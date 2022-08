PGA TOUR 2K23 revela la lista completa de campos con licencia

2K ha anunciado hoy los campos con licencia oficial disponibles para jugar en PGA TOUR 2K23. Además de los 17 campos que regresan de PGA TOUR 2K21, se suman tres campos nuevos, el South Course del Wilmington Country Club, el The Renaissance Club y el St. George’s Golf and Country Club, completando así una lista de 20 campos disponibles en lanzamiento para mantener a los jugadores practicando su swing con estilo en un total de 360 calles únicas y dance floors.

Para crear las representaciones más realistas, 2K y HB Studios han utilizado una combinación de imágenes de drones aéreos, datos LiDAR, fotografías de alta resolución y recursos de apoyo proporcionados por la administración de cada campo para garantizar que cada campo sea fiel al de la vida real, junto con edificios realistas, señalización, obstáculos, calles, greens y clima. Todo este proceso garantiza la mejor experiencia de PGA TOUR hasta la fecha. Campos como el Riviera Country Club, que recientemente fue nombrado por el PGA TOUR como “elevated tournament” para la próxima temporada, han sido recreados hasta el más mínimo detalle.

La lista completa de campos de PGA TOUR 2K23 disponibles en lanzamiento incluye:

Atlantic Beach Country Club;

Bay Hill Golf Club & Lodge (Arnold Palmer Course);

Copperhead (Innisbrook);

Detroit Golf Club;

East Lake Golf Club;

Quail Hollow Club;

Riviera Country Club;

St George’s Golf and Country Club;

The Renaissance Club;

TPC Boston;

TPC Deere Run;

TPC Louisiana;

TPC River Highlands;

TPC San Antonio;

TPC Sawgrass;

TPC Scottsdale;

TPC Southwind;

TPC Summerlin;

TPC Twin Cities; and

Wilmington Country Club (South Course).

Adicionalmente, campos con licencia oficial, incluyendo el Pebble Beach Golf Club, Spyglass Hill, el Torrey Pines North y el South Courses, así como nuevos campos personalizados creados con el Diseñador de Campos de PGATOUR 2K23 estarán disponibles en post-lanzamiento y serán gratuitos para todos los jugadores y plataformas*. Más detalles próximamente.

Echa un vistazo al tráiler del anuncio del PGA TOUR 2K23 aquí.

La Edición Deluxe de PGA TOUR 2K23 y la Edición Tiger Woods de PGA TOUR 2K23 estarán disponibles mundialmente el martes 11 de octubre de 2022, seguidas de la Edición Estándar de PGA TOUR 2K23, que estará disponible el viernes 14 de octubre de 2022 para Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 (PS5), PlayStation®4 (PS4), y Steam.