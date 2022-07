Descargables destacados de la semana en la Nintendo eShop – 14/07/2022

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, Running on Magic, XEL, y más, ya disponibles en la Nintendo eShop de Nintendo Switch.

Echa un vistazo a ¡Los juegos para descargar esta semana! para ver la lista completa de lanzamientos y sus precios.

A continuación, algunos de los títulos descargables destacados:

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch – BILIBILI HK



Hace seis años la Ciudad de Antorcha, que estaba gobernada por los animales, fue invadida por la Legión Robótica. Después de la derrota, el conejo Rayton, ex soldado del Ejército de Resistencia, lleva una vida retirada. Con el arresto de un amigo suyo, él no tuvo más remedio que volver a luchar con el enorme puño metal y emprender un viaje de contraataque. Sin embargo, él no sabía que estaba a punto de verse envuelto en una complicada conspiración entretejida por la Legión, el Ejército de Resistencia y la Banda de Ratas.

Running on Magic – Gusarapo Games



El videojuego debut del estudio español Gusarapo Games nos lleva a un un reino muy lejano, donde un mago está corriendo todo lo que puede para huir. La muerte le persigue. Por suerte para él la muerte es patosa y no tiene prisa. Pero, ¿por cuánto tiempo?

En Running on Magic controlarás a un mago desesperado en una carrera de obstáculos para evitar su muerte. Salta sobre enemigos gelatinosos usando tus poderes voladores y sobrevive hasta al final en este runner de plataformas con un pixel art vibrante y niveles creados dinámicamente.

XEL – Assemble Entertainment



XEL es una aventura de acción 3D ambientada en un mundo de fantasía y ciencia-ficción. Juega como Reid, que naufraga en el extraño mundo de XEL. Sin recuerdos de su vida pasada, deberás recomponer el pasado de Reid y su conexión con XEL. Prepara espada y escudo para explorar el mundo de XEL y sumérgete en todo tipo de mazmorras llenas de amenazas y puzles desafiantes. A lo largo de tu aventura, harás nuevos amigos y enemigos, encontrarás nuevos gadgets para superar nuevos obstáculos y terminarás por poder viajar por el tiempo y el espacio. Reid se adentra más y más en XEL y descubre un ciclo eterno de peligros. ¿Conseguirá romperlo? ¿A qué precio?