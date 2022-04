Levántate y juega con Nintendo Switch Sports

Deja atrás las tardes de sofá y manta y prepárate para mover el cuerpo dando raquetazos, chutes y bolazos con los movimientos reales de tu cuerpo, a partir de hoy, solo en Nintendo Switch

En 2006, el mundo entero descubrió que cualquiera podía jugar a videojuegos, sin importar su edad ni su experiencia previa, cuando la Wii nos invitó a abandonar el sofá y ponernos en pie para jugar en el salón de casa al tenis, los bolos o al boxeo con familiares y amigos. Tan revolucionaria entonces, la idea de jugar a un videojuego con el simple movimiento de tu mano, acabó con la visión sedentaria de los videojuegos e hizo que Wii Sports conquistara la friolera de 82,9 millones de hogares. Hoy se lanza Nintendo Switch Sports, la última entrega en la saga Wii Sports, que exprime la tecnología avanzada de los mandos Joy-Con para que jugar usando el movimiento real de tu cuerpo sea más divertido que nunca. Prepárate para jugar con quien quieras, literalmente, a seis deportes diferentes, moviendo intuitivamente tu cuerpo para dar raquetazos, chutes o lanzar la bola hasta la victoria.

Nintendo Switch Sports incluye seis deportes de partida: tenis, bolos, chambara (espadas), voleibol, bádminton y fútbol. En el tenis (1-4 jugadores), agarra el Joy-Con y muévelo como una raqueta en el momento justo para lanzar la pelota. Ajusta tus movimientos para hacer golpes con efecto, o incluso golpea la pelota hacia arriba para hacer globos. En los bolos, desafía a tus amigos a un torneo, o mídete con otros en línea en partidas de hasta 16 jugadores***. También puedes participar en solitario en diversos desafíos en los que tendrás que esquivar obstáculos móviles o hacer rodar la bola por superficies estrechas, entre otros.



Chambara (1-2 jugadores) es el juego de espadas que incluye Nintendo Switch Sports y en él tendrás que arrojar al rival fuera de la plataforma para que caiga al agua que hay debajo. Mueve el mando Joy-Con para atacar o bloquear las arremetidas del rival y espera al momento perfecto para contraatacar. Puedes elegir entre tres tipos de arma, cada una con sus propias características, como las espadas gemelas, que implican usar los dos Joy-Con a la vez.

En voleibol (1-4 jugadores), usa el mando para sacar, recibir, colocar y rematar la pelota, pero por muy bien que lo hagas, la clave está en cooperar con tus compañeros, así que une fuerzas con un amigo y aprovecha cualquier ocasión para marcar un tanto. Si levantas los brazos en el momento adecuado, podrás bloquear los lanzamientos del equipo rival e incluso contraatacar. En bádminton (1-2 jugadores), sujeta el mando como una raqueta, golpea el volante y lánzalo a derecha o izquierda mientras procuras que no toque el suelo. Podrás hacer remates poderosos y dejadas sibilinas para sacar ventaja al rival.

Por último, en fútbol (1-8 jugadores) puedes disputar partidos de uno contra uno o de cuatro contra cuatro, o usar la cinta de la pierna (incluida en la versión física del juego y también a la venta por separado) en el modo Duelo para ejecutar impresionantes lanzamientos. Este verano se lanzará una actualización gratuita** del programa que permitirá usar la cinta de la pierna también en los partidos. Asimismo, otra actualización gratuita** en otoño añadirá el golf como disciplina deportiva adicional en el juego. Mueve el mando Joy-Con como si fuera un palo de golf y lanza la bola para embocarla en el hoyo.

Puedes jugar a todos estos deportes en solitario, pero lo realmente divertido es reunir a familiares y amigos delante del televisor, compitiendo juntos en una sola consola. Si las circunstancias no permiten juntarse físicamente, no te preocupes. Nintendo Switch Sports permite también conectarte en línea tanto para disfrutar de sesiones privadas multijugador***, como para desafiar a rivales aleatorios e intentar llegar a la liga Pro en cada deporte. Para que el espíritu deportivo no decaiga con la distancia, puedes usar el chat de voz de la aplicación para móviles Nintendo Switch Online**** para decidir con tu familia o amigos qué estrategia seguir en las sesiones privadas.

Nintendo Switch Sports introduce como novedad la personalización de los avatares, o “Sportsmates”. Compite en partidos para obtener puntos y luego canjéalos para lucir el mejor look. La selección cambia cada semana, así que asegúrate de jugar de manera habitual para echarle el guante a todas las novedades. También puedes jugar con tu personaje Mii y recordar cómo era jugar a la primera entrega de la saga.



Nintendo Switch Sports ofrece una colección de deportes diseñada para jugadores con todo tipo de experiencia de juego, así que cualquiera puede coger un mando y disfrutar en grupo de emocionantes competiciones deportivas online y offline, a partir de hoy, 29 de abril, solo en Nintendo Switch.