escala, mientras te mueves físicamente y manejas las armas de RV con movimientos reales utilizando el seguimiento de todo el cuerpo. Atraviesa el helado desierto urbano de Los Ángeles, sobrevive a un cinematográfico viaje en metro desde el infierno, empuja los edificios altos navegando por pequeños tablones a alturas vertiginosas y maneja una serie de poderosas armas para luchar contra los Snowbreed. Depende de tu equipo enfrentarse a estos muertos vivientes de la ciudad y vencer al imponente jefe que te espera al final.

Una nueva aventura de realidad virtual LBE basada en el galardonado juego After the Fall.

El apocalipsis de realidad virtual más envolvente hasta la fecha, con la tecnología de juego de libre movimiento.

Forma un equipo con hasta tres amigos en un espacio de juego de Realidad Virtual con tecnología room scale compartido.

Muévete físicamente y maneja una serie de armas de realidad virtual con movimientos reales.

After the Fall – LB VR Edition se está desplegando en los centros de entretenimiento desde hoy

Para obtener más información sobre las experiencias de realidad virtual de juego libre y After the Fall – LB VR Edition, visita http://freeroam.springboardvr.com.

