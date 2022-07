Yvette Nicole Brown y Felicia Day presentarán The Walking Dead: Last Mile

Un Evento Masivo Interactivo en Directo (MILE) de Skybound y Genvid que ofrecerá un contenido único en transmisiones interactivas en directo

El nuevo escenario y los personajes inéditos de TWD debutan en exclusiva en Facebook Gaming y Facebook Watch el 11 de julio

LOS ANGELES, CA y NEW YORK, NY – Skybound Entertainment, Genvid Entertainment, y Facebook anuncian que Yvette Nicole Brown y Felicia Day actuarán como presentadoras en directo para The Walking Dead™: Last Mile (TWD:LM). TWD: LM es la nueva gran entrega de la franquicia The Walking Dead, en la que sus fans decidirán la historia. Consiste en una serie de emisiones en directo interactivas presentadas por Brown y Day y en las que un Instant Game presentará una nueva parte de la historia cada día para que los seguidores la vean y ayuden a tomar decisiones cruciales que servirán para dar forma al universo oficial de TWD. Ambas empresas también han mostrado hoy el tráiler oficial de TWD: LM.

Todo comenzará el 11 de julio, lunes, a las 4pm (hora del Pacífico) cuando Brown presente en directo la primera retransmisión semanal interactiva que servirá para preparar el terreno para esta nueva historia y explique las implicaciones que las decisiones de los seguidores tendrán para los personajes. El Instant Game se lanzará en una beta abierta ese mismo día, con nuevo contenido de la historia y minijuegos para jugar a diario. El progreso de los jugadores en esta beta abierta se mantendrá posteriormente. Básicamente, se trata de que los jugadores decidan el destino de los habitantes de Prosper Landing, un pueblo perdido de la costa de Alaska que se ha librado del apocalipsis de los caminantes… hasta ahora. Habrá retransmisiones de manera regular en las cuales Brown y Day destacaran los grandes momentos que supongan una encrucijada importante en la historia de TWD: LM, discutirán la historia con invitados especiales y revelarán las decisiones que haya adoptado la audiencia en el Instant Game.

«Soy una gran fan de The Walking Dead desde el principio y estoy encantada de participar en una nueva experiencia interactiva como es The Walking Dead: Last Mile», dice Yvette Nicole Brown. «Estoy segura de que no soy la única a la que le hubiera gustado meterse alguna vez en el mundo de TWD para ayudar o poner las cosas difíciles a los personajes más importantes en algún momento clave. Bueno, pues ¡ahora, por fin, todos podemos hacerlo!».

«Los videojuegos son una parte fundamental de mi vida y de mi carrera profesional, así que me encanta presentar en directo un evento interactivo que creará una experiencia innovadora, la única que hay de este tipo, para los seguidores de The Walking Dead y los jugadores. Estoy deseando ver hasta dónde pueden llegar los límites de la narración interactiva», señala Felicia Day.

«The Walking Dead Last Mile es una experiencia interactiva sin precedentes, estamos deseando expandir el universo postapocalíptico con las increíbles Yvette Nicole Brown y Felicia Day», afirma Shawn Kittelsen, vicepresidente de desarrollo creativo en Skyboud Entertainment. «Nos gusta mucho ofrecer un contenido único y estamos orgullosos de haber inventado una manera totalmente nueva de conectar con los fans de The Walking Dead».

«The Walking Dead es un universo idóneo para presentar nuestro nuevo gran MILE, Yvette y Felicia son las presentadoras perfectas», señala Jacob Navok, cofundador y CEO de Genvid. «Nos encanta que presenten el contenido interactivo que lo va a acompañar y que involucra directamente al público de maneras innovadoras y divertidas que sirven para dar voz a los fans y los mantienen al tanto de todo los relacionado con TWD: LM».