Sumérgete en ONE PIECE ODYSSEY gracias a un nuevo diario de desarrollo

En este nuevo diario de desarrollo se revela información sobre los sistemas de juego y la creación de ONE PIECE ODYSSEY, el nuevo juego de rol que ofrecerá una experiencia de juego completamente nueva para la franquicia, con una historia original y personajes nuevos que han sido creados bajo la atenta supervisión de Eiichiro Oda, el creador del manga original.

Katsuaki Tsuzuki y Motoi Sakuraba , productor y compositor de ONE PIECE ODYSSEY respectivamente, estarán acompañados por Ken Takano, editor jefe de ONE PIECE en la revista Weekly Shonen Jump. En este vídeo se repasará cómo trabaja Bandai Namco Entertainment con ILCA Inc., como desarrolladores del juego, así como cuánto se ha involucrado Eiichiro Oda o cómo se ha compuesto la banda sonora del juego. Los aficionados también podrán disfrutar de un primer vistazo a las mecánicas de juego de ONE PIECE ODYSSEY, tales como los combates, las escenas dramáticas o las batallas embarulladas.

Producida por Toei Animation y basada en el manga más vendido de todos los tiempos (obra del artista Eiichiro Oda), la serie anime de One Piece se estrenó en la televisión japonesa en octubre de 1999. La historia narra las aventuras de Monkey D. Luffy y de la tripulación del Sombrero de Paja, quienes viven una épica aventura en pos de encontrar el One Piece, el legendario tesoro del antiguo rey de los piratas, Gol D. Roger. Hoy, One Piece es un éxito internacional que cuenta ya con 15 películas (incluyendo One Piece Film Red, que se estrenará dentro de poco), producciones de formato doméstico, videojuegos y un catálogo en constante aumento de merchandising licenciado, con accesorios, juguetes, juegos, adornos, muebles, menaje, ropa y mucho más.

ONE PIECE ODYSSEY se lanzará para PlayStation 4®, PlayStation 5®, Xbox Series X|S y PC.

